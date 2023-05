by

IO 2023 : Google va faire en sorte que l’IA rédige vos e-mails et réponde à vos messages entrants

La conférence I/O de Google a lieu hier soir, et l’entreprise a annoncé un certain nombre de nouveautés destinées au grand public. L’une des toutes premières révélations de l’événement a été une fonctionnalité pour Gmail qui vous aidera à rédiger des e-mails.

Si vous avez du mal à rédiger un e-mail dans n’importe quelle situation, ne vous inquiétez pas, car Google a prévu une fonction alimentée par l’IA appelée « Help me write » (Aidez-moi à écrire). Comme son nom l’indique, cette fonctionnalité est conçue pour aider les utilisateurs à rédiger des messages.

Selon la présentation, une icône représentant un crayon et la familière étincelle de Bard apparaîtra à côté du bouton d’envoi. En cliquant sur l’icône, l’utilisateur pourra insérer une invite.

À titre d’exemple, Sundar Pichai, PDG de Google, a montré aujourd’hui, lors de la Google I/O, comment cette fonctionnalité pouvait être utilisée pour rédiger un e-mail à l’intention d’une compagnie aérienne demandant le remboursement d’un vol annulé. En utilisant la correspondance que vous avez eue avec la compagnie aérienne pour ajouter la date du voyage et le numéro du vol, la fonctionnalité rédige un e-mail complet que vous pouvez compléter, modifier ou simplement envoyer.

Vous pouvez également choisir d’affiner l’e-mail en le développant et en l’allongeant, en le raccourcissant pour le rendre succinct, en le rendant plus formel, ou en tapant sur « Je me sens chanceux » pour voir ce qui se présente. L’objectif est de permettre à l’IA de vous faire gagner du temps en rédigeant ces e-mails qui vous prendraient normalement du temps.

Magic Compose, l’arme ultime de Messages

Une fonctionnalité que j’ai mentionnée pour la première fois la semaine dernière, Magic Compose, est désormais officielle après avoir été présentée lors de la conférence Google I/O. Magic Compose, alimenté par l’IA, aidera les utilisateurs de l’application Messages by Google à répondre aux messages texte et recommandera des réponses basées sur le contexte du message entrant. Il vous permettra également de composer une réponse dans différents styles. Par exemple, si vous le souhaitez, vous pourrez même obtenir une réponse rédigée par William Shakespeare. Magic Compose commencera à être déployé cet été en version bêta.