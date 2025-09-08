iPhone 17 Air : un futur MacBook Air de 2008 ? Mark Gurman met en garde

Apple s’apprête à lever le voile ce mardi sur sa nouvelle gamme d’iPhone 17, et si le modèle iPhone 17 Air attire déjà toutes les attentions, Mark Gurman (Bloomberg) appelle à la prudence.

Dans sa dernière newsletter, il établit un parallèle saisissant avec le tout premier MacBook Air de 2008 : un produit révolutionnaire sur le plan du design, mais limité en performances, en autonomie et mal positionné dans la gamme.

iPhone 17 Air : Un iPhone ultra-fin… mais limité

L’iPhone 17 Air se distinguera par sa finesse record, mais, selon Gurman, cette prouesse se fera au détriment des deux critères qui comptent le plus pour les utilisateurs : l’autonomie et la polyvalence photo.

Alors que même l’iPhone 17 de base offrira une batterie plus robuste et plusieurs capteurs photo, le modèle Air se contenterait d’une batterie réduite et d’un unique objectif arrière, un choix surprenant à l’heure où deux ou trois caméras sont devenues la norme.

Un positionnement délicat

Apple placerait ainsi l’iPhone 17 Air entre un iPhone 17 plus équilibré et un iPhone 17 Pro nettement plus performant. Son principal argument ? La minceur, un critère qui, contrairement à l’époque des ordinateurs portables, n’est plus forcément un argument décisif. Les smartphones modernes sont déjà relativement compacts, et l’exemple du Galaxy S25 Edge de Samsung, salué comme une prouesse d’ingénierie, mais boudé par les consommateurs, démontre que les acheteurs ne veulent pas sacrifier puissance et autonomie pour gagner quelques millimètres.

Une vision d’avenir plutôt qu’un best-seller

Comme le premier MacBook Air en 2008, l’iPhone 17 Air pourrait surtout être vu comme un prototype commercialisé : une vitrine technologique qui introduit de nouvelles méthodes de conception et de chimie de batteries, avec pour but de préparer le terrain. Gurman estime que ce modèle servira de base à une future gamme d’iPhone plus fins et pourrait même poser les fondations du tout premier iPhone pliant.

En clair, si l’iPhone 17 Air incarne l’avenir du design Apple, il ne sera sans doute pas le meilleur choix d’achat immédiat. Pour la majorité des utilisateurs, Gurman recommande plutôt l’iPhone 17 pour son équilibre global ou l’iPhone 17 Pro pour ses performances et innovations photo. L’Air, lui, restera surtout une démonstration de savoir-faire, qui fera parler de lui aujourd’hui, mais dont l’impact se mesurera surtout demain.