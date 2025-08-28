Accueil » AirPods Pro 3 : Apple préparerait sa plus grosse mise à jour depuis des années

Les AirPods Pro 3, attendus pour septembre 2025 aux côtés de la gamme iPhone 17, pourraient bien marquer un tournant dans l’histoire des écouteurs sans fil d’Apple.

Selon les dernières fuites, cette nouvelle génération ne se contentera pas d’améliorer l’audio – le boîtier lui-même va changer la donne.

AirPods Pro 3 : Un boîtier tactile pour contrôler la musique

D’après un rapport d’Android Headlines, le traditionnel bouton de jumelage situé à l’arrière du boîtier disparaîtrait au profit d’une surface tactile placée à l’avant.

Cette zone réactive permettrait de faire glisser ou de tapoter pour :

Contrôler la lecture audio

Régler le volume

Passer à la piste suivante

Une extension naturelle de l’approche « tout gestuel » qu’Apple développe déjà sur l’iPhone, l’Apple Watch et même certaines fonctionnalités des AirPods actuels. Le trou pour lanière sera conservé, mais les écouteurs eux-mêmes devraient rester identiques aux AirPods Pro 2, du moins sur le plan du design.

Suivi du rythme cardiaque intégré

L’innovation la plus marquante pourrait toutefois venir de la santé. Selon Bloomberg, les AirPods Pro 3 intégreront un capteur optique capable de mesurer le rythme cardiaque, en analysant le flux sanguin plus de 100 fois par seconde, tant que les deux écouteurs sont portés.

Les données seront directement synchronisées avec l’app Santé de l’iPhone, positionnant les AirPods comme un outil de suivi fitness léger et discret, complémentaire de l’Apple Watch.

Améliorations audio et techniques

En plus de ces nouveautés majeures, les AirPods Pro 3 devraient bénéficier de plusieurs améliorations techniques :

Qualité sonore optimisée

Réduction active du bruit améliorée

Connexion sans fil plus stable, grâce à la nouvelle puce Apple H3

Meilleure autonomie, même si les chiffres exacts restent inconnus

Audio spatial avec suivi des mouvements de tête toujours au programme

Prix et disponibilité

Les AirPods Pro 3 devraient être dévoilés en septembre 2025, lors du grand événement annuel d’Apple, aux côtés des nouveaux iPhone 17. Le prix est attendu autour de 279 €, soit le même tarif que la génération actuelle.