Test de la DJI Power 1000 : Chargez tous vos appareils avec style et efficacité

Aujourd’hui, que pourrions-nous faire sans électricité ? Certes, pour la création de contenu en ligne, les batteries, les chargeurs de batterie et les stations d’alimentation ne sont pas les sujets les plus passionnants à aborder, ni même à envisager. Mais, c’est la première fois que DJI tente de créer un nouveau produit dans un créneau complètement différent.

Comme nous le savons tous, nous devons toujours garder nos batteries chargées. Nous avons tous du matériel à emporter et à charger lorsque nous voyageons, et les batteries ne durent pas très longtemps. Il faut donc toujours penser à les recharger, surtout s’il s’agit d’un voyage plus long qui nécessite l’utilisation de plus de matériel ou de plus de batteries. C’est un appareil auquel il faut absolument penser.

La DJI Power 1000 est l’un des appareils que DJI a récemment mis sur le marché. Il s’agit en fait de deux appareils, la Power 500 et la Power 1000. Elles sont assez analogues l’une à l’autre, à part le fait qu’elles ont deux fois plus de capacité pour charger plus de choses.

En ce qui concerne les ports et les interfaces utilisateur, ce sont exactement les mêmes, mais j’en parlerais un peu plus tard dans la vidéo.

Dans la boîte on retrouve :

Station de charge DJI Power 1000

Cordon d’alimentation secteur pour DJI Power

DJI Power 1000 : conception et qualité de fabrication

Examinons maintenant le design et l’aspect de ce produit, car il est tout à fait dans l’esprit de DJI, quel que soit l’angle sous lequel on le regarde. Il vous rappelle tout simplement un produit DJI. Sur le dessus, vous disposez d’une grande surface pour placer vos appareils pendant que vous les chargez. On y trouve le logo DJI, les ports et l’écran, dont nous parlerons dans une seconde.

Ensuite nous avons de larges évents pour les ventilateurs, qui s’allument automatiquement lorsque l’appareil décide qu’il doit les allumer. À l’arrière, vous avez cet énorme logo DJI et rien d’autre — pas de ports, rien. Tous les ports se trouvent à l’avant. De l’autre côté, il y a à nouveau des évents pour évacuer l’air latéral, et c’est tout.

Comme je l’ai mentionné, il n’y a aucun bouton ni aucun port sur les côtés de l’appareil en dehors de la face avant, ce qui, je pense, est une bonne chose, car cela vous permet de fixer plus facilement tous vos périphériques. Que vous souhaitiez recharger l’appareil lui-même ou votre équipement, vous pouvez le faire à partir des ports situés à l’avant.

Il n’y a qu’un seul bouton sur le dessus, le bouton d’allumage, et il y a ce bruit très familier lorsque vous l’allumez ou l’éteignez. Nul doute, c’est un produit de DJI.

DJI Power 1000 : ports et capacités de charge

Nous avons ici ces ports, en commençant par les ports AC, qui sont au nombre de deux. Un bouton permet d’allumer ou d’éteindre l’ensemble de la section. Il suffit d’appuyer une fois sur ce bouton pour activer ces ports, les allumer et, quel que soit l’équipement que je place ici, il commencera à se recharger.

DJI propose des options intéressantes pour ces ports, car ils s’éteignent automatiquement s’ils ne sont pas utilisés pendant un certain temps. Mais certains produits nécessitent d’être allumés automatiquement toutes les 30 minutes ou toutes les heures, par exemple, et cela ne fonctionnerait pas avec ces ports s’ils s’éteignaient automatiquement lorsqu’ils n’étaient pas utilisés.

Ainsi, lorsque vous éteignez ces ports et que vous appuyez sur le bouton pendant quelques secondes, ils restent allumés, quel que soit le temps écoulé. Ainsi, tant que cette station d’alimentation est allumée, les ports CA seront alimentés, ce qui est une bonne chose de la part de DJI, car certains appareils nécessitent vraiment d’être allumés et l’appareil lui-même s’allume automatiquement à un certain moment.

Des ports USB-C et USB-A

Ensuite, nous avons des ports classiques à savoir l’USB-A, et ensuite nous avons deux ports USB-C. Les ports USB-A ont une capacité maximale de 1,5 mégaoctet (1,5 mégaoctet). Les ports USB-A ont une capacité maximale de 24 watts chacun, tandis que les ports USB-C ont une capacité maximale de 140 watts chacun, ce qui représente une différence assez importante. De nos jours, nous utilisons tous l’USB-C.

