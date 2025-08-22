Accueil » Pixel 10 : Google supprime la recharge inversée au profit du Qi2 magnétique

Pixel 10 : Google supprime la recharge inversée au profit du Qi2 magnétique

Avec la nouvelle gamme Pixel 10, Google introduit enfin la compatibilité avec la norme Qi2 de recharge sans fil, inspirée de la technologie MagSafe d’Apple. Les nouveaux smartphones Pixel sont donc désormais dotés d’aimants intégrés pour un meilleur alignement lors de la recharge sans fil.

Mais cette nouveauté a un prix : la disparition d’une fonction que beaucoup appréciaient — la recharge sans fil inversée.

« Partage de batterie » disparaît des Pixel 10

Introduite pour la première fois sur le Pixel 5, la fonctionnalité Partage de batterie permettait de transformer votre téléphone en chargeur sans fil. Il suffisait d’activer l’option dans les paramètres, de poser un autre appareil compatible (écouteurs, montre, smartphone…) au dos du Pixel, et le tour était joué.

Jusqu’au Pixel 9, la fonction apparaissait encore dans la fiche technique officielle. Mais sur les Pixel 10, elle a totalement disparu — ni mention, ni option, ni raccourci.

Qi2 oblige, les aimants prennent la place du partage d’énergie

La raison de cette suppression est matérielle. Le système d’aimants utilisé pour Pixelsnap (l’équivalent de MagSafe) crée des interférences physiques qui empêchent d’intégrer une bobine de recharge inversée au même endroit.

À noter : les iPhone dotés de MagSafe n’ont jamais supporté la recharge inversée non plus.

Une décision controversée ?

Pour certains utilisateurs, perdre la recharge inversée sera un coup dur. Elle était notamment pratique pour dépanner une paire d’écouteurs en déplacement ou recharger une Pixel Watch rapidement. D’autres estimeront que le magnétisme et la recharge Qi2 plus rapide et stable valent bien ce compromis.

Selon Google, la décision est motivée par l’objectif d’améliorer l’expérience utilisateur avec un alignement magnétique plus fiable et une recharge sans fil optimisée. L’entreprise indique toutefois continuer à explorer des solutions techniques pour réintégrer Battery Share à l’avenir.

Et les autres téléphones Android ?

Pour l’instant, seul le HMD Skyline prend en charge la recharge inversée avec Qi2 (à 5 W). Mais, il repose sur une version plus ancienne de Qi2 (v2.0.0), alors que Google utilise probablement la version 2.1.1, plus exigeante sur les spécifications matérielles.

Le Pixel 10 gagne en praticité grâce au Qi2 magnétique, mais perd une fonction utile et différenciante. Google fait le pari que l’amélioration de l’expérience de recharge compensera cette perte — un pari qui ne convaincra pas tous les utilisateurs.

Il ne reste plus qu’à espérer que Battery Share puisse revenir sur de futures générations, lorsque la technologie Qi2 le permettra.