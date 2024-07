Comment installer la bêta publique d’iOS 18 sur votre iPhone et iPad ?

Avec la sortie des versions bêta publiques d’iOS 18 et d’iPadOS 18, tout le monde peut désormais essayer les nouvelles fonctionnalités d’Apple. Si la configuration de la version bêta développeur nécessite quelques étapes supplémentaires, la version publique reste accessible et gratuite.

Voici un guide détaillé pour vous aider à installer la bêta publique sur votre iPhone ou iPad et découvrir les nouveautés d’iOS 18.

Pourquoi essayer une version bêta ?

Tester une version bêta permet de découvrir les nouvelles fonctionnalités avant leur sortie officielle. Cependant, il faut être conscient que certaines fonctionnalités peuvent ne pas être disponibles immédiatement et que la version bêta peut comporter des problèmes de stabilité et une consommation de batterie accrue.

De plus, bien que rare, une bêta peut causer des problèmes graves, voire rendre votre appareil inutilisable. Par conséquent, pensez à sauvegarder vos données avant l’installation.

Quelles sont les nouvelles fonctionnalités d’iOS 18 ?

Apple Intelligence

La mise à jour la plus marquante d’iOS 18 est la suite de fonctionnalités Apple Intelligence basées sur l’IA. Parmi celles-ci, on trouve l’édition de photos assistée par l’IA et des fonctionnalités d’aide à l’écriture. De plus, un « index sémantique » intégré au dispositif permet de traiter des requêtes en tenant compte de vos données personnelles.

Par exemple, en demandant « À quelle heure est le dîner avec maman ? », l’appareil pourra consulter vos messages, e-mails et calendriers pour trouver la réponse.

Autres nouveautés

Photos : Révision complète de l’application Photos.

: Révision complète de l’application Photos. Centre de contrôle et écran d’accueil : Personnalisation accrue pour une expérience utilisateur améliorée.

Ces fonctionnalités seront disponibles en bêta cet automne.

Appareils compatibles avec iOS 18

iPhone

iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro, 15 Pro Max

iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro, 14 Pro Max

iPhone 13, 13 Mini, 13 Pro, 13 Pro Max

iPhone 12, 12 Mini, 12 Pro, 12 Pro Max

iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max

iPhone XS, XS Max, XR

iPhone SE (2ème génération ou plus récent)

iPad

iPad Pro (M4)

iPad Pro 12,9 pouces (3ème génération et plus)

iPad Pro 11 pouces (1ère génération et plus)

iPad Air (M2)

iPad Air (3ème génération et plus)

iPad (7ème génération et plus)

iPad Mini (5ème génération et plus)

Notez que les fonctionnalités Apple Intelligence sont réservées aux iPhone 15 Pro et Pro Max ainsi qu’aux iPads équipés de puces M1 et plus récentes.

Comment installer la bêta publique d’iOS 18

Étapes de configuration

Vérifiez votre version iOS : Assurez-vous d’avoir au moins iOS / iPadOS 16.4 en allant dans Réglages > Général > Informations. Inscrivez-vous au programme bêta d’Apple : Si vous n’êtes pas encore inscrit, rendez-vous sur le site d’Apple et cliquez sur S’inscrire en utilisant l’Apple ID de l’appareil sur lequel vous souhaitez installer la bêta. Téléchargez la bêta : Allez dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle. Si vous êtes familier avec les mises à jour bêta, vous verrez directement l’option pour iOS 18 Public Beta. Sinon : Cherchez l’option Mises à jour bêta et sélectionnez-la.

Choisissez iOS 18 Public Beta. Installez la mise à jour : Retournez à l’écran précédent et appuyez sur Mettre à jour maintenant (ou Mettre à jour ce soir si vous préférez attendre).

Et voilà, vous êtes prêt à explorer les nouveautés d’iOS 18 !