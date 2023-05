IO 2023 : Google Meet pense enfin pouvoir détrôner Microsoft Teams

Google cherche à améliorer son jeu dans le domaine de la vidéoconférence en lançant plusieurs nouveaux outils et services alimentés par l’IA. L’entreprise a révélé que Google Meet recevait de nouvelles améliorations en matière d’IA, visant à en faire un élément essentiel de votre vie professionnelle quotidienne, mais aussi un élément qui vous ressemble.

Dévoilés lors de la conférence Google I/O 2023, les outils utilisent la nouvelle plateforme Duet AI for Google Workspace pour permettre aux utilisateurs de générer leurs propres arrière-plans virtuels personnalisés à partir de descriptions textuelles, ouvrant ainsi tout un monde de possibilités.

Google présente Duet AI

Google a fait allusion à des projets d’arrière-plans d’IA générative dans Meet au début de l’année, dans le cadre de son grand projet Workspace AI, mais c’est la première fois que nous voyons la technologie à l’œuvre.

Lors d’une démonstration à Google I/O, l’entreprise a pu montrer comment quelques mots seulement pouvaient générer des arrière-plans détaillés permettant aux utilisateurs d’afficher un peu plus de personnalité lors d’un appel. L’entreprise a également mentionné de potentiels exemples tels qu’un vendeur adaptant son arrière-plan en fonction du client potentiel qu’il rencontre, ou un manager célébrant l’employé du mois avec un arrière-plan personnalisé de ses choses préférées lors d’un appel d’équipe.

« Il s’agit d’une touche subtile et personnelle qui montre que vous vous intéressez aux personnes avec lesquelles vous vous connectez et à ce qui est important pour elles », peut-on lire dans un article de blog de Google annonçant les changements.

Duet AI est déjà une présence centrale en arrière-plan dans Google Workspace. Il travaille en arrière-plan pour vous assister dans des tâches telles que la rédaction de messages Gmail ou l’affichage d’invites dans Google Docs. Outre Meet, le système est également prêt à être utilisé dans d’autres services clés de Google Workspace, tels que Slides et Sheets, l’entreprise cherchant à rendre tous les outils de travail plus intelligents et plus intuitifs.

Suffisant pour triompher de Microsoft Teams ?

L’IA est actuellement omniprésente dans le monde des logiciels, les entreprises de toutes tailles s’efforçant d’intégrer cette technologie dans leurs processus et leurs plateformes.

La visioconférence devrait être l’endroit idéal pour que l’IA ait un impact réel, en améliorant la puissance du signal et la qualité des appels. Mais la personnalisation est également un autre moyen pour cette nouvelle ère technologique de faire la différence. Maintenant que nous sommes tous habitués aux appels vidéo, l’étape suivante consiste à les rendre plus supportables, et la personnalisation des arrière-plans pourrait constituer un petit pas dans cette direction.

Quelques jours après l’annonce par Teams de toute une série de nouveaux arrière-plans virtuels destinés à améliorer la collaboration et la productivité, y compris des collections visant à stimuler la santé mentale, Google Meet espère que son offre d’IA générative suffira à capter l’attention des utilisateurs.

En fin de compte, il reste à voir — voulez-vous que vos appels sur le lieu de travail soient uniques, spéciaux et personnalisés — ou vous en tenir à un certain vernis de professionnalisme ?