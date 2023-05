IO 2023 : Tout ce que Google a annoncé lors de la conférence

La 15e édition de Google I/O a débuté le 10 mai 2023 au Shoreline Amphitheater de Mountain View, en Californie. La conférence principale nous a donné un aperçu des nouveaux appareils Google qui seront commercialisés en 2023, ainsi que des améliorations à venir en matière d’intelligence artificielle.

Nous allons ici nous plonger dans chaque annonce notable faite sur scène, pour vous aider à rester informé et vous indiquer quand vous pouvez espérer avoir la chance de découvrir ces nouveaux produits.

Mise en œuvre de l’intelligence artificielle dans les produits Google

Google a commencé sa présentation en expliquant comment elle comptait intégrer l’intelligence artificielle générative dans ses outils. Elle a illustré son propos par de nombreux exemples, dont les plus notables sont les changements apportés à Recherche, Photos et Maps. Des implémentations sont également prévues dans Gmail et Google Workspaces — Sheets, Docs, Slides et Meet.

Google réorganise l’outil de recherche — sans doute son produit le plus populaire — avec des « instantanés ». Il s’agit de réponses à vos requêtes, alimentées par l’IA, qui fournissent davantage de contexte.

Pour ce qui est de Photos, l’ajout le plus remarquable est Magic Editor, qui porte à un niveau supérieur les capacités d’outils d’édition tels que la Gomme magique. Grâce à cet ajout, vous pourrez modifier des images à un point tel que l’on pourrait même commencer à douter de l’authenticité de l’image. Google a présenté un scénario dans lequel le sujet de l’image a été déplacé d’un bord de l’image vers le centre, après quoi l’IA a pris le relais et a comblé l’espace, créant ainsi une photo homogène.

Dans Google Maps, l’IA générative prendra vie dans la vue immersive des itinéraires, qui générera des aperçus du chemin que vous pourriez emprunter pour atteindre votre destination. Il fournira également des informations contextuelles par le biais de visuels, y compris des détails sur le trafic et les conditions météorologiques pendant votre trajet.

Gmail et d’autres outils de l’espace de travail Google bénéficieront d’ajouts tels que Aide-moi à écrire, qui composera des messages électroniques en fonction du contexte dans les mails suivants, et la possibilité de générer des images à partir de messages-guides.

Bard s’améliore également rapidement avec « Bard + outils », qui vous permettra d’utiliser les résultats de Bard dans les applications Google et d’autres applications tierces qui développent un support. Bard est également censé devenir plus élaboré dans ses réponses en incluant des images — il acceptera également les invites d’images via Google Lens. Par ailleurs, Google supprime la liste d’attente pour Bard et étend sa disponibilité à plus de 180 pays et territoires.

Android 14 et Wear OS 4

Alors que nous nous attendions à ce qu’Android 14 et Wear OS 4 soient une grande partie de Google I/O 2023, la société avait des plans différents. Si la plateforme mobile a bénéficié d’un peu de temps lors de la principale keynote, les ajouts annoncés étaient moins importants.

Google a dévoilé que le prochain Android 14 apportera la fonction Composition intelligente alimentée par l’IA à son application Message. Bard peut réécrire n’importe lequel de vos messages dans une variété de styles, y compris plusieurs styles professionnels, certains styles basés sur les émotions, ou des choses amusantes, comme un style de Shakspeare.

En outre, les utilisateurs d’Android peuvent également créer un fond d’écran à l’aide d’invites en langage naturel. Il suffit d’ouvrir le sélecteur de fond d’écran, de sélectionner « Créer un fond d’écran » et de taper ce que l’on souhaite. Android vous permet de parcourir plusieurs images et d’affiner votre recherche à l’aide d’invites stylistiques. Et, Google a présenté les fonds d’écran Emoji, qui vous permettent de choisir parmi une sélection d’emoji dans plusieurs motifs et couleurs.

Wear OS 4, quant à lui, devrait apporter des mises à jour plus complètes, en résolvant des problèmes de longue date tels que la faible performance de la batterie et l’impossibilité de restaurer les wearables sans avoir besoin d’une réinitialisation d’usine. Google a publié une preview pour développeurs de la plateforme, et a déclaré que la mise à jour arriverait plus tard dans l’année. On ne sait pas encore quels appareils recevront la mise à jour, mais nous devrions en apprendre davantage à ce sujet prochainement.

