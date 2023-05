IO 2023 : la tablette Google Pixel Tablet est enfin officielle

Après tant de teasers, de fuites et de rumeurs, la tablette Pixel Tablet est enfin officielle. Google vient de la dévoiler lors de sa conférence pour les développeurs, la I/O 2023.

Tout comme les autres produits Pixel, la Pixel Tablet est un bel appareil au design élégant. En outre, la tablette est dotée d’un revêtement nano-céramique unique, qui facilite la prise en main. L’appareil est disponible en trois coloris : Porcelaine, Vert Sauge et Rose — ce dernier coloris n’est pas disponible en France.

Mais, la Pixel Tablet n’est pas qu’une oeuvre esthétique, elle a aussi du punch. Elle est alimentée par le chipset Tensor G2 de Google, le même silicium que l’on trouve dans la gamme Pixel 7. Et comme nous le savons tous, le Tensor G2 n’est pas le SoC le plus puissant du marché, mais il n’est pas en reste non plus.

En plus d’un processeur alimenté par l’IA, la nouvelle tablette de Google est livrée avec 8 Go de RAM et 128 Go ou 256 Go d’espace de stockage, selon la version choisie. Comme prévu, la tablette n’est pas équipée d’un emplacement pour une carte micro SD, ce qui signifie que vous ne pourrez pas augmenter la capacité de stockage de l’appareil. En ce qui concerne les caméras, la tablette est équipée de deux capteurs de 8 mégapixels — un à l’arrière et un à l’avant – capables de filmer des vidéos en 1080p à 30 fps.

L’avantage des tablettes, c’est qu’elles sont parfaites pour regarder des vidéos et des films. Pour vous permettre de profiter pleinement de vos séries télévisées préférées, la Pixel Tablet est équipée d’un écran LCD de 10,95 pouces d’une résolution de 2 560 x 1 600 pixels et d’une luminosité de 500 nits. De plus, l’appareil embarque une batterie de 27 Wh, qui vous permettra de profiter de 12 heures de streaming vidéo, selon Google.

La Pixel Tablet et sa station d’accueil pour haut-parleurs de charge

Dès le début, nous savions que la Pixel Tablet ferait également office d’écran connecté. C’est pourquoi Google livrera sa Pixel Tablet avec une station d’accueil pour les haut-parleurs. C’est exact, la station d’accueil sera incluse avec la Pixel Tablet, et elle sera capable de charger l’appareil et de fonctionner comme un haut-parleur supplémentaire.

La tablette Pixel prend en charge un mode spécial appelé mode Hub, qui transforme la tablette en un écran intelligent. En mode Hub, vous pourrez contrôler tous les appareils connectés de votre maison directement depuis la tablette. Par exemple, vous pourrez accéder au flux vidéo de votre sonnette, régler votre thermostat ou allumer et éteindre les lumières.

La nouvelle tablette de Google est également la première à intégrer Chromecast. Cela signifie que vous pourrez directement diffuser des vidéos ou vos chansons préférées depuis votre smartphone vers la Pixel Tablet. Cependant, cette fonctionnalité ne fonctionne que lorsque la tablette est en mode Hub.

La Pixel Tablet prend également en charge Google Assistant et peut fonctionner comme un cadre photo numérique lorsqu’elle est en mode Hub et qu’elle n’est pas utilisée.

Si vous êtes impatient de mettre la main sur la nouvelle tablette de Google, vous serez heureux d’apprendre que les précommandes de la Pixel Tablet sont désormais en ligne en France. La toute nouvelle tablette de Google arrivera dans les rayons le 20 juin. En ce qui concerne le prix, la Pixel Tablet sera proposée à partir de 679 euros.