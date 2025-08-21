Windows 11 : Copilot permet enfin de retrouver vos fichiers en langage naturel

Microsoft continue d’enrichir l’expérience Windows 11 sur les Copilot+ PC, avec une mise à jour expérimentale qui permet d’utiliser l’intelligence artificielle pour rechercher des fichiers et des images en langage naturel.

Une évolution majeure qui transforme Copilot en véritable assistant contextuel intégré au système.

Copilot comprend désormais vos requêtes en langage humain

Jusqu’ici, Copilot pouvait déjà retrouver un fichier selon son nom, sa date de dernière ouverture, ou son type. Mais avec cette mise à jour, vous pouvez maintenant lui dire simplement : « Retrouve le fichier avec la recette des tostadas au poulet ».

L’IA analysera vos documents, titres et contenus pour retrouver les bons fichiers, même si vous ne vous souvenez pas du nom exact.

Vous pouvez également téléverser une image récente directement dans Copilot (via un panneau latéral) et lui demander des informations complémentaires sur ce qu’elle contient, ou de l’exploiter dans un processus, comme la création de contenu ou une retouche dans Paint.

Un nouveau tableau de bord pour Copilot

Microsoft teste également une nouvelle page d’accueil Copilot :

Affichage des applications et fichiers récents

Accès rapide aux conversations précédentes

Suggestions dynamiques basées sur vos habitudes

Bonus : si vous cliquez sur une app via la section « Obtenir de l’aide », Copilot peut lancer une session Vision, qui scanne votre écran pour vous guider pas à pas dans l’utilisation de l’application choisie. Idéal pour les utilisateurs moins expérimentés.

Phase de test : déploiement via les canaux Insider de Windows 11

Ces nouveautés sont actuellement en test via tous les canaux Windows Insider, et sont distribuées via le Microsoft Store, ce qui signifie que les mises à jour arriveront progressivement sans nécessiter de mise à jour complète de Windows.

Ainsi, Copilot devient une interface unifiée pour rechercher des fichiers via l’IA générative, comprendre vos demandes complexes, fournir de l’aide guidée dans les applications, analyser vos documents ou images en direct.

Un pas de plus vers un Windows réellement intelligent, capable de vous assister proactivement, sans que vous ayez à mémoriser le nom exact d’un fichier ou d’une commande.