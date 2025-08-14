Accueil » iPhone 17 Pro : 256 Go de stockage de base, mais un prix plus élevé

iPhone 17 Pro : 256 Go de stockage de base, mais un prix plus élevé

Les rumeurs autour de l’iPhone 17 Pro continuent de s’intensifier à l’approche de la keynote du 9 septembre 2025. Selon le leaker chinois Instant Digital sur Weibo, Apple pourrait abandonner la version 128 Go pour passer directement à 256 Go de stockage de base pour son iPhone 17 Pro.

Une bonne nouvelle… tempérée par une hausse de prix attendue de 50 dollars.

iPhone 17 Pro : Plus de stockage par défaut

Actuellement, l’iPhone 16 Pro démarre à 128 Go pour 999 dollars (1 229 euros en France), tandis que la version 256 Go est facturée 1 099 dollars (1 359 euros en France). Avec l’iPhone 17 Pro, Apple proposerait 256 Go dès la version de base, au prix de 1 049 dollars, probablement autour des 1 300 euros en France.

Résultat : malgré la hausse tarifaire, le rapport stockage/prix serait meilleur que sur le précédent modèle. Cette stratégie alignerait l’iPhone 17 Pro sur l’iPhone 16 Pro Max, déjà proposé avec 256 Go en configuration de départ.

Toujours selon les fuites, la hausse ne concernerait pas uniquement le modèle Pro. Les iPhone 17, iPhone 17 Air et iPhone 17 Pro Max pourraient également voir leurs prix grimper, principalement à cause des tarifs douaniers américains récemment imposés. En revanche, aucune information ne laisse penser que les modèles non-Pro bénéficieront eux aussi d’un stockage doublé en entrée de gamme.

Spécifications attendues de l’iPhone 17 Pro

À un mois du lancement, les rumeurs donnent déjà un aperçu technique :

Processeur : Apple A19 Pro

Mémoire vive : 12 Go de RAM

Stockage : 256 Go minimum

Écran : 6,3 pouces Super Retina XDR

Appareil photo arrière : triple capteur 48 mégapixels

Selfie : 24 mégapixels

Rendez-vous le 9 septembre

Apple lèvera officiellement le voile sur l’iPhone 17 Pro et le reste de la gamme lors de son événement de rentrée. Entre hausse de prix et stockage revu à la hausse, il se pourrait bien que le modèle Pro devienne le choix le plus intéressant pour les utilisateurs cherchant puissance et espace de stockage dès la configuration de base.