OnePlus Pad 2 : Performances boostées et stylet révolutionnaire pour une expérience unique

Avec un écran de 12,1 pouces désormais alimenté par la plateforme mobile Snapdragon 8 Gen 3, la nouvelle OnePlus Pad 2 offre plusieurs améliorations de performance par rapport à la tablette originale de la marque.

Mais, la nouveauté la plus intéressante est un nouveau stylet en option qui simule l’expérience d’un stylo sur du papier grâce à des vibrations.

Le nouveau stylet Stylo 2 est fabriqué avec un matériau semblable au cuir, offrant une meilleure prise en main. Il passe de 4 096 à 16 000 niveaux de sensibilité à la pression, intègre des commandes par balayage et un moteur linéaire à l’intérieur qui fait vibrer la pointe pour donner la sensation d’écrire sur du papier. Cette innovation promet d’améliorer significativement l’expérience utilisateur, en particulier pour les artistes et les professionnels.

L’écran plus grand de la OnePlus Pad 2, passant de 11,6 pouces à 12,1 pouces, bénéficie également d’une augmentation de résolution, passant de 2800 x 2000 pixels à 3000 x 2120 pixels, et d’un gain de luminosité presque doublé, avec prise en charge du contenu Dolby Vision HDR. La tablette conserve le ratio d’écran inhabituel de 7:5 et un taux de rafraîchissement ajustable entre 30 Hz et 144 Hz pour optimiser la durée de vie de la batterie.

Audio et caméras de la OnePlus Pad 2

La OnePlus Pad 2 gagne 2 haut-parleurs supplémentaires, portant le total à 6, mais conserve les caméras de 8 mégapixels à l’avant et 13 mégapixels à l’arrière de la tablette originale. La batterie de 9 510 mAh reste également inchangée, avec un temps de charge revendiqué de 81 minutes grâce au chargeur de 67W.

En plus du stylet Stylo 2, un nouveau clavier intelligent OnePlus Smart Keyboard sera également disponible. La tablette pourra se connecter au clavier physiquement via un port magnétique ou sans fil via Bluetooth. Le clavier ajoutera des capacités NFC, permettant de partager des fichiers depuis un smartphone OnePlus d’un simple tapotement, même lorsque la tablette est verrouillée. (Les deux appareils doivent être connectés au même compte OnePlus.)

Elle fonctionne sous OxygenOS 14 basé sur Android 14 et peut se synchroniser avec les smartphones OnePlus pour les messages de vérification OTP, le partage de données cellulaires et les messages textuels enrichis. Il y a aussi le copier-coller, le partage de notifications et le partage de fichiers entre les appareils.

Disponibilité et prix

La OnePlus Pad 2 sera disponible à partir du 30 juillet avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage pour 499 euros. Les choix de couleur sont limités à une seule option « gris nimbus », plus subtile que le « vert halo » de la OnePlus Pad originale. Le OnePlus Stylo 2 sera disponible le même jour pour 99 euros, ainsi que le clavier intelligent pour 149 euros.