Personnellement, j’aurais aimé avoir un port USB-C de plus et un port USB-A de moins, mais ce n’est pas grave.

DJI Power 1000 : affichage et détails de la charge

L’écran vous donne une grande indication du pourcentage de la batterie, puis il y a un petit indicateur de temps qui vous montre combien de temps il faudra pour recharger complètement la batterie à 100 %. Ou, si vous utilisez un appareil pour la charger, il vous indiquera le temps qu’il vous reste si vous continuez à utiliser la même puissance que celle que vous utilisez actuellement. Donc, avec le même taux de décharge de la batterie, combien de temps il vous reste.

Vous avez ensuite deux grands indicateurs qui vous montrent les watts d’entrée et les watts de sortie que la batterie reçoit ou donne. Le port du chargeur est doté d’une petite porte qui le protège de l’humidité et de la saleté. Bien entendu, vous disposez d’un câble pour charger l’appareil à partir de ce port.

Vous voyez ici un petit interrupteur qui vous permet de passer de 1200 watts à 600 watts. C’est extrêmement important pour la sécurité et la longévité de la batterie. En effet, si vous chargez l’appareil pendant la nuit, il est nettement préférable pour la santé de la batterie de le régler sur 600 watts. De cette façon, la batterie se chargera plus lentement, mais de façon plus régulière, sans pic, ce qui prolongera la durée de vie de la batterie.

Bien entendu, si vous êtes pressé et que vous voulez recharger la batterie le plus rapidement possible, vous pouvez régler le chargeur sur 1200 watts, commencer à charger la batterie et lui donner la puissance maximale pour la recharger le plus rapidement possible. Cela étant dit, si vous réglez l’appareil sur 1200 watts, vous le rechargerez de 0 à 100 % en seulement 70 minutes. Et si vous utilisez l’option 600 watts, il vous faudra environ 2 heures de charge pour atteindre 100 %, ce qui reste à mon avis une très bonne durée pour une batterie de cette taille.

Enfin, nous avons ces deux ports ici qui sont des ports SDC, et ils vous permettront d’utiliser un grand nombre d’accessoires différents. DJI a également sorti différents accessoires que vous pouvez utiliser pour recharger vos drones.

Si vous envisagez de recharger votre appareil à l’aide du soleil, vous aurez également besoin d’un ou de deux adaptateurs pour panneaux solaires. Ces adaptateurs se branchent sur les ports SDC susmentionnés et permettent de connecter jusqu’à trois cellules solaires chacune, pour un maximum potentiel de 6 panneaux au total. Les panneaux solaires de DJI, fournis par une société appelée Zigness, sont des modèles de 100 W, assez légers et portables. En plein soleil, ils sont également très efficaces et fournissent un flux constant d’énergie à la centrale électrique. J’avais un unique panneau solaire à ma disposition lors de mes tests, mais au cours d’une journée au soleil, il a réussi à maintenir la batterie bien remplie.

DJI Power 1000 : exemple d’utilisation dans le monde réel

Laissez-moi maintenant vous montrer comment j’utilise actuellement la Power 1000 pour recharger à peu près tout mon matériel. J’ai pu charger mon MacBook Pro, la batterie de mon vélo cargo, la télécommande DJI pour le Mavic, mon smartphone est en train d’être chargé, et comme vous pouvez le voir, j’ai les batteries du drone qui sont en train d’être chargées ici, et mon appareil photo est également ici. Et, il y a encore des ports inutilisés !

Comme indiqué précédemment, DJI a inclus deux ports propriétaires qui ajoutent des capacités de charge supplémentaires, à condition que vous disposiez des câbles appropriés. Ces ports SDC (Smart DC) sont bidirectionnels, c’est-à-dire que le courant peut circuler dans les deux sens, et sont propres aux appareils Power 1000 et Power 500. Les ports sont très polyvalents, permettant aux panneaux solaires de se connecter aux stations d’alimentation pour recharger leurs batteries internes, ou ils peuvent être utilisés pour recharger rapidement les batteries des drones DJI.

Pour tirer pleinement parti de ces capacités, vous devrez toutefois acheter des câbles spéciaux. L’inconvénient est que vous ne pouvez pas les charger simultanément ou l’une après l’autre, vous devez toujours en débrancher une et mettre la suivante. Vous devez donc être présent presque tout le temps. Mais, ils se chargeront beaucoup plus rapidement qu’aujourd’hui.

