Test du Google Pixel 7 Pro : un véritable fleuron Android !

Google s’en est tenu à une formule familière avec le Pixel 7 Pro, bien que ce ne soit pas une mauvaise chose. Le fleuron Android de 2022 peaufine ses talents de caméra, fait ses débuts avec une poignée de nouvelles fonctionnalités logicielles et ajoute un peu de vitesse, mais sans doute le plus important, il ne le fait pas sans fracasser la barrière de prix à quatre chiffres. À une époque où l’entrée dans les séries haut de gamme de Samsung et d’Apple vous coûtera plus de mille euros, le prix de 899 euros du Pixel 7 Pro est positivement agressif.

Familier, mais raffiné. C’est la meilleure façon de décrire l’esthétique du Pixel 7 Pro, clairement liée au Pixel 6 Pro de l’année dernière, mais raffinée à quelques endroits clés. La construction en métal et en verre de l’année dernière est de nouveau visible, y compris la barre de la caméra qui dépasse audacieusement, mais ils sont traités un peu différemment.

Plus de métal, pour commencer, et une nouvelle option de couleur.

Dans la boîte on retrouve :

Pixel 7 Pro dans le coloris de votre choix

Câble USB-C vers USB-C de 1 m (USB 2.0)

Guide de démarrage rapide

Adaptateur Quick Switch

Outil pour la carte SIM

Pixel 7 Pro : design

Google a introduit d’audacieuses nouvelles directives de conception l’année dernière avec la famille Pixel 6, inaugurant les couleurs bicolores et la barre de caméra désormais iconique.

Cela a fait passer le Pixel de médiocre à passionnant, et c’est un pari qui a payé. Heureusement, le Pixel 7 Pro conserve la même excellente empreinte laissée par le Pixel 6 Pro – plus quelques retouches pour le rendre meilleur que jamais.

La barre de caméra est toujours là à l’arrière du smartphone, bien qu’elle soit maintenant logée dans un boîtier en acier inoxydable au lieu du verre. Personnellement, j’aime beaucoup ce nouveau look. La barre de la caméra reste distincte et reconnaissable, et les découpes prononcées pour les différents capteurs ajoutent une touche visuelle supplémentaire.

J’adore également la couleur Vert sauge de mon appareil Pixel 7 Pro. Le dos en verre vert foncé combiné au châssis en acier inoxydable doré crée l’un des combinés les plus uniques que j’ai vus cette année. Je regrette le design bicolore subtil proposé sur le Pixel 6 Pro – et j’aurais aimé que Google propose davantage de couleurs (vos seules autres options sont Noir volcanique et Neige, c’est-à-dire noir et blanc) — mais c’est sans aucun doute un très beau smartphone en main.

En outre, j’apprécie l’attention plus forte portée aux détails sur le Pixel 7 Pro.

Encore quelques décisions qui font débat

Le Pixel 6 Pro a été livré avec une bande de plastique voyante sur son châssis supérieur pour prendre en charge la 5G mmWave. Le Pixel 7 Pro a toujours des bandes d’antennes en plastique, mais elle est beaucoup plus petite et peinte pour se fondre dans le reste du châssis. Google a également réduit l’intensité de l’écran incurvé (plus d’informations à ce sujet ci-dessous), l’appareil n’est pas aussi lourd sur le dessus et l’ensemble est plus léger et plus fin, ce qui permet une meilleure prise en main.

Mais toutes les décisions de conception ne sont pas excellentes. Google a décidé de placer le bouton d’alimentation et les boutons de volume plus bas sur le châssis latéral. Ce n’est pas un changement radical, mais cela signifie que les étuis du Pixel 6 ne fonctionneront pas avec le Pixel 7. Plus ennuyeux, cela signifie que le bouton volume-bas est juste assez bas pour qu’il soit souvent difficile d’appuyer dessus sans effectuer une légère gymnastique de la main.

Pixel 7 Pro : écran

Le Pixel 7 Pro est doté d’un écran OLED de 6,7 pouces à l’avant. Il offre une résolution de 3 120 x 1 440 pixels, une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz et une luminosité maximale de 1 500 nits (à peine moins que les 2 000 nits de l’iPhone 14 Pro). Il est également recouvert d’un verre Corning Gorilla Glass Victus, ce qui le protège bien contre les fissures et les rayures.

