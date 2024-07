OnePlus Watch 2R : Une montre connectée plus légère avec des fonctionnalités avancées

OnePlus a récemment dévoilé la OnePlus Watch 2R, sa dernière montre connectée, lors d’un événement en Italie. Cette nouveauté remplace le boîtier en acier inoxydable de la Watch 2 par un boîtier en aluminium, réduisant son poids à 59 g avec le bracelet, contre 80 g pour la version précédente.

Malgré cette modification de matériau, la OnePlus Watch 2R conserve de nombreuses caractéristiques de la Watch 2 lancée plus tôt cette année. La montre utilise le système d’exploitation Wear OS propulsé par le Snapdragon W5, tout en incorporant un système d’exploitation propriétaire basé sur RTOS.

La montre est équipée d’un écran AMOLED de 1,43 pouces offrant une luminosité maximale de 1000 nits, permettant de visualiser et de répondre aux notifications, y compris les messages, ainsi que de passer et de recevoir des appels via Bluetooth.

Avec 32 Go de stockage interne, vous pouvez télécharger des chansons depuis YouTube Music et Spotify. La montre est compatible avec la plupart des écouteurs Bluetooth pour une lecture musicale sans fil en déplacement.

La OnePlus Watch 2R et l’application OHealth prennent en charge Health Connect d’Android, offrant un hub centralisé sous Android 14 pour gérer les permissions de données de multiples applications et appareils de santé et de fitness. La synchronisation avec Google Health Connect et Strava est désormais native.

Résistance et suivi sportif avec la OnePlus Watch 2R

Dotée d’une résistance à l’eau et à la poussière 5 ATM + IP68, la montre propose plus de 100 modes sport. Elle intègre un GPS double bande pour un suivi précis de vos activités, fournissant des données supplémentaires pour la course, le badminton, le tennis et le ski.

La batterie de 500 mAh promet jusqu’à 100 heures d’autonomie en mode Smart et jusqu’à 12 jours en mode économie d’énergie. La recharge rapide VOOC de 7,5W permet de charger la montre complètement en une heure.

Spécifications techniques

Écran AMOLED de 1,43 pouces (466 x 466 pixels), protection en verre saphir 2.5D

Processeurs Snapdragon W5 + BