iPhone 17 Pro : un prototype réel fuite en ligne et confirme le nouveau design (critiqué) d’Apple

Un prototype réel de l’iPhone 17 Pro vient de fuiter sur Internet, dévoilant pour la première fois le design final du prochain flagship d’Apple. L’image, qui montre un appareil endommagé lors d’un test de chute, confirme les rumeurs de ces derniers mois… pour le meilleur et pour le pire.

La photo, partagée par une source industrielle, montre un iPhone 17 Pro en phase de stress test. L’appareil a été intentionnellement laissé tomber pour évaluer sa résistance, d’où les fissures visibles sur la coque arrière.

Mais, ce n’est pas l’état de l’appareil qui fait parler — c’est son apparence. La forme des blocs photo, la taille du bloc, les finitions : tout semble figé. Et, c’est ce qui inquiète une partie de la communauté tech, notamment à cause de l’énorme module photo, jugé disproportionné sur les photos réelles par rapport aux rendus 3D.

« Trop gros », « moins raffiné que prévu », les critiques fusent déjà sur les réseaux.

Rendu vs réalité : une esthétique qui divise

Alors que les rendus 3D de Setsuna Digital montraient un design élégant, cette fuite en conditions réelles révèle un look plus brut et plus massif, notamment au niveau du bloc caméra arrière.

Les fans les plus pointilleux regrettent déjà l’équilibre visuel des anciens modèles, tandis que d’autres saluent une approche plus « pro », axée sur les performances photo et vidéo.

iPhone 17 Pro : Des specs haut de gamme presque confirmées

Si le design semble désormais verrouillé, les caractéristiques techniques de l’iPhone 17 Pro devraient, elles aussi, suivre les dernières fuites :

Écran LTPO 120 Hz (ProMotion) sur toute la gamme iPhone 17

12 Go de RAM sur tous les modèles Pro (peut-être 8 Go sur le modèle de base)

Une version « iPhone 17e » plus économique avec un écran 60 Hz

Des capteurs photo encore améliorés (50 mégapixels pressenti pour le capteur principal)

Autonomie renforcée, design plus épais pour loger une batterie > 4 900 mAh

Sortie en septembre… mais dernière keynote groupée ?

Une fausse invitation à une keynote Apple a brièvement circulé récemment, mais tout indique que la présentation officielle aura bien lieu en septembre 2025, comme chaque année.

Cependant, des rumeurs persistantes suggèrent qu’il pourrait s’agir de la dernière fois qu’Apple lance tous ses iPhone en un seul événement. Dès 2026, la marque adopterait un cycle de sortie étalé, comme pour les Mac ou les iPad.