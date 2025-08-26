Elon Musk poursuit Apple et OpenAI pour monopole autour de ChatGPT

Une nouvelle bataille judiciaire s’annonce entre géants de la tech. Elon Musk, via ses entreprises xAI et X Corp., a officiellement déposé plainte contre Apple et OpenAI devant un tribunal fédéral du Texas.

Le cœur du litige : l’intégration de ChatGPT dans l’écosystème iOS, que Musk considère comme une violation des lois antitrust.

ChatGPT intégré à Siri : un « avantage déloyal » selon Musk

La plainte déposée ce lundi accuse Apple d’avoir favorisé OpenAI via un partenariat exclusif. Depuis 2024, ChatGPT est intégré nativement dans Siri et d’autres services Apple. Pour xAI, cette intégration donne un accès privilégié aux utilisateurs d’iPhone, iPad et Mac, ce qui rend inutile — voire invisible — toute autre IA concurrente.

Musk affirme que les applications Grok (le chatbot développé par xAI) et X (anciennement Twitter) sont défavorisées dans les résultats de recherche et n’apparaissent pas dans les recommandations de l’App Store, même lorsqu’elles obtiennent de bonnes notes utilisateurs.

« Apple agit de manière à empêcher toute IA, autre qu’OpenAI, d’atteindre la première place de l’App Store. C’est une violation antitrust flagrante »,

a déclaré Elon Musk sur X.

xAI accuse Apple et OpenAI de collusion

Le dossier judiciaire détaille un comportement collusif présumé entre Apple et OpenAI :

Favoritisme algorithmique : ChatGPT apparaît seul dans la section « Apps indispensables » du 24 août 2025.

Déclassement des concurrents : Grok et X seraient délibérément écartés malgré de bonnes performances.

Monopole déguisé : xAI parle d’un « jardin fermé » empêchant l’émergence d’alternatives.

Selon l’équipe juridique de Musk, ces pratiques étouffent l’innovation dans le secteur de l’IA et portent atteinte à la concurrence loyale.

Réponses de Apple et OpenAI : accusations « infondées »

Contactés par plusieurs médias, les deux accusés rejettent catégoriquement les allégations :

Apple assure que son App Store est « équitable et fondé sur des algorithmes neutres ».

OpenAI parle d’un « nouvel épisode de harcèlement judiciaire » de la part de Musk, selon une déclaration envoyée à The Verge.

Un contexte tendu entre Musk, Apple et OpenAI

Cette procédure n’arrive pas par hasard. Elon Musk est en conflit ouvert avec OpenAI depuis plusieurs années, l’accusant d’avoir trahi ses racines à but non lucratif. Il a aussi plusieurs fois menacé Apple de poursuites, notamment depuis que ChatGPT a explosé dans les classements de l’App Store. Musk accuse aussi Apple de profiter de son quasi-monopole sur les smartphones pour imposer ses partenaires et verrouiller le marché de l’IA mobile.

La plainte vise une interdiction judiciaire des pratiques jugées anticoncurrentielles, une amende compensatoire et une révision des algorithmes de classement de l’App Store. L’affaire pourrait également attirer l’attention du Département de la Justice américain, déjà engagé dans une enquête antitrust contre Apple.

Les enjeux pour l’industrie de l’IA

Si Musk obtient gain de cause, cela pourrait forcer Apple à ouvrir davantage son App Store aux IA tierces et favoriser la pluralité des acteurs. Mais d’autres y voient surtout une manœuvre stratégique, Musk utilisant cette procédure pour gagner en visibilité face à un concurrent plus établi.