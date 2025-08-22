iPhone 17 Pro : Apple reverra tout… ou presque !

Apple s’apprête à dévoiler sa nouvelle gamme de smartphones lors de sa keynote prévue le 9 septembre 2025. Parmi les modèles attendus — iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro et iPhone 17 Pro Max — c’est sans aucun doute la version iPhone 17 Pro qui suscite le plus d’enthousiasme.

Et pour cause : design repensé, photo surboostée, 8K vidéo, puce A19 Pro, Wi-Fi 7… L’iPhone 17 Pro pourrait bien être l’évolution la plus marquante depuis des années.

Voici un résumé détaillé de ce que l’on peut attendre du prochain flagship d’Apple.

iPhone 17 Pro : Un nouveau capteur périscopique 48 mégapixels avec zoom optique x10

Le changement le plus spectaculaire concerne la photo. Apple aurait enfin décidé de remplacer le téléobjectif 12 mégapixels par un nouveau capteur périscopique 48 mégapixels, capable de proposer un zoom optique x10 sans perte de qualité.

Une première pour Apple, qui se rapproche ainsi des standards haut de gamme déjà adoptés par certains concurrents Android.

Les photos en conditions de faible luminosité et les prises de vues à distance devraient donc connaître un bond significatif en qualité.

Une caméra selfie de 24 mégapixels pour toute la gamme

Autre nouveauté : le capteur selfie passe à 24 mégapixels, contre 12 mégapixels actuellement. Cette amélioration concerne tous les modèles d’iPhone 17. Les selfies devraient être plus détaillés, plus nets, et les vidéos frontales gagner en piqué et en couleur, notamment pour les créateurs de contenus et appels FaceTime.

8K vidéo pour les modèles Pro

L’iPhone 17 Pro et le Pro Max devraient enfin proposer l’enregistrement vidéo en 8K, une fonctionnalité réclamée depuis longtemps. Combinée au nouveau capteur périscopique, cette capacité transformerait l’iPhone en véritable caméra professionnelle de poche.

Un tout nouveau design : « camera bar » et logo déplacé

Côté design, Apple opère un changement visible : la nouvelle « camera bar » occuperait toute la largeur supérieure de l’arrière du téléphone, un peu à la manière des Pixel de Google. Ce choix stylistique imposerait même un repositionnement du logo Apple pour conserver l’équilibre visuel.

Des maquettes circulent déjà en ligne, dévoilant un design audacieux qui pourrait marquer un tournant esthétique majeur pour Apple.

Cadre en aluminium au lieu du titane ?

Apple pourrait surprendre en abandonnant le titane introduit avec les iPhone 15 Pro et 16 Pro, au profit d’un cadre en aluminium. Ce choix, probablement motivé par des considérations de poids ou de coût, suscite la controverse : l’aluminium est plus léger, mais moins premium et moins résistant.

A19 Pro, 12 Go de RAM et système de refroidissement amélioré

Sous le capot, l’iPhone 17 Pro sera propulsé par la nouvelle puce A19 Pro, gravée en 3 nm (N3P) par TSMC. Elle promet des performances plus élevées et une meilleure efficacité énergétique, idéale pour les tâches gourmandes en IA.

Et pour suivre cette montée en puissance, Apple ajouterait 12 Go de RAM (contre 8 Go sur l’iPhone 16 Pro), et un système de refroidissement par chambre à vapeur couplé à des feuilles de graphite sur le modèle Pro Max.

Wi-Fi 7 maison et modem Qualcomm

L’iPhone 17 Pro intégrerait une puce Wi-Fi 7 développée en interne par Apple, marquant un nouveau pas vers l’indépendance vis-à-vis de Qualcomm. En revanche, le modem 5G resterait fourni par Qualcomm, du moins pour cette génération.

Résultat attendu : une connectivité plus rapide, plus stable, et potentiellement moins énergivore.

Prix en hausse, mais stockage doublé

Le tarif de l’iPhone 17 Pro pourrait augmenter de 50 dollars par rapport à l’iPhone 16 Pro. Cependant, pour compenser, Apple pourrait démarrer la gamme à 256 Go de stockage, contre 128 Go jusqu’ici. Un ajustement bienvenu, au vu des besoins croissants en espace (photo, 8K, Apple Intelligence…).

Nouvelle couleur orange (et autres teintes revisitées)

Enfin, une nouveauté esthétique : Apple proposerait une nouvelle couleur orange pour l’iPhone 17 Pro et Pro Max. Un coloris audacieux, qui viendrait s’ajouter à un bleu foncé, un blanc/argent et un noir plus classiques.

Une refonte ambitieuse pour le Pro

Avec l’iPhone 17 Pro, Apple semble avoir écouté ses utilisateurs : meilleure photo, vidéo 8K, plus de RAM, nouveau design, meilleure autonomie… Ce modèle s’annonce comme l’un des plus complets et cohérents jamais conçus par la marque. Reste à savoir si le nouveau cadre en aluminium convaincra les amateurs de matériaux premium, mais pour le reste, tout semble réuni pour un nouveau best-seller.