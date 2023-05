IO 2023 : Google introduit l’outil Magic Editor, alimenté par l’IA, dans Photos

La dernière astuce de Google pour Photos est une fonctionnalité « magique » ! Lors de son événement I/O 2023, Google a dévoilé Magic Editor, un outil de retouche innovant qui s’appuie sur l’IA générative pour vous aider à transformer vos photos et à simplifier votre processus de retouche.

La nouvelle expérience d’édition expérimentale appelée Magic Editor vise à simplifier le processus d’édition de photos pour tout le monde. Cet outil utilise une combinaison de techniques d’IA avancées, notamment l’IA générative, pour effectuer des modifications complexes sans nécessiter de compétences d’édition de niveau professionnel.

Avec Magic Editor, vous pouvez désormais modifier des parties spécifiques d’une image, telles que le sujet, le ciel ou l’arrière-plan, afin d’obtenir l’aspect et l’impression souhaités.

L’une des principales caractéristiques de Magic Editor est qu’il peut vous aider à améliorer la composition de votre photo. En vous permettant de repositionner le sujet de votre photo, vous pouvez vous assurer que le cadrage est parfait.

Comblez les lacunes avec l’IA générative

Google a partagé quelques exemples de Magic Editor en action qui sont tous deux très intéressants. Par exemple, si vous avez une photo d’une chute d’eau populaire, vous pouvez supprimer les objets indésirables ou ajuster la luminosité du ciel pour qu’elle corresponde à votre souvenir de la journée. Vous pouvez également déplacer et redimensionner votre sujet pour créer la photo parfaite.

Avec Magic Editor, vous pouvez créer du nouveau contenu pour combler les lacunes après avoir repositionné votre sujet. Par exemple, si vous avez une photo de l’anniversaire d’un garçon, vous pouvez utiliser la puissance de l’IA générative pour créer davantage de bancs et de ballons afin de combler les lacunes. Ces nouveaux éléments s’intègreront parfaitement à votre photo, créant ainsi un aspect plus complet et plus soigné.

Disponibilité

Google a révélé qu’un nombre limité de smartphones Pixel bénéficieront d’un accès anticipé à Magic Editor dans le courant de l’année. Il a également partagé que les commentaires des utilisateurs joueront un rôle essentiel dans son amélioration au fil du temps, afin que vous puissiez obtenir les meilleures éditions possibles pour vos photos.

À l’occasion de cette annonce, Shimrit Ben-Yair, vice-président de Google Photos et de Google One, a déclaré :