Révolutionnez vos Reels Instagram avec jusqu’à 20 pistes audio

Instagram a récemment introduit une mise à jour majeure pour ses Reels : l’audio multitrack. Cette nouvelle fonctionnalité permet aux utilisateurs d’ajouter jusqu’à 20 pistes audio différentes à un seul Reel, transformant ainsi notre façon de créer et d’apprécier les contenus vidéo courts.

Cette avancée marque une nette amélioration par rapport aux limitations précédentes des capacités d’édition audio des Reels. Les utilisateurs n’ont plus besoin de recourir à des applications tierces pour combiner plusieurs sons. Désormais, tout peut être fait directement dans l’application Instagram, simplifiant le processus de création et le rendant plus accessible à un public plus large.

L’un des aspects les plus excitants de l’audio multitrack est la capacité à synchroniser différents sons avec des moments spécifiques de votre vidéo. Par exemple, vous pouvez synchroniser un effet sonore pour coïncider parfaitement avec une action dans votre Reel, ou planifier le début d’une piste musicale au moment où une nouvelle scène se déroule. Ce niveau de précision améliore l’expérience de visionnage globale et ajoute de la profondeur à votre narration.

Au-delà de cela, l’audio multitrack permet aux créateurs de réaliser des mixages audio personnalisés. Vous pouvez mélanger divers éléments sonores, intégrer des voix off, ou même ajouter votre propre musique originale à vos Reels.

Cela ouvre un large éventail de possibilités pour les musiciens, comédiens, podcasteurs et toute personne souhaitant exprimer son style unique à travers l’audio.

Comment utiliser l’audio multitrack sur les Reels Instagram ?

Pour tirer parti de l’audio multitrack, enregistrez ou téléchargez simplement une vidéo dans Reels, puis appuyez sur l’icône de musique pour ajouter votre première piste. Vous pouvez ajouter d’autres pistes en appuyant sur l’option « Ajouter au mix ». Une fois que vous avez ajouté toutes vos pistes, vous pouvez utiliser l’éditeur vidéo intégré d’Instagram pour arranger, couper, superposer et ajuster le volume de chaque piste afin de créer votre mixage audio parfait.

Instagram déploie cette fonctionnalité à l’échelle mondiale dès aujourd’hui, bien qu’elle ne soit peut-être pas immédiatement disponible pour tout le monde. Cependant, au fur et à mesure que cette fonctionnalité sera déployée, nous pouvons nous attendre à une vague de nouveaux contenus frais qui viendront enrichir nos fils d’actualité.