Test de la Honor Pad 9 : Un équilibre idéal entre performance et prix

Le marché des tablettes est très compétitif, avec des options qui varient grandement en termes de prix et de fonctionnalités. La Honor Pad 9 entre en scène comme une option milieu de gamme prometteuse, conçue pour ceux qui recherchent un bon équilibre entre fonctionnalité et abordabilité.

Ce test explore chaque aspect de la Honor Pad 9, de son design et affichage à ses performances, son système logiciel, ses capacités de caméra, et son autonomie.

Dans la boîte, on retrouve :

La Honor Pad 9

Chargeur rapide de 35 W

Câble USB-A vers USB-C

Honor Pad 9 : design

C’est là que le Honor Pad 9 brille. La Honor Pad 9 présente un design moderne avec un châssis assez fin et des bords arrondis, facilitant la prise en main. Ce design de l’appareil est très attrayant et élégant, avec une coque unibody en aluminium, des bords uniformes autour de l’écran et un aspect général très propre et haut de gamme.

La caméra principale, placée au centre, semble futuriste et haut de gamme, et les grilles des haut-parleurs, les boutons et les ports sont tous solides, tant au niveau de l’aspect que du toucher.

Bien sûr, avec plus de 12 pouces, la Honor Pad 9 est une bête assez lourde de 555 grammes, et le châssis en aluminium n’aide pas beaucoup à réduire le poids. L’épaisseur de la tablette n’est que de 6,96 mm, ce qui la rend plus fine que la plupart des smartphones. Le rapport hauteur/largeur est de 16:10, ce qui est assez classique pour la plupart des tablettes, donc rien d’extraordinaire en ce qui concerne la taille et les proportions.

Une tablette principalement utilisée en mode paysage

La caméra selfie et la caméra principale sont placées sur les côtés les plus longs de la tablette, ce qui suggère que l’appareil sera principalement utilisé en mode paysage.

Disponible en Space Gray et Cyan Lake, elle attire aussi bien les professionnels que les jeunes utilisateurs. Le choix des matériaux offre une sensation de robustesse sans compromettre la légèreté de l’appareil, essentielle pour une tablette destinée à être utilisée en déplacement.

Honor Pad 9 : écran

L’écran de 12.1 pouces de la Honor Pad 9 utilise une dalle IPS LCD qui supporte une résolution de 2 560 x 1 600 pixels. Ce choix assure une bonne fidélité des couleurs et des angles de vision larges. Le taux de rafraîchissement de 120 Hz est un point fort, rendant les défilements et transitions entre les applications remarquablement fluides — un avantage certain pour le streaming vidéo et les jeux.

Et même si certains d’entre vous déplorent l’absence de technologie AMOLED à bord, la conséquence de l’installation d’un panneau AMOLED de 12 pouces sur la Honor Pad 9 se serait mesurée en centaines d’euros.

En termes de luminosité, Honor annonce 500 nits de luminosité typique. L’écran devrait être recouvert d’un revêtement antireflet, mais nous l’avons trouvé peu efficace.

Le taux de rafraîchissement de 120 Hz est très agréable et rend les choses vraiment fluides, et il y a aussi une technologie avancée de protection des yeux à bord. Honor l’appelle la technologie Circadian Night Display, et elle filtre la lumière bleue de manière dynamique tout au long de la journée, atteignant le réglage le plus chaud vers 23h00.

Dans l’ensemble, l’écran de la Honor Pad 9 est assez fidèle aux couleurs, et il offre de bons niveaux de luminosité, surtout si l’on tient compte de sa taille. Une chose à garder à l’esprit est qu’il n’y a pas de capteur d’empreintes digitales sous l’écran ou sur les côtés.

Honor Pad 9 : performances

En matière de puissance brute, le Honor Pad 9 ne remportera aucune bataille de benchmark synthétique. Animé par le processeur Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1, la Honor Pad 9 est équipée pour gérer les applications quotidiennes et le multitâche sans signes de ralentissement notable.

Pour être honnête, cette tablette n’est pas destinée à être un produit phare, mais elle fait beaucoup de choses extrêmement bien. Avec des configurations de 8 Go à 12 Go de RAM et de 128 Go à 512 Go de stockage interne, cette tablette est plus que capable de satisfaire les besoins des utilisateurs en termes de stockage et de rapidité d’exécution des applications.

Naviguer sur Internet avec la Honor Pad 9 est formidable, regarder des films est également de premier ordre, et avec le clavier Bluetooth ajouté, vous pouvez également faire une bonne partie du travail.

En ce qui concerne la qualité audio et l’haptique, j’ai de bonnes et de mauvaises nouvelles. La bonne nouvelle, c’est que la Honor Pad 9 possède 8 haut-parleurs, et qu’ils sonnent plutôt bien. La tablette prend également en charge l’audio HiRes. La mauvaise nouvelle est qu’il n’y a pas de prise audio de 3,5 mm, ce qui est un gâchis, étant donné que le manque d’espace ne peut pas être utilisé comme une excuse dans ce cas. Les moteurs de vibration à l’intérieur sont également très bons.

