IO 2023 : Google rebaptise ses outils d’IA pour Google Workspace en Duet AI

En mars, Google a annoncé une série de fonctionnalités d’IA pour sa suite d’applications Workspace, dans un effort pour suivre le rythme de l’intégration rapide d’outils analogues par Microsoft. Lors de la conférence Google I/O, l’entreprise a donné une nouvelle image de marque à cet effort — Duet AI — mais les fonctionnalités elles-mêmes ne sont pas encore largement disponibles pour le grand public.

L’entreprise a également présenté une nouvelle fonctionnalité appelée « Sidekick », capable de lire, de résumer et de répondre à des questions sur des documents provenant de différentes applications Google.

Duet AI couvre une gamme d’outils d’IA générative pour les applications de productivité de Google. Comme indiqué plus tôt cette année, cela inclut l’aide à la rédaction dans Docs et Gmail, la génération d’images pour Slides, les résumés automatiques de réunions pour Meet, et bien d’autres choses encore.

Mais lors de la conférence Google I/O, la seule véritable nouvelle est que l’aide à la rédaction arrive également dans Gmail sur mobile, où elle sera baptisée « Aidez-moi à écrire » — une mise à jour de Smart Compose. Pour accéder à ces nouveaux outils, vous devrez vous inscrire à Workspace Labs et rejoindre une liste d’attente.

La bonne nouvelle : cette liste d’attente était auparavant privée et, désormais, tout le monde peut s’y inscrire. La mauvaise : on ne sait pas exactement quand les utilisateurs auront accès à ces outils. Google se contente d’indiquer que les services seront étendus « à un plus grand nombre d’utilisateurs et de pays dans les semaines à venir ».

Comme indiqué plus haut, la seule nouvelle solide est l’assistant IA « Aidez-moi à écrire » sur l’application mobile de Gmail, ce qui constitue une perspective intéressante. Microsoft a lancé quelque chose d’analogue en avril en intégrant Bing dans son application clavier SwiftKey pour iOS et Android.

Dans l’ensemble, il ne s’agit pas d’un grand pas en avant pour ce que Google promet, mais simplement d’un moyen d’interconnecter les capacités actuelles. Il semble que nous devrons attendre encore un peu pour l’avenir.