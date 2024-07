DJI Action 5 Pro : Un concurrent de taille pour GoPro ?

Le mois dernier, les premières fuites concernant la DJI Action 5 Pro ont suggéré l’arrivée d’un nouveau concurrent pour GoPro. Aujourd’hui, une nouvelle image divulguée nous donne une meilleure idée des potentielles spécifications et du design de cette caméra d’action.

L’habituelle source de DJI, @OsitaLV, a partagé une image (ci-dessous) de ce qui semble être une DJI Action 5 Pro, successeure de la DJI Osmo Action 4, lancée en août 2023. Comme pour le modèle actuel, certaines de ses spécifications sont indiquées sur l’objectif.

Malheureusement pour ceux qui espéraient des améliorations comme un capteur de 1 pouce, les spécifications clés de la Action 5 Pro semblent identiques à celles de la Action 4. On retrouve un capteur CMOS de 1/1,3 pouces, une ouverture f/2.8 et un champ de vision de 155 degrés.

Cette fuite suit des rapports d’un dépôt auprès de la FCC (Federal Communications Commission) le 7 juillet pour la DJI Action 5 Pro, qui laissait entrevoir des spécifications comme une batterie de 1 950 mAh (contre 1 770 mAh sur le modèle actuel) et la prise en charge du Wi-Fi 6.

Des améliorations attendues pour la DJI Action 5 Pro

Malgré un design analogue à celui de la Action 4, on peut espérer que la DJI Action 5 Pro bénéficie d’un nouveau processeur permettant des améliorations comme une stabilisation d’image améliorée, des débits vidéo plus élevés et, espérons-le, de nouveaux modes de photographie améliorés. Vu le récent dépôt auprès de la FCC et ces nouvelles fuites, nous ne devrions pas attendre trop longtemps pour voir les spécifications officielles.

L’arrivée d’une DJI Osmo Action 5 Pro serait une bonne nouvelle pour ceux qui cherchent une nouvelle caméra d’action.