Pour moi, c’est très utile de pouvoir brancher tous mes appareils en même temps, car j’ai beaucoup de choses à charger. Et pendant que je voyage, ils sont rechargés.

DJI Power 1000 : avantages et inconvénients de la DJI Power 1000

D’après mon expérience avec la DJI Power 1000, je peux dire deux choses. Tout d’abord, la qualité de fabrication est incroyable. Elle me rappelle beaucoup un drone de très haute qualité comme le Mavic 3 Pro, par exemple.

En ce qui concerne la recharge elle-même, je n’ai pas grand-chose à dire à son sujet. Elle fait ce qu’il a à faire. Elle recharge votre matériel rapidement. Cela dépend vraiment du type de matériel que vous voulez charger, du type d’appareil que vous voulez utiliser. Mais comme je l’ai dit, elle peut alimenter de petits appareils, de plus gros appareils, et elle peut les maintenir en cas de panne de courant.

Comme l’indique DJI sur la page produit, vous pouvez maintenir un frigo allumé pendant 45 heures si nécessaire, faire 30 min d’une tronçonneuse électrique, ou encore laisser allumer un projecteur extérieur pendant environ 9 heures.

Je n’ai pas encore entendu les ventilateurs se mettre en marche, c’est réellement silencieux.

Pour ce qui est de la commodité, la Power 500 pourrait être le meilleur choix pour 90 % d’entre vous, parce qu’elle est beaucoup plus petite, beaucoup plus légère, et qu’elle a le même nombre de ports. Oui, elle a une capacité beaucoup plus petite que celle-ci — elle peut tenir la charge plus longtemps. Mais l’inconvénient, c’est qu’elle pèse 13 kg, et c’est la raison pour laquelle elle est équipée de deux poignées.

Ce n’est pas l’objet le plus léger au monde à transporter. Si vous souhaitez l’emporter régulièrement, gardez cela à l’esprit : elle n’est pas très légère, elle n’est pas très portable. Bien sûr, elle est facile à transporter, mais elle est un peu lourde pour ce qu’elle est. Elle pèse 13 kg contre 7 ou quelque chose comme ça pour la Power 500, ce qui représente une différence considérable entre les deux.

Quelques reproches, mais purement anecdotique

Le seul reproche que j’ai à faire à cet appareil est qu’il n’y a pas d’informations supplémentaires sur l’écran qui permettraient, par exemple, de vérifier les cycles de la batterie. Vous pouvez ainsi voir combien de fois vous avez rechargé ces batteries, car il est important de connaître l’état de santé d’une batterie. Peut-être qu’un pourcentage de l’état de la batterie ou quelque chose comme ça aurait été bien aussi. Il n’y a pas d’application qui se connecte à la Power 1000, donc vous ne pouvez pas vraiment faire grand-chose avec elle à part l’utiliser ou la charger.

J’ai vu certaines personnes se plaindre de l’absence de charge sans fil sur cet appareil, ce qui pour moi n’est pas un problème, car je n’utilise pas beaucoup la charge sans fil.

DJI Power 1000 : verdict

Comme vous l’aurez compris, la DJI Power 1000 est un compagnon parfait pour tous les créateurs de contenu qui sont toujours en déplacement et qui ont toujours besoin d’un peu plus de jus pour l’équipement qu’ils utilisent.

La Power 1000 offre les performances dont le public principal de DJI a besoin pour faire fonctionner ses appareils sur le terrain. Les consommateurs ne verront probablement pas d’inconvénient à dépenser un peu plus pour acheter les câbles propriétaires nécessaires à la recharge rapide de leurs drones et caméras. Mais pour ceux qui ne font pas partie de l’écosystème DJI, la station d’alimentation peut sembler un peu trop simple et limitée par moments.

Cela dit, le prix de 999 euros de la Power 1000 en fait une option très attrayante. C’est un excellent prix pour une station électrique portable qui offre une capacité de stockage et un rendement excellents. Ses capacités de charge rapide sont également impressionnantes, ce qui en fait un excellent outil pour tous ceux qui ont besoin d’une alimentation portable en déplacement. Par rapport à la concurrence, elle manque peut-être de quelques fioritures ici et là, et son utilisation de ports et de câbles propriétaires sera contraignante pour certains. Mais l’approche pragmatique de l’appareil sera appréciée par d’autres et, comme je l’ai déjà dit, les fans de la marque DJI y trouveront leur compte.