L’écran était l’une de mes qualités préférées du Pixel 6 Pro, et le Pixel 7 Pro n’est pas différent. Avec des couleurs vives, un texte net et de grands angles de vision, c’est un écran que je suis heureux de regarder pour jouer, regarder des films, etc. Le taux de rafraîchissement de 120 Hz s’est également avéré excellent lors de mon utilisation, rendant tout sur le Pixel 7 Pro aussi fluide que possible.

Tout cela est rendu encore meilleur avec la nouvelle forme de l’écran du Pixel 7 Pro. L’écran du Pixel 6 Pro avait des bords très drastiquement incurvés, ce qui entraînait souvent des contacts accidentels et rendait presque impossible l’application d’une protection d’écran.

Le Pixel 7 Pro a effectivement toujours des bords incurvés autour de son écran, mais ils sont beaucoup moins visibles qu’auparavant. Je préférerais personnellement que Google utilise un design entièrement plat comme il le fait sur le Pixel 7 standard, mais c’est un bon pas en avant.

Reconnaissance faciale et capteur d’empreintes digitales

La reconnaissance faciale a longtemps fait l’objet de rumeurs selon lesquelles il serait disponible sur le Pixel 6 Pro, mais c’était un rêve qui ne s’est jamais concrétisé. Le Pixel 7 Pro ramène enfin la reconnaissance faciale sur les smartphones Pixel, et bien que ce soit bien, c’est différent du Pixel 4.

La reconnaissance faciale sur le Pixel 7 Pro fonctionne exactement comme la reconnaissance faciale sur un smartphone OnePlus ou Samsung. Il vous permet de facilement contourner l’écran de verrouillage… mais c’est tout. Si vous voulez accéder à une application verrouillée, approuver un achat Google Pay, ou quoi que ce soit d’autre, vous devrez utiliser le capteur d’empreintes digitales à l’écran du Pixel 7 Pro.

La bonne nouvelle ? La reconnaissance faciale a très bien fonctionné pour moi. J’appuie sur le bouton d’alimentation pour réveiller l’écran, je glisse vers le haut, et la reconnaissance faciale me permet d’accéder directement à mon écran d’accueil. C’est rapide et ça fait l’affaire.

La mauvaise nouvelle ? Le capteur d’empreintes digitales ne semble pas s’être beaucoup amélioré. Parfois, il reconnaît parfaitement mon empreinte digitale et fonctionne du premier coup. Mais s’il fonctionne, il prend souvent un peu plus de temps que je l’aurais souhaité. Et lorsque cela ne fonctionne pas, je dois souvent essayer une deuxième ou une troisième fois avant qu’il ne scanne correctement mon doigt. Ce n’est pas rédhibitoire, mais ce n’est pas non plus particulièrement génial.

Pixel 7 Pro : performances

Sous le capot du Pixel 7 Pro se trouve le Tensor G2 — la seconde génération de la puce interne de Google. Google affirme que le Tensor G2 est 60 % plus rapide que la première puce Tensor à l’intérieur du Pixel 6 Pro, en plus d’être 20 % plus économe en énergie.

L’année dernière, Google a beaucoup parlé de la façon dont l’optimisation des pièces individuelles peut garantir de meilleures vitesses maximales pour le CPU et le GPU, ce qui est très bien vu dans les benchmarks, mais qui « ne reflète pas toujours la vitesse réelle ». À titre d’avertissement, il est tout à fait vrai que le Tensor G2 de Google n’est pas très performant dans les benchmarks. Cela ne veut pas dire qu’il est mauvais, mais nous avons largement dépassé le stade où nous pouvons dire qu’un smartphone sera sans aucun doute moins performant simplement parce qu’il obtient de moins bons résultats dans un benchmark arbitraire.

Le Tensor G2 possède les composants suivants :

2 cœurs Cortex-X1

2 cœurs Cortex-A78

4 cœurs Cortex-A55

1 unité de traitement Tensor (TPU)

1x « Context Hub » à faible consommation

1x puce de sécurité Titan

1x Processeur de signalisation d’image (ISP)

Modem Exynos 5300

1x ARM Mali G710 MP07

Le TPU est le moteur d’apprentissage automatique intégré de Google. Il est conçu sur mesure par Google pour exécuter les algorithmes d’apprentissage automatique de l’entreprise. Il est spécifiquement adapté à la vision de l’entreprise pour un smartphone.

