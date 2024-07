Test du Samsung Galaxy S24 : 6 mois plus tard, est-il toujours intéressant ?

Vous cherchez un bon téléphone compact ? Samsung est l’une des rares entreprises à fabriquer un smartphone compact, et pas n’importe lequel : un flagship.

Introduit en tant que modèle de base de la nouvelle gamme Galaxy S24, qui inclut également le Galaxy S24+ et le Galaxy S24 Ultra, le Galaxy S24 est décrit comme un des smartphones compacts les plus puissants disponibles en 2024.

Voici le Galaxy S24 ! Il combine une taille compacte avec un design amélioré, des performances plus rapides, de meilleures caméras et une pincée de « Galaxy AI » magique tout autour. « Compact » est un terme relatif : avec ses 6,2 pouces, le Galaxy S24 n’est pas aussi petit que les mini téléphones du passé récent, mais en 2024, alors que la plupart des smartphones sont dotés d’écrans géants de plus de 6,7 pouces, il fait l’affaire.

Jetons un coup d’œil à toutes les nouvelles fonctionnalités et voyons pourquoi le Galaxy S24 pourrait bien être le meilleur smartphone compact de l’année. Lancé au prix de 899 euros, vous pouvez le retrouver aujourd’hui au prix de 620 euros !

Dans la boîte, on retrouve :

Galaxy S24 du coloris de votre choix

Guide de démarrage rapide

Câble USB-C vers USB-C

Éjecteur SIM

Galaxy S24 : design

Le design du Galaxy S24 reste fidèle à celui du Galaxy S23 avec quelques améliorations notables. Le Galaxy S24 conserve le look qui fait la réputation des smartphones Samsung, avec les trois objectifs de caméra séparés à l’arrière, mais il y a quelques améliorations.

Tout d’abord, les côtés du smartphone sont désormais plats, comme sur les récents iPhone. Les smartphones à côtés plats deviennent la nouvelle norme et l’un de leurs avantages est qu’il est tout simplement plus facile de saisir l’appareil sur une table.

La taille du Galaxy S24 est extrêmement analogue à celle du précédent modèle, et reste donc assez petite, même si elle n’est pas « mini ».

En ce qui concerne les matériaux, vous disposez d’un nouveau cadre en aluminium armé plus résistant et j’apprécie le fait que les côtés aient désormais une finition mate, de sorte qu’ils n’attirent pas les traces de doigts. En regardant de plus près, vous remarquerez que la connexion entre le panneau arrière et le cadre est pratiquement transparente, ce qui est agréable.

À l’avant, les bords autour de l’écran sont un peu plus petits pour un aspect plus immersif.

Des couleurs spécifiques à la boutique Samsung

Le reste est le même que précédemment : Indice de protection IP68, port USB-C sur la tranche inférieure, et les boutons d’alimentation et de volume sur le côté droit. Le smartphone semble assez résistant avec ce nouveau design.

Et, voici les couleurs officielles du Galaxy S24 : Indigo, Crème, Noir, Argent, Vert, Bleu et Orange. Il convient de noter que les couleurs exclusives sont uniquement disponibles sur le site de Samsung.

Galaxy S24 : écran

Le Galaxy S24 est également doté d’un écran de 6,17 pouces légèrement plus grand cette année, et cet écran peut également être très lumineux. Il peut atteindre une luminosité maximale de 2 600 nits, ce qui représente une grande amélioration par rapport aux 1 750 nits du précédent modèle, et facilite grandement l’utilisation du smartphone à l’extérieur.

De plus, pour la première fois sur le modèle standard, vous disposez désormais d’un taux de rafraîchissement de 1 à 120 Hz, une fonctionnalité auparavant exclusive au modèle Ultra. Avec un taux de rafraîchissement de 1 Hz pour les contenus statiques, le smartphone est plus économe et sa batterie peut durer un peu plus longtemps.

