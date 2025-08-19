Accueil » iPhone 17 Air : plus fin que le Galaxy S25 Edge, mais avec une petite batterie

iPhone 17 Air : plus fin que le Galaxy S25 Edge, mais avec une petite batterie

iPhone 17 Air : plus fin que le Galaxy S25 Edge, mais avec une petite batterie

La course au smartphone le plus fin du marché bat son plein, et Apple semble prendre une légère avance. Une comparaison physique entre le Galaxy S25 Edge de Samsung et une maquette du iPhone 17 Air montre clairement que le modèle d’Apple est plus mince, avec seulement 5,5 mm d’épaisseur contre 5,8 mm pour le Galaxy.

L’iPhone 17 Air s’imposera comme le smartphone le plus fin de l’année, un atout esthétique indéniable. Mais, cette finesse a un prix : une batterie de seulement 2 900 mAh. En comparaison, le Galaxy S25 Edge embarque une batterie de 3 900 mAh, bien plus adaptée à un usage intensif.

Apple mise sur iOS 26 et sa gestion intelligente de l’énergie dopée à l’IA pour compenser cette faible capacité. Mais, cela suffira-t-il vraiment à tenir une journée complète en utilisation réelle ?

Les premiers tests du Galaxy S25 Edge ont montré une autonomie supérieure aux attentes, et les fuites indiquent que le Galaxy S26 Edge prévu début 2026 pourrait intégrer une batterie de 4 300 mAh, tout en conservant une épaisseur de 5,5 mm. Samsung rattraperait ainsi Apple sur la finesse, sans sacrifier l’autonomie.

iPhone 17 Air : Pour quel public ?

Ces modèles ultra-fins ne ciblent pas les utilisateurs « power users » ou technophiles exigeants. Ceux-ci se tourneront plutôt vers les modèles Pro Max, plus épais, mais dotés de meilleures performances et d’une batterie plus solide. L’iPhone 17 Air vise clairement un public orienté design, qui préfère la forme à la fonction. Et sur ce point, il surclasse visuellement la concurrence.

La tentation est grande d’attendre le Galaxy S26 Edge, qui promet de combiner finesse et autonomie. Mais attention à ne pas tomber dans le piège classique du « j’attends le prochain modèle ». Si vous cherchez le smartphone le plus fin disponible dès cette année, l’iPhone 17 Air est clairement le choix à considérer.

L’iPhone 17 Air marque un tournant dans le design ultra-fin, mais avec une autonomie limitée qui pourrait refroidir les utilisateurs les plus exigeants. Si la finesse est votre priorité et que vous êtes un inconditionnel d’Apple, c’est un excellent choix. Sinon, il pourrait être plus sage d’attendre le Galaxy S26 Edge début 2026, tout aussi fin mais bien plus endurant.