Find My Device

Google est en train de construire son propre réseau Find My Device (Trouver mon appareil). Nous en avons entendu parler grâce à une fuite et, malheureusement, la présentation de Google ne nous a pas apporté beaucoup d’informations nouvelles.

Find My Device s’intègre à plusieurs services de suivi, dont Tile. Il fonctionne de la même manière que le réseau Find My d’Apple. Si un membre de ce réseau se trouve à proximité d’un dispositif de suivi que vous avez perdu, il indiquera l’emplacement de ce dispositif sur une carte et vous en communiquera les détails.

Google précise que l’application Find My Device est axée sur la protection de la vie privée. Les informations de localisation sont chiffrées, de sorte que même Google ne peut pas voir où se trouvent vos traceurs. Et si quelqu’un tente de vous harceler à l’aide d’un traceur, vous recevrez une alerte de traqueur inconnu.

Google travaille notamment avec Apple pour s’assurer que les alertes de trackers inconnus fonctionnent à la fois sur Android et sur iOS. L’entreprise annonce qu’elle lancera Find My Device dans le courant de l’été.

Google présente le Project Tailwind

Le système éducatif est en train de se faire plaisir (ou de se faire maudire, selon la façon dont les choses se déroulent). Google a présenté le Project Tailwind lors de la conférence I/O 2023, et il semble que ce soit un outil très intéressant pour les étudiants et les enseignants.

Comme le décrit Google, Project Tailwind est un « carnet de notes alimenté par l’IA qui vous aide à apprendre plus vite ». Il s’agit en fait d’un modèle PaLM 2 que vous affinez en utilisant vos propres données. Un enseignant peut introduire son matériel pédagogique dans l’IA et lui demander de produire un syllabus, un glossaire des termes importants ou d’autres éléments qui prendraient habituellement quelques heures à élaborer.

Les étudiants peuvent interagir avec Tailwind pour poser des questions, rechercher des informations ou créer un carnet de notes IA à partir de leurs propres notes. Il est intéressant de noter que Tailwind cite ses sources. Il peut également indiquer quand une information est vérifiée par le matériel pédagogique de l’enseignant, ce qui est très utile.

Google affirme que Tailwind sera utile en dehors des écoles. Il pourrait aider les rédacteurs à poursuivre leurs recherches ou fournir des informations utiles pour l’affaire en cours d’un avocat.

Outils d’évaluation des informations en ligne

Lors de la conférence I/O 2023, Google n’a cessé de mentionner le mot « responsabilité ». De toute évidence, les gens sont très inquiets de l’utilisation de l’IA à des fins malveillantes, car il y a déjà beaucoup de fausses informations qui circulent sur l’internet.

Google fournira donc des outils pour aider les gens à identifier les images générées par l’IA. Ces outils sont assez rudimentaires : toutes les images générées par les services Google contiendront des métadonnées indiquant leur source. Google Recherche indiquera si une image contient des métadonnées d’IA, bien que ces métadonnées doivent être appliquées volontairement par le téléchargeur de l’image ou par l’outil utilisé pour la génération de l’image.

Les utilisateurs peuvent également appuyer sur le menu à trois points pour faire apparaître un panneau « À propos de cette image », qui fournit le contexte d’une image et indique où elle a été partagée. Lens bénéficiera un jour de cette fonctionnalité.

Encore une fois, il s’agit de mesures rudimentaires pour lutter contre la désinformation à l’ère de l’IA. Supprimer les métadonnées d’une image n’est pas une tâche particulièrement difficile. Mais au moins, Google reconnaît le problème.

Google Pixel 7a

Après le succès que Google a rencontré avec le Pixel 6a, il était garanti qu’une suite ferait son chemin sur le marché, et la I/O 2023 a préparé le terrain pour ce successeur, le Google Pixel 7a. Le smartphone coûtera 509 euros et est disponible à l’achat, complétant ainsi la famille Pixel 7.

Comme vous pouvez vous y attendre, le Pixel 7a présente un design qui ressemble beaucoup aux Pixel 7 et Pixel 7 Pro, adoptant le design métallique enveloppant, où le cadre se fond parfaitement avec la barre de l’appareil photo à l’arrière. Mais ce qui est unique à l’appareil, ce sont ses dimensions compactes et son poids plus léger en raison de l’utilisation de plastique à l’arrière.