Les bords autour de l’écran ont également été affinés pour un rendu plus immersif. La résolution reste de 1080p, mais ce n’est pas très dérangeant. C’est déjà assez net pour la grande majorité des gens.

En ce qui concerne la biométrie, vous disposez d’un capteur d’empreintes digitales à ultrasons intégré à l’écran, et cette fois Samsung utilise un capteur plus récent et plus rapide. Ce n’est pas un changement majeur, mais il est perceptible et si l’on considère que vous déverrouillez votre smartphone des dizaines de fois par jour, j’ai trouvé que c’était l’une des améliorations les plus profondes du Galaxy S24.

Galaxy S24 : performances

Le Galaxy S24 fonctionne avec le chipset Snapdragon 8 Gen 3 de Qualcomm aux États-Unis, mais les autres marchés, dont la France, bénéficient d’une version équipée d’un chipset Exynos 2400 de Samsung.

Ces nouvelles puces améliorent les performances, mais Samsung semble se concentrer sur l’aspect « Galaxy AI » des performances plutôt que sur la vitesse brute.

Les performances de jeu sont encore améliorées et ne sont que très légèrement inférieures à celles de l’iPhone 15 Pro, leader du marché.

En termes de spécifications, le Galaxy S24 embarque 8 Go de mémoire vive (RAM), soit moins que les 12 Go des modèles plus grands. C’est un peu décevant, car moins de RAM signifie que les applications en arrière-plan devront être rechargées plus souvent et que le multitâche ne sera pas aussi fluide pour les utilisateurs intensifs.

Qualité audio et haptique

Chaque année, Samsung améliore légèrement les haut-parleurs de ses smartphones, et le Galaxy S24 n’est pas un grand pas en avant en termes de qualité des haut-parleurs.

Il est assez puissant (mais pas autant que les smartphones plus puissants) et il fonctionne bien lorsque vous écoutez de la musique avec très peu de basses. Les basses fréquences ne sont pas bien gérées ici et, bien que ce soit le cas sur la plupart des smartphones, on obtient un peu plus de basses sur des concurrents comme les iPhone. En revanche, pour les vidéos de conversation, le Galaxy fait un excellent travail.

Le moteur de vibration ne semble pas avoir été modifié. Vous obtenez un retour de vibration agréable et plaisant lorsque vous tapez, mais ce n’est pas un retour haptique aussi raffiné que sur des appareils comme le OnePlus 12 et les derniers iPhone qui semblent être dans une ligue différente.

Galaxy S24 : logiciel

La nouvelle version One UI 6.1 a les mêmes visuels que la version 6.0, mais ajoute quelques nouvelles fonctionnalités basées sur l’intelligence artificielle, alias Galaxy AI. L’application native Téléphone prend désormais en charge la traduction en temps réel des appels téléphoniques à l’intérieur de l’appareil, dans 13 langues au départ. Elle utilise l’IA de l’appareil pour protéger votre vie privée et intègre également la traduction vocale et textuelle.

Le clavier Samsung s’enrichit également d’une fonction appelée Chat Assist, qui permet de traduire les messages d’une simple pression sur un bouton. Vous verrez également des suggestions pour ajuster le ton de vos messages, et le Galaxy suggérera des emojis pour rehausser le ton de votre message.

Lorsque vous utilisez Android Auto, Galaxy AI résume vos messages afin que vous puissiez savoir ce qu’il en est d’un simple coup d’œil, et suggère également des réponses rapides.

Pour les réunions avec plusieurs personnes ou lorsque vous enregistrez simplement vos pensées par la voix, Transcript Assist vous donnera un résumé et même des traductions si nécessaire.

7 ans de mises à jour du système d’exploitation et de correctifs de sécurité

Une autre nouvelle fonctionnalité intéressante est Entourer pour chercher avec Google, qui fait ses débuts sur le Galaxy S24. Il suffit d’appuyer longuement sur le bouton d’accueil à tout moment et d’encercler n’importe quel élément sur n’importe quel écran (par exemple un point d’intérêt) pour le rechercher.

