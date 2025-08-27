Accueil » iPhone 17 : Apple officialise son événement pour le 9 septembre 2025 — voici tout ce qu’il faut savoir

iPhone 17 : Apple officialise son événement pour le 9 septembre 2025 — voici tout ce qu’il faut savoir

iPhone 17 : Apple officialise son événement pour le 9 septembre 2025 — voici tout ce qu’il faut savoir

Apple a confirmé la date de son prochain grand rendez-vous : le 9 septembre 2025, la marque dévoilera officiellement la série iPhone 17.

À quoi faut-il s’attendre ? Une refonte majeure sur plusieurs aspects : photographie mobile, design interne, refroidissement, stockage, écran, et accessoires. Voici un tour d’horizon complet des nouveautés attendues.

Comment regarder l’événement iPhone 17 le 9 septembre ?

L’événement sera diffusé en direct sur différentes chaînes et plateformes, et une vidéo préenregistrée du discours du géant de la technologie de Cupertino devrait être diffusée.

Tout d’abord, les utilisateurs peuvent regarder l’événement directement depuis le site Web Apple Events. Les utilisateurs pourront ensuite le regarder en direct via l’application Apple TV, où ils pourront accéder à la présentation directement dans l’onglet Accueil.

Enfin, ils pourront également suivre l’événement sur la chaîne YouTube officielle d’Apple, qui propose déjà un espace réservé à la diffusion en direct de la présentation.

Un téléobjectif de 40 mégapixels et un zoom optique x8 sur l’iPhone 17 Pro Max

La star de cette nouvelle génération devrait être l’iPhone 17 Pro Max, avec un capteur téléobjectif de 40 mégapixels capable d’un zoom optique de 5 à 8x. Un bond en avant pour la photographie mobile, qui permettrait de capturer des sujets éloignés avec une précision inédite sur smartphone.

Cette avancée implique une refonte du module photo, entraînant une bosse plus proéminente — un choix de design assumé pour intégrer un matériel digne des appareils photo professionnels.

Nouveau design interne : meilleure dissipation thermique, batterie plus durable

Apple revoit l’architecture interne de ses nouveaux iPhone. Parmi les nouveautés :

Batterie renforcée avec coque en acier, pour une meilleure dissipation thermique.

Système de refroidissement à chambre à vapeur (vapor chamber) sur les modèles Pro.

Système de retrait de batterie activé par courant basse tension, facilitant les réparations.

Ces choix visent à améliorer la durabilité, la réparabilité, et les performances thermiques pendant des usages intensifs comme le gaming ou le montage vidéo.

Stockage doublé, mais hausse des prix

Bonne nouvelle pour les utilisateurs : les iPhone 17 Pro démarrent désormais à 256 Go de stockage, contre 128 Go précédemment. Mauvaise nouvelle : une hausse de prix de 50 dollars est attendue sur l’ensemble de la gamme.

iPhone 17 de base : à partir de 849 dollars

iPhone 17 Pro et Pro Max : tarifs ajustés à la hausse, mais cohérents avec les ajouts matériels.

Parmi les points techniques à retenir 12 Go de RAM sur les modèles Pro pour un multitâche fluide. Des versions avec ou sans eSIM, selon les marchés, pour s’adapter aux différentes régulations.

Écran repensé : verre anti-reflets et bordures ultra-fines

Apple introduit une nouvelle couche de verre anti-reflets, améliorant grandement la lisibilité en plein soleil. Autre changement : des bordures encore plus fines, pour une immersion visuelle renforcée sans augmenter la taille du téléphone.

Accessoires : coques « Techwoven » et compatibilité lanière

Les nouvelles coques officielles Techwoven offriront une meilleure résistance aux rayures, une durabilité accrue et une compatibilité avec les lanières (option mains libres, pratique en mobilité).

Apple semble miser sur le confort au quotidien, avec des accessoires adaptés aux usages modernes.

Une génération d’iPhone 17 tournée vers la performance et la durabilité

Avec l’iPhone 17, Apple semble répondre aux attentes des utilisateurs les plus exigeants. De la photo à la gestion thermique, en passant par le stockage et l’affichage, tout semble repensé pour proposer un smartphone encore plus puissant, pratique et durable.

Certes, le prix augmente légèrement, mais les améliorations apportées rendent l’investissement plus justifiable, en particulier pour ceux qui veulent le meilleur de la technologie mobile.