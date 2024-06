Accueil » Apple admet que 8 Go de RAM ne suffisent plus pour certaines fonctions

Apple a récemment suscité des remous en admettant que certaines fonctionnalités nécessitent plus que les 8 Go de mémoire unifiée de base présents sur certains Mac, une affirmation contredisant sa position antérieure selon laquelle 8 Go suffisent.

Les modèles d’entrée de gamme du MacBook Air, du MacBook Pro, ainsi que le Mac mini et l’iMac, sont toujours équipés de 8 Go de mémoire de base. Cette configuration semble suffisante selon Apple, mais une récente découverte par XDA Developers montre qu’il existe une exception.

La fonctionnalité en question est la complétion de code prédictive, introduite dans la version bêta de Xcode 16, la plateforme de développement d’applications d’Apple. Selon Apple, cette fonctionnalité, alimentée par un modèle de machine learning spécialement conçu pour Swift et les SDK d’Apple, nécessite un Mac avec une puce Apple Silicon et 16 Go de mémoire unifiée, sous macOS 15.

Pour l’utilisateur lambda, cette nouvelle peut sembler sans importance. Cependant, elle soulève des questions sur les besoins futurs en mémoire des Mac. Actuellement, seuls les développeurs utilisant Xcode 16 auront besoin de 16 Go pour cette fonctionnalité spécifique. Mais à mesure que les technologies d’IA se développent, d’autres fonctionnalités pourraient exiger plus de mémoire, même pour les utilisateurs non développeurs.

Apple Intelligence, la future technologie d’IA de la firme, pourrait elle aussi nécessiter plus de mémoire, rendant les 8 Go insuffisants à l’avenir.

Passer à 16 Go est un coût chez Apple !

Les utilisateurs souhaitent que leurs Mac durent plusieurs années tout en étant capables de profiter des nouvelles fonctionnalités. L’argument selon lequel 8 Go suffisent devient de plus en plus difficile à soutenir en 2024, surtout avec l’accélération du développement technologique.

L’augmentation du coût pour passer de 8 Go à 16 Go de mémoire, qui s’élève à 230 euros, est considérable. Cela pousse à croire qu’Apple maintient délibérément une configuration de base limitée pour inciter les utilisateurs à payer davantage. Cette pratique est particulièrement critiquée pour le MacBook Pro, un ordinateur destiné aux professionnels et aux développeurs.

En conclusion, de plus en plus de voix s’élèvent pour dire que 8 Go ne sont plus suffisants pour assurer une utilisation fluide et pérenne des Mac, surtout avec les avancées rapides en IA.