Figma désactive son outil Make Design après accusations de plagiat

Figma a temporairement désactivé son nouvel outil de conception basé sur l’IA, Make Design, à la suite d’accusations selon lesquelles il reproduisait les dessins de l’application Météo d’Apple.

Le problème a été mis en évidence par le fondateur de NotBoring Software, Andy Allen, sur X, qui a découvert que l’outil produisait des designs remarquablement analogues à ceux de l’application Météo sur iOS.

Andy Allen s’est rendu sur les réseaux sociaux pour s’inquiéter du fait que l’outil de Figma était « fortement formé sur des applications existantes », ce que le PDG de Figma, Dylan Field, a démenti. Après avoir créé trois prompts distincts, chacun donnant les mêmes résultats, Allen a conclu que l’outil de conception avait copié l’application Météo d’Apple.

En réponse, Field a partagé : « La fonction Make Design n’est pas entraînée sur le contenu Figma, les fichiers communautaires ou les conceptions d’applications. Field a attribué l’erreur à la faible variabilité des LLM et des systèmes de conception commandés, notant que l’outil a été temporairement désactivé jusqu’à ce que la société puisse “se porter garante de ses résultats”.

« En d’autres termes, les accusations concernant l’entraînement des données dans ce tweet sont fausses ».

Le PDG de Figma affirme que les accusations concernant la formation aux données sont fausses

Make Design, présenté lors de la récente conférence Config de Figma, génère des schémas d’interface utilisateur et des composants à partir de prompts textuels. Présenté comme un outil permettant aux développeurs d’élaborer et d’explorer rapidement des idées de conception, les conclusions d’Allen suggèrent que l’outil peut reproduire par inadvertance des conceptions d’applications existantes, ce qui soulève toute une série de questions d’ordre juridique et éthique.

Au-delà des commentaires de Field, Figma n’a pas communiqué d’autres informations, et on ne sait pas combien de temps l’outil sera hors ligne. Apple n’a pas commenté l’affaire.

En réponse aux préoccupations plus générales concernant l’IA générative, Allen a déclaré que les designers qui utilisent de tels outils devraient « vérifier minutieusement les applications existantes ou modifier les résultats afin de ne pas se retrouver, sans le savoir, dans une situation juridique délicate ».

L’outil sera réactivé lorsque le système de conception sous-jacent aura fait l’objet d’un contrôle qualité complet. La date du second lancement n’est pas encore connue, mais le fondateur l’annonce en disant « plus tard ».