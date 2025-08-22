Accueil » Instagram permet (enfin) de créer des Reels en série : meilleure narration, plus d’engagement

Instagram permet (enfin) de créer des Reels en série : meilleure narration, plus d’engagement

Instagram permet (enfin) de créer des Reels en série : meilleure narration, plus d’engagement

Instagram vient d’introduire une nouvelle fonctionnalité dédiée aux créateurs : la possibilité de lier plusieurs Reels entre eux en une série. Une option attendue depuis longtemps — déjà disponible sur TikTok — qui change la donne pour la narration multi-parties et les contenus organisés.

L’objectif est simple : faciliter la découverte et le suivi d’un contenu continu. Plus besoin de chercher manuellement la « partie 2 », ou de fouiller le profil d’un créateur pour retrouver la suite d’une histoire.

Une série de Reels, comme une playlist à suivre

Concrètement, les créateurs peuvent désormais relier plusieurs Reels entre eux via :

Le champ de légende (lors de la publication)

Ou en passant par le menu de débordement (⋮) sur un Reel déjà publié

Une fois les Reels liés, un bouton « Suivant » apparaît en bas à gauche de l’écran, permettant aux spectateurs de naviguer naturellement d’un épisode à l’autre, sans quitter le fil.

Des cas d’usage variés : storytelling, tutos, recettes et plus encore

Cette nouvelle fonctionnalité est idéale pour :

Les créateurs qui racontent des histoires en plusieurs parties

Les séries de recettes (ex : « Mes 7 desserts d’automne »)

Les mini-cours, démos, conseils en plusieurs étapes

Ou encore les chroniques lifestyle ou voyage divisées en plusieurs formats courts

Elle permet aussi de regrouper des contenus similaires, offrant aux abonnés une meilleure navigation dans l’univers du créateur.

Pourquoi c’est important pour les créateurs (et pour Meta) ?

Instagram affirme que cette fonctionnalité était l’une des plus demandées par sa communauté. En liant les contenus les créateurs peuvent renforcer la rétention d’audience (plus de temps passé à regarder), les utilisateurs sont plus susceptibles de s’abonner après avoir suivi une série complète et les vidéos ont plus de chance d’être regardées jusqu’au bout, puis enchaînées

Bref, plus d’engagement, plus de fidélisation, et plus de visibilité algorithmique.

Sans révolutionner l’expérience Reels, Instagram fait un pas décisif vers une plateforme plus organisée, plus immersive, et surtout plus conviviale pour les créateurs qui souhaitent raconter une histoire, une recette, un voyage ou une passion sur plusieurs vidéos.