Dans une utilisation quotidienne, je ne suis pas sûr de vraiment remarquer une différence de vitesse significative avec le Pixel 7 Pro par rapport au Pixel 6 Pro. Mais, ce n’est pas une mauvaise chose. Le Pixel 6 Pro m’a toujours semblé rapide et réactif, et le Pixel 7 Pro n’est pas différent à cet égard. Si vous cliquez sur une application, elle s’ouvre instantanément pour que vous puissiez l’utiliser. Faites défiler un site Web ou Instagram, et cela se traduit par une fluidité quasi parfaite. Même des jeux comme Call of Duty : Mobile — avec des graphismes réglés sur un niveau très élevé et une fréquence d’images réglée au maximum — fonctionnent à merveille.

Mais que vous jongliez avec plusieurs applications différentes ou que vous jouiez à votre jeu mobile préféré, il ne faut pas longtemps pour que toute cette puissance à l’intérieur du Tensor G2 chauffe. Comme les autres smartphones alimentés par une puce Tensor avant lui, le Pixel 7 Pro chauffe beaucoup.

Jouez à un jeu comme CoD : Mobile pendant seulement 20 minutes, et le Pixel 7 Pro devient sensiblement chaud au toucher. S’il reste frais lorsqu’il reste inactif ou qu’il exécute une seule application, dès lors que vous jouez pendant 30 minutes, il va beaucoup chauffer.

Pixel 7 Pro : logiciel

Android 13 est disponible sur le Pixel 7 Pro dès la sortie de la boîte avec trois ans de mises à jour majeures de l’OS (plus cinq ans de mises à jour de sécurité). Étant donné la similitude entre Android 13 et Android 12, l’expérience Android sur le Pixel 7 Pro est pratiquement identique à ce à quoi ressemblait le Pixel 6 Pro au lancement.

Le moteur de thème Material You de Google permet une excellente personnalisation, les boutons Paramètres rapides sont audacieux et colorés, et le tableau de bord de confidentialité intégré permet de voir rapidement comment différentes applications utilisent les différents capteurs de votre smartphone. Il y a de subtils tweaks aux choses comme le widget « En cours de lecture » et l’interface Google Recherche, mais si vous avez utilisé un Pixel au cours de la dernière année environ, vous serez tout à fait à l’aise avec le Pixel 7 Pro.

Alors que les Pixel sont formidables pour leur interface Android « stock », la véritable magie d’un Pixel réside dans les diverses fonctionnalités d’IA activées par la puce Tensor de Google. Toutes ces fonctionnalités qui étaient présentes sur le Pixel 6 Pro reviennent sur le Pixel 7 Pro. Vous voulez supprimer les personnes ou les objets indésirables de vos photos ? La Gomme magique vous permet de le faire en quelques tapotements seulement. Vous attendez un appel téléphonique pour qu’un agent du service client vous parle ? Demandez à Google Assistant de retenir votre place dans la file d’attente. Ce sont ces petites fonctionnalités de qualité de vie qui rendent l’expérience Google Pixel si magique — et sans doute la meilleure chose que la série Pixel ait à offrir en 2022.

En plus de tous les goodies Pixel de l’année dernière, le Pixel 7 Pro introduit également quelques nouvelles astuces. L’un des ajouts les plus marquants est le débourrage des photos. Si vous ouvrez Google Photos, trouvez n’importe quelle photo, et commencez à la modifier, vous verrez un nouveau bouton « Anti-flou » qui supprime rétroactivement le flou et le bruit de vos photos. Les exemples de cette fonctionnalité présentés par Google la rendent assez impressionnante, mais dans la pratique, elle s’est révélée plutôt décevante.

Mais la fonctionnalité la plus importante pour moi est la dictée vocale du Pixel, d’une qualité époustouflante, qui peut suivre mon discours avec une précision d’au moins 95 %. Il existe également des commandes exclusives au Pixel, comme le fait de dire au clavier d’envoyer le message sans toucher le smartphone. Ces fonctionnalités ne sont pas nouvelles — elles existent depuis la version d’Android du Pixel 6 — mais elles méritent d’être mentionnées ici à nouveau, car elles changent la façon dont j’utilise mon smartphone. Lorsque j’utilise un Pixel 6 ou 7, je tape beaucoup moins que d’habitude puisque je me contente d’utiliser la dictée vocale pour répondre aux messages.