Enfin, Samsung promet une impressionnante durée de 7 ans de mises à jour du système d’exploitation et de correctifs de sécurité pour le Galaxy S24. C’est le premier Galaxy à bénéficier d’un support logiciel aussi long (la série S23 ne bénéficiait que de 4 ans de mises à jour du système d’exploitation), ce qui est une excellente nouvelle.

Galaxy S24 : caméras

Avec ses trois objectifs sur la coque arrière, le bloc de caméra du Galaxy S24 semble pratiquement inchangé. Et, le matériel est effectivement le même. Samsung utilise le même capteur pour le capteur photo principal pour la troisième année consécutive, et il n’y a pas de changement non plus pour les capteurs photo à zoom ultra-large et 3X.

Pourtant, les photos et les vidéos prises avec l’appareil photo S24 sont sensiblement différentes. Tout commence par le viseur, qui dispose désormais d’un aperçu HDR, ce qui vous permet de voir exactement à quoi ressemblera la photo lorsque vous la prendrez (ce qui n’était pas le cas sur les appareils de la série S23).

Samsung apporte également un nouveau look aux images. Les photos sont débarrassées de « l’horrible » sur-exposées que nous avions sur les précédentes générations et les couleurs sont un peu plus atténuées et plus équilibrées. La tonalité est encore un peu plus chaude, mais il s’agit d’une amélioration considérable.

Et cela vaut pour tous les capteurs photo : les photos larges, ultra-larges et même zoomées en bénéficient. Les photos ont désormais un aspect beaucoup plus naturel et je vois avouer que j’adore cela. Il s’agit peut-être de la plus grande amélioration du capteur photo de Samsung depuis des années, même si le smartphone n’est pas équipé d’un nouveau capteur photo. Le domaine dans lequel il est le plus en retard par rapport aux smartphones phares est la qualité du zoom, mais c’est là que les smartphones phares ont l’avantage d’avoir des capteurs de zoom plus grands et souvent multiples.

La vidéo est également améliorée. Une nouvelle fonctionnalité intéressante est le ralenti instantané. Il suffit d’appuyer longuement sur une vidéo pour que le moment en question soit ralenti et que l’IA génère les images manquantes, afin que vous puissiez revoir ce moment spécial au ralenti.

Et si vous vous inquiétez de tous ces artifices, il est bon de savoir qu’un label est ajouté aux métadonnées de toutes les images et vidéos augmentées par l’IA.

Galaxy S24 : autonomie

La batterie du Galaxy S24 est légèrement plus grande : 4 000 mAh, contre 3 900 mAh pour le modèle de l’année dernière. Il s’agit d’une augmentation de seulement 2,5 %, donc ne vous attendez pas à de grands changements au niveau de l’autonomie de la batterie. Dans les scénarios quotidiens, le Galaxy S24 est capable d’offrir une autonomie de 24 heures.

Les vitesses de chargement sont également restées inchangées. Pendant des années, les smartphones Galaxy ont utilisé une charge de 25W en filaire, et des vitesses de charge sans fil d’environ 15 W, et c’est exactement ce que nous avons sur le S24.

Galaxy S24 : verdict

Avec un prix de départ de 900 euros, le Samsung Galaxy S24 offre une combinaison attrayante de design compact, de performances puissantes et de fonctionnalités innovantes telles que les outils Galaxy AI. Bien qu’il ne soit pas un changement révolutionnaire par rapport au modèle de l’année précédente, il représente une option solide pour ceux qui cherchent à rester à jour avec la technologie tout en favorisant un appareil de taille plus gérable.

En résumé, le Galaxy S24 est un excellent choix pour ceux qui recherchent la puissance dans un format compact. Avec ses fonctionnalités améliorées et son efficacité accrue, il est prêt à rivaliser sur le marché des smartphones de 2024.