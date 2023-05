by

IO 2023 : Project Tailwind, Google utilise l’IA pour rendre la prise de notes plus intelligente

Si ce n’est pas encore clair, le thème de l’événement Google I/O de cette année semble être l’IA. Google a annoncé de nombreux projets d’IA lors de sa conférence I/O de cette année, mais celui qui m’enthousiasme le plus n’est encore qu’un prototype : le Project Tailwind.

Il s’agit essentiellement d’un bloc-notes d’IA formé à partir de vos documents, que vous pouvez interroger comme une sorte de tuteur personnalisé ou de compagnon d’écriture. Google l’a présenté comme un outil pour les étudiants, mais il pourrait avoir beaucoup plus de potentiel pour tous ceux qui traitent beaucoup de texte dans leur vie.

« Comme un véritable carnet de notes, vos notes et vos sources alimentent Tailwind », explique Josh Woodward, directeur principal de la gestion des produits chez Google. « Il vous suffit de sélectionner les fichiers dans Google Drive pour créer un modèle d’IA personnalisé et privé qui possède une expertise dans les informations que vous lui fournissez. Nous avons développé cette idée avec des auteurs comme Steven Johnson et l’avons testée dans des universités ».

Dans un exemple de démonstration présenté sur scène par Woodward, Tailwind a reçu un ensemble de notes d’étude et a ensuite sélectionné un certain nombre de détails, y compris des sujets clés et des questions suggérées. Une zone de texte permettait à Woodward d’approfondir ces informations, en créant par exemple un glossaire de termes pour un sujet spécifique.

Il n’est pas certain que Google ait l’ambition de lancer le Project Tailwind à ce stade (l’entreprise l’a décrit comme un « prototype » qui a été « mis au point au cours des dernières semaines » à l’aide de sa nouvelle API PaLM 2), mais le concept est incroyablement séduisant.

Comme l’a dit Woodward, « nous avons réalisé que ce n’était pas seulement pour les étudiants. Il est utile à tous ceux qui synthétisent des informations provenant de différentes sources qu’ils choisissent. Par exemple, les rédacteurs qui font des recherches sur un article, les analystes qui étudient les appels d’offres, ou même les avocats qui étudient un dossier. Imaginez que vous puissiez collaborer avec une IA qui s’appuie sur ce que vous avez lu et sur toutes vos notes ».

Un simple projet pour le moment

Il convient de noter qu’il s’agit d’une piste de réflexion que de nombreuses entreprises poursuivent actuellement. Après tout, les modèles de langage de l’IA peuvent déjà être affinés pour traiter certains types de données, alors pourquoi ne pas les affiner sur les données de l’utilisateur ? L’application de prise de notes Notion poursuit déjà cette idée, tandis que la scène de l’IA open source est pleine de développeurs qui affinent les modèles de langage divulgués sur le contenu de leur Google Drive.

Il y a bien sûr de potentiels défis importants à relever. L’un d’entre eux est la demande de calcul. Les modèles linguistiques sont coûteux à former et à affiner — qui paie la facture du Project Tailwind ? L’autre problème est celui de la fiabilité. Ces systèmes sont connus pour inventer des informations. Rien ne garantit qu’ils ne feront pas de même, même s’ils sont limités à des notes personnelles.

Quoi qu’il en soit, cela vaut la peine de se pencher sur la question. Google indique que vous pouvez vous inscrire pour tester le Project Tailwind dans le cadre de son nouveau programme AI Labs. Je prends note.