L’expérience logicielle n’est pas toute parfaite. Je suis agacé par le fait que l’écran d’accueil du Pixel comporte deux éléments inamovibles : la barre de recherche Google en bas et le widget Calendrier/horloge en haut. Cela fait très iOS de ne pas me permettre d’apporter des modifications à mon propre écran d’accueil !

Pixel 7 Pro : caméras

Ce ne serait pas un avis sur le Google Pixel sans une discussion sur les caméras, alors allons-y. Le Pixel 7 Pro est équipé d’une caméra principale de 50 mégapixels avec une ouverture f/1.85 et un autofocus à détection laser. La caméra principale est rejointe par une caméra ultra-large de 12 mégapixels avec un champ de vision de près de 126 degrés, plus une caméra téléobjectif de 48 mégapixels avec un zoom optique 5x et jusqu’à 30x avec le Super Res Zoom de Google. Vous disposez également d’une caméra frontale de 10,8 mégapixels.

Les photos du Pixel 7 Pro sont incroyables — tout comme elles l’étaient sur le Pixel 6 Pro. Le Pixel 7 Pro produit des couleurs magnifiques dans de multiples conditions d’éclairage, capture des détails incroyables, et rend l’obtention de photos époustouflantes si incroyablement facile. Il suffit d’ouvrir l’application Appareil photo, d’appuyer sur le bouton de l’obturateur, et le traitement d’image de premier ordre de Google vous donne une image magnifique.

Néanmoins, dans certains cas, les images peuvent sembler un peu trop saturées et que le HDR de Google a tendance à avoir la main lourde par moments — préférant éliminer les ombres et vraiment éclaircir une scène autant que possible. Mais ce ne sont pas des qualités franchement mauvaises. Si vous voulez une caméra sur un smartphone qui peut produire sans effort de fantastiques photos, le Pixel 7 Pro est fait pour vous.

Mais ce n’est pas seulement la caméra principale qui fait du Pixel 7 Pro une bête de photographie aussi puissante. Google a grandement amélioré son téléobjectif cette année, et cela se voit. L’application Appareil photo du Pixel 7 Pro dispose désormais de deux raccourcis pour passer rapidement au zoom 2x et 5x — le premier recadrant sur le capteur principal, le second passant à la caméra téléobjectif dédiée. Vous pouvez également continuer à zoomer jusqu’à 30x si vous le souhaitez — ce qui vous permet d’être très, très proche de votre sujet.

De quoi ont l’air ces photos zoomées ? Étonnamment, très bien ! J’ai été particulièrement impressionné par le zoom 5x. Il s’agit d’une photo beaucoup plus serrée qu’une photo sans zoom, et vous vous rapprochez beaucoup plus de votre sujet tout en conservant une excellente quantité de détails. Même les prises de vue à 15x sont superbes et vous donnent une image nette et claire qui mérite d’être partagée sur les réseaux sociaux. Évidemment, à 30x, les choses sont beaucoup moins bonnes.

Le capteur photo ultra-large est également très bon ! Il capture des couleurs très similaires à celles de la caméra principale, et le champ de vision supplémentaire ajoute beaucoup de contexte à vos photos. Mais, le capteur photo ultra-large est vraiment impressionnant avec son nouveau mode de prise de vue Macro. Comme sur l’iPhone 14 Pro, le fait de s’approcher suffisamment d’un sujet fait automatiquement basculer le capteur photo ultra-large vers une image macro – et les résultats sont excellents.

La caméra frontale est le seul domaine où le Pixel 7 Pro m’a déçu. Elle a l’air bien, mais rien à son sujet n’est particulièrement remarquable.

Pixel 7 Pro : autonomie

L’autonomie de la batterie était l’un des plus gros points douloureux sur les Pixel 6 et 6 Pro. Les smartphones offraient clairement une autonomie bien en deçà de nos attentes (et de la concurrence), créant une anxiété de la batterie même avec une utilisation modérée. Le Pixel 7 Pro améliore-t-il les choses ?

Bien que je sois encore en train de résoudre les problèmes liés à l’autonomie de la batterie (par exemple, l’écran est un consommateur d’énergie disproportionné lorsque la luminosité est élevée), il est bien meilleur que le modèle de l’année dernière.

