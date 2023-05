Le casque Beats Studio Pro d’Apple fait surface dans la version RC d’iOS 16.5

Il n’y a actuellement aucune date de sortie officielle pour les nouveaux écouteurs, mais on s’attend à ce que les Beats Studio Buds+ et les Beats Studio Pro soient disponibles dès la semaine prochaine .

Selon les images du nouveau Beats Studio Pro, le design est très analogue à celui des Beats Studio3 , la différence la plus notable étant le retrait de la marque « Studio » de l’arceau. Le casque sera disponible en noir, blanc, bleu foncé et marron.

Selon le rapport, les prochains écouteurs seront dotés d’une annulation active du bruit (ANC) et d’un mode Transparence améliorés , ainsi que de l’ajout de l’Audio Spatial personnalisé . À l’instar d’autres produits récents de l’entreprise, les écouteurs devraient être dotés d’un port USB-C pour la recharge et d’une puce Beats personnalisée.