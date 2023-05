by

IO 2023 : Voici le Pixel 7a annoncé avec un prix de 509 €, et la puce Tensor G2

Après des mois de spéculations, une série de fuites et un teaser officiel de Google elle-même, l’offre de milieu de gamme de l’entreprise pour 2023 — le Pixel 7a — est enfin là, annoncée lors de la Google I/O 2023.

Alimenté par le même SoC maison Tensor G2 que l’on trouve sur la série phare Pixel 7, vous pouvez vous attendre à ce que le Pixel 7a offre des performances similaires à un prix beaucoup plus bas. Cependant, il y a eu une légère augmentation du prix de la variante de base cette fois-ci, le prix demandé pour la seule variante 8 Go + 128 Go augmentant de 50 euros pour atteindre 509 euros.

Bien que le Pixel 7a soit une amélioration mineure par rapport au Pixel 6a en termes d’apparence et de langage de conception global, il présente quelques améliorations notables qui justifient le prix plus élevé de 50 euros. Pour commencer, le Pixel 7a est le premier appareil Google de la série A à arborer une dalle à taux de rafraîchissement élevé (90 Hz).

Le Pixel 7a hérite des directives de conception de son prédécesseur, mais il a été renforcé par de meilleures caractéristiques de durabilité. S’il bénéficie du même niveau de résistance aux rayures que le 6a, le smartphone est désormais classé IP67. En outre, la bosse de la caméra des Pixel est désormais en métal. Outre les prouesses informatiques de la puce Tensor G2, le Pixel 7a est également doté d’une puce de sécurité Titan M2 qui garantit des options d’authentification biométrique rapides, entre autres.

En plus de ces mises à jour axées sur le matériel, le Pixel 7a reçoit également sa part de goodies exclusifs à Pixel. Ceux-ci vont de 3 mois d’abonnement Premium à YouTube Premium et Google One — à un accès prioritaire à toutes les nouveautés Pixel dans un avenir prévisible. Google promet également cinq ans de mises à jour Pixel pour le smartphone, garantissant que le Pixel 7a reste pertinent jusqu’en 2027.

Tout ce qu’il faut savoir

Confirmant les précédentes rumeurs, le smartphone bénéficie également d’une mise à niveau matérielle complète et indispensable au niveau de l’appareil photo. Google s’est enfin débarrassé de son capteur 12 mégapixels éprouvé mais vieillissant, qui existe depuis l’époque du Pixel 3. De nouveaux capteurs pour les deux caméras arrière et la caméra frontale font également leur apparition.

L’appareil photo principal est doté d’un capteur de 64 mégapixels associé à un objectif f/1.89. Cette caméra sert également de téléobjectif et prend en charge la fonction Super Res Zoom de Google. La caméra arrière secondaire utilise un capteur de 13 mégapixels avec une ouverture f/2.2 et un champ de vision de 120 degrés. Google a également intégré la stabilisation optique de l’image (OIS), garantissant ainsi de meilleures photos en basse lumière et des vidéos moins tremblantes.

Le Pixel 7a est doté d’une batterie d’une capacité de 4 385 mAh (annoncée comme étant de 4 300 mAh) qui offre un support à la charge rapide. Avec le support de la charge sans fil certifiée Qi, le Pixel 7a est également devenu le premier appareil de la série A à prendre en charge la charge sans fil. Google annonce une autonomie de 24 heures avec une utilisation standard et jusqu’à 72 heures avec le mode d’économie de batterie extrême activé. L’entreprise a également ajouté le support de la charge rapide filaire — bien que plafonnée à 18 W.

Le Pixel 7a est disponible en quatre couleurs : Océan, Charbon, Neige et Corail, ce dernier n’étant disponible que sur le Google Store.