Il y a plusieurs raisons à cela : la première est que Google a remplacé les cœurs moyens A76 par des cœurs A78. C’est une petite amélioration, mais il y a des améliorations d’efficacité et de performance à tirer de ce changement. Bien que ces améliorations documentées par Arm tiennent également compte d’une baisse de la taille du nœud (le A76 a été conçu à l’origine pour 7 nm), l’amélioration de 50 % de l’efficacité ne s’explique pas uniquement par une diminution de la taille. En plus de cela, il y a aussi l’élément de l’expérience. Il s’agit essentiellement de la deuxième génération d’un produit pratiquement identique, et les ingénieurs auront mis au point davantage de techniques pour améliorer l’efficacité et la consommation d’énergie.

Sur la base de mon temps avec le smartphone, pas vraiment. Ma première journée complète avec le Pixel 7 Pro a commencé à 9 heures du matin et s’est terminée à 23 heures. Il convient de noter que cette journée a été passée presque entièrement en Wi-Fi. J’ai remarqué que la consommation de batterie du Pixel 7 Pro en veille est en fait assez bonne. Mais dès que vous commencez à utiliser plusieurs applications, à jouer ou à toute autre chose qui fait appel au Tensor G2 pour travailler réellement, l’endurance diminue rapidement.

Est-ce que l’autonomie de la batterie est horrible ? Non. Mais ce n’est pas particulièrement bon non plus. Le Pixel 7 Pro s’avère très bien être un smartphone d’une journée au mieux, et pour un appareil avec un écran de 6,7 pouces et une batterie de 5000 mAh, c’est vraiment décevant.

Vitesse de charge

L’autre problème majeur que j’ai avec le Pixel 7 Pro est sa vitesse de charge. La société affirme qu’une charge de 23 W avec un chargeur conforme à la norme USB-PD vous permettra d’atteindre 50 % en 30 minutes, ce qui est vrai, mais pour charger complètement le smartphone, il faut compter environ 1 h 30. Pour quiconque a utilisé toute sorte de technologie de charge rapide, c’est plutôt lent.

Le Pixel 7 Pro, tout comme ses prédécesseurs phares, offre un support de la recharge sans fil. La bobine de charge est juste au centre à l’arrière et fonctionnera sur à peu près n’importe quel chargeur sans fil Qi que vous avez qui traîne. Elle prend en charge la charge jusqu’à 23 W sur un Pixel Stand 2. La bobine de charge se trouve au centre à l’arrière du smartphone, et c’est là que vous pouvez également effectuer une charge sans fil inversée à une vitesse de 5 W. La charge sans fil inversée chargera n’importe quel appareil compatible Qi — et peut être utile.

Pixel 7 Pro : verdict

Le Pixel 7 Pro s’est avéré être un smartphone très frustrant. Il y a tellement de choses que j’aime vraiment à son sujet. Le design est meilleur, l’écran est fantastique, les caméras sont exceptionnelles, et les fonctionnalités logicielles intelligentes de Google font que le Pixel se distingue vraiment de tout ce qui existe sur le marché.

Mais pour obtenir ces choses, vous devez être d’accord avec une autonomie médiocre, un smartphone qui chauffe très facilement, et potentiellement un mauvais capteur d’empreintes digitales si vous comptez beaucoup sur lui. Cela devient une recommandation difficile pour un smartphone qui commence à 899 euros. Et c’est encore plus vrai lorsque vous considérez les concurrents du Pixel 7 Pro. Si vous voulez la dernière et la meilleure expérience Pixel, le Pixel 7 à 649 euros est sans doute un bien meilleur achat — tant que vous pouvez vivre sans le téléobjectif et l’écran 120 Hz. Vous pouvez économiser encore plus d’argent et obtenir un smartphone tout aussi génial avec le Pixel 6a.

Je ne pense pas que le Pixel 7 Pro soit un échec ou un smartphone carrément terrible. Il conserve toutes les choses qui ont rendu le Pixel 6 Pro si excellent, et elles brillent tout autant ici. Mais Google avait des problèmes clairs qui devaient être résolus — une autonomie décevante et un logiciel peu fiable. Autant que je puisse dire, aucune de ces choses n’a été abordée de la façon dont elles devaient l’être.

Que ce soit le marketing intense au sommet de la série ou le rapport qualité/prix, je crois que de l’année dernière jusqu’à maintenant, les smartphones Pixel sont devenus plus populaires. Cependant, j’ai toujours du mal à voir Google briser le duopole Apple et Samsung sur le marché des smartphones. Cela n’enlève rien au fait que le Pixel 7 Pro est effectivement le meilleur Pixel de tous les temps !