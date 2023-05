IO 2023 : Google Maps se dote d’une vue immersive pour les itinéraires et bien d’autres choses encore

Google a dévoilé une nouvelle fonctionnalité de Maps, qui utilise l’IA pour vous montrer votre itinéraire avant que vous ne partiez, lors de son événement I/O. Les développeurs peuvent également utiliser les expériences immersives de Maps dans leurs applications.

Google a annoncé une nouvelle fonctionnalité appelée « Immersive View » pour les itinéraires sur Maps, qui permet aux utilisateurs de prévisualiser visuellement l’ensemble de leur itinéraire, y compris les pistes cyclables, les trottoirs, les intersections et les places de parking, avant de commencer leur trajet.

From Street View ➡️ New Immersive View for routes in @GoogleMaps 🧵↓#GoogleIO pic.twitter.com/CMdR697hwm

— Google (@Google) May 10, 2023