L’option d’un clavier Bluetooth transforme la Honor Pad 9 en un outil de travail plus efficace. Reste à savoir si l’investissement supplémentaire pour les utilisateurs envisageant la tablette comme un remplacement partiel d’un ordinateur portable est réel.

Honor Pad 9 : caméras

En ce qui concerne les tablettes, la caméra n’a jamais été une caractéristique majeure ou un facteur décisif. Peu de gens achètent une tablette pour sa caméra principale, pour sortir avec un appareil de 500 grammes et commencer à prendre des photos et des vidéos.

La configuration de la caméra du Honor Pad 9 ne vise pas à rivaliser avec les smartphones haut de gamme, mais elle est parfaitement adaptée aux fonctions essentielles d’une tablette. En effet, une tablette dotée d’une caméra principale et d’une caméra frontale de grande taille peut s’avérer très utile dans certains cas. Pour toutes sortes d’appels vidéo et de réunions, la caméra selfie est essentielle, et si vous voulez scanner des documents ou photographier une recette de cuisine, une bonne caméra arrière peut vous aider.

La caméra arrière de 13 mégapixels à ouverture f/2.0 et la caméra frontale de 8 mégapixels avec une ouverture f/2.2 sont suffisantes pour les appels vidéo et les captures d’images rapides.

Honor Pad 9 : logiciel

La Honor Pad 9 fonctionne sous Android 13 avec une surcouche de l’interface utilisateur MagicOS 7.2 de Honor. Cette combinaison offre une expérience utilisateur riche et personnalisable.

Il y a un tas de fonctions d’intelligence artificielle qui arriveront sur la tablette à l’avenir, mais pour l’instant, vous pouvez utiliser Magic Text pour extraire du texte à partir d’images, de documents scannés, etc.

Bien sûr, vous pouvez utiliser le multifenêtre pour la productivité, et cela fonctionne de la même manière que sur une tablette pliable. Vous pouvez ouvrir jusqu’à trois applications, vous pouvez utiliser la vue fractionnée, la fenêtre flottante, ou envoyer les applications actives dans une barre au coin de l’appareil. Les dernières applications ouvertes sont également affichées dans un bandeau en bas de l’interface, à la manière d’un bureau.

La fonction Honor Connect propose quelques options intéressantes centrées sur l’écosystème. Vous pouvez connecter votre téléphone ou votre ordinateur portable et passer d’un appareil à l’autre de manière transparente, recevoir des notifications et continuer là où vous vous êtes arrêté d’un appareil à l’autre.

Honor Pad 9 : autonomie

Le Honor Pad 9 est équipé d’une batterie de 8 300 mAh et, malgré son écran LCD brillant de 12,1 pouces, la tablette s’en sort plutôt bien. Près de 10 heures de navigation à 120 Hz, 8 heures de jeu et 6 heures de streaming sur YouTube sont comparables à d’autres tablettes haut de gamme, de sorte que vous n’avez pas à craindre que la batterie vous lâche au bout de quelques heures.

Dans les scénarios quotidiens, la Honor Pad 9 est capable d’offrir une autonomie de 24 heures.

La charge est un peu lente, même avec le chargeur rapide de 35 W fourni. Cette batterie de 8 300 mAh prend beaucoup de temps et d’énergie pour se remplir au maximum. La recharge sans fil n’est pas incluse, mais c’est mieux ainsi, car il faudrait une éternité pour recharger cet appareil sans fil.

Honor Pad 9 : verdict

Honor a créé une tablette Android très attrayante qui est vraiment agréable et parfaite pour la plupart des gens. La Honor Pad 9 est une tablette solide à un très bon prix. Les principaux points forts de cette tablette sont l’écran 120 Hz de 12,1 pouces, qui est lumineux et à la hauteur des modèles plus chers. Ensuite, il y a le design : le cadre et le dos en aluminium sont magnifiques et donnent l’impression d’un appareil beaucoup plus cher. Les haut-parleurs sont également très agréables, et vous avez la possibilité d’opter pour un modèle de 12 ou 512 Go pour un supplément minime.

En revanche, le Snapdragon 6 Gen 1 n’est pas le chipset le plus puissant du marché. Si vous prévoyez de remplacer votre ordinateur portable et d’utiliser la Honor Pad 9 pour des tâches de productivité lourdes et intensives, vous risquez de sentir la tablette lutter un peu. Il y a aussi la charge, qui est plutôt lente, et enfin, aucun accessoire comme un stylet ou une housse/clavier Bluetooth n’est inclus.

Mais dans l’ensemble, la Honor Pad 9 est un appareil impressionnant pour son prix de 300 euros et pourrait être la tablette de divertissement parfaite pour de nombreuses personnes.