En ce qui concerne les améliorations que vous verrez avec cette génération, Google livre enfin un panneau à taux de rafraîchissement élevé sur un smartphone de la série A — l’écran OLED de 6,1 pouces sur le Pixel 7a se rafraîchit à 90 Hz. Il y a également un support pour la recharge sans fil sur cette génération, une première pour le smartphone de milieu de gamme, mais une amélioration bienvenue. Le processeur est également amélioré, avec le Tensor G2 pour une meilleure expérience utilisateur, ainsi que 8 Go de RAM et 128 Go de stockage.

Mais le changement le plus important apporté par cette génération est un tout nouveau bloc de caméras. Google livre un capteur large de 64 mégapixels sur le Pixel 7a ; cela permet de capturer des images de meilleure qualité et d’ajouter un mode zoom qui offre un agrandissement 8x. Et à l’appui, une caméra ultra-large de 13 mégapixels avec un autofocus et un champ de vision de 120 degrés.

Google Pixel Fold

Le Pixel Fold est le premier smartphone pliable de Google offrant certains des meilleurs matériels et logiciels du marché.

Un produit qui a été teasé d’innombrables fois et même rendu public quelques jours avant l’I/O 2023, le Google Pixel Fold, à première vue, semble être une première tentative stellaire de Google pour s’attaquer au marché des appareils pliables. L’appareil coûtera 1 799 dollars et les précommandes sont déjà ouvertes, les livraisons devant débuter en juin 2023.

Contrairement au Galaxy Z Fold 4, Google a choisi un design plus compact pour son téléphone pliable, qui ressemble au OPPO Find N2. L’écran extérieur OLED d’une résolution full HD+ (2 092 x 1 080 pixels) mesure 5,8 pouces avec un ratio 17.4:9, ce qui lui donne une largeur confortable, tandis que l’écran intérieur est un OLED de 7,6 pouces (2 208 x 1 840 pixels) avec un ratio 6:5.

L’accent a également été mis sur la finesse de l’appareil, avec une charnière en acier inoxydable. Les autres matériaux utilisés dans la construction du smartphone sont un châssis en aluminium brillant et un verre Gorilla Victus à l’avant et à l’arrière.

En ce qui concerne le matériel interne, l’appareil est équipé du processeur Tensor G2 et de 12 Go de RAM. Il est disponible en deux versions, l’une avec 256 Go d’espace de stockage et l’autre avec 512 Go. La batterie de cet appareil est d’une capacité raisonnable de 4 800 mAh et offre un support à la charge filaire rapide de 30 W de Google ainsi que la charge sans fil.

En ce qui concerne les caméras, comme pour le Pixel 7a, Google livre une toute nouvelle configuration sur le Pixel Fold. Il s’agit d’une caméra large de 48 mégapixels, couplée à une caméra ultra-large de 10,8 mégapixels et un téléobjectif de 10,8 mégapixels. Il y a également deux caméras frontales, l’une sur l’écran externe (9,5 mégapixels) et l’autre sur l’écran interne (8 mégapixels).

Google Pixel Tablet

Le dernier élément de matériel mobile à avoir fait son entrée sur la scène principale de la I/O 2023 est la Google Pixel Tablet. Il y a un an, lors de la conférence I/O 2022, Google a présenté l’appareil pour la première fois, vantant son objectif de créer un écosystème complet de matériel Pixel, ce qui est maintenant essentiellement le cas.

De plus, avec le lancement de la OnePlus Pad et de la Pixel Tablet, il y a plus de concurrents que jamais sur le marché des tablettes, ce qui nous donne l’espoir de voir plus d’implémentations uniques qui offrent quelque chose aux utilisateurs.

Pour en revenir à la Pixel Tablet, l’appareil a été conçu dans le but d’ajouter de la commodité à votre vie lorsqu’il est dans votre main et lorsqu’il est éloigné de vous ! Il y parvient avec l’aide de la station d’accueil pour haut-parleurs de charge, qui sert de station parfaite pour l’écran de 11 pouces de la tablette. La station d’accueil est incluse dans la boîte, malgré le prix relativement abordable de 679 euros.

Google détaille un autre cas d’utilisation de la tablette : le divertissement. Son écran LCD est présenté comme permettant de superbes visuels, et le Chromecast intégré à la tablette vous permettra même de diffuser du contenu à partir de votre smartphone lorsque la tablette est placée sur le socle de charge.

Comme les autres appareils Pixel annoncés à la I/O 2023, la tablette est également alimentée par le Tensor G2 et dispose de 8 Go de RAM et de 128 Go ou 256 Go de stockage.

