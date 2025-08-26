Apple officialise son événement iPhone 17 : rendez-vous le 9 septembre

Apple vient de l’annoncer : son prochain événement spécial, dédié à l’iPhone 17, se tiendra le mardi 9 septembre 2025, à 10 h (heure du Pacifique), soit 19 h en France. Comme chaque année, la présentation aura lieu au Steve Jobs Theater à Cupertino et marquera le lancement de la nouvelle génération d’iPhone.

iPhone 17 : un modèle Air ultra-fin en préparation

La star du show sera évidemment la gamme iPhone 17, et selon les rumeurs persistantes, Apple pourrait remplacer le modèle Plus par un tout nouveau « iPhone 17 Air ». Ce dernier miserait tout sur la finesse, avec seulement 5,5 mm d’épaisseur et un écran de 6,6 pouces. Il s’agirait ainsi de l’iPhone le plus fin jamais conçu, 0,08 pouces plus mince que les modèles actuels.

À côté de ce modèle Air, Apple présenterait un iPhone 17 « classique » avec un écran plus grand de 6,3 pouces, enfin compatible 120 Hz — une première pour les modèles non-Pro, après des années bloqués à 60 Hz.

Apple Watch Series 11, Ultra 3 et SE 3 au programme

L’événement de septembre devrait également marquer le renouvellement complet de la gamme Apple Watch, avec :

Apple Watch Series 11

Apple Watch Ultra 3, qui promettrait un écran plus grand et une charge plus rapide

Apple Watch SE 3, probablement avec des composants modernisés, mais à prix doux

AirPods Pro 3 : nouvelle puce et design repensé

Trois ans après les AirPods Pro 2, Apple serait enfin prêt à lancer les AirPods Pro 3. Les nouveautés attendues :

Design plus compact

Nouvelle puce audio, promettant un meilleur traitement du son et une réduction de bruit active plus efficace

Contrôles tactiles améliorés sur les tiges des écouteurs

Rendez-vous le 9 septembre

Apple a commencé à envoyer les invitations officielles aux médias. Le slogan de l’événement n’a pas encore été dévoilé, mais l’image d’invitation évoquerait des éléments de design « Liquid Glass », en lien avec les récentes rumeurs sur les nouveaux matériaux utilisés dans la gamme Pro.

Comme toujours, l’événement sera retransmis en direct sur le site d’Apple et sur YouTube. Nous suivrons de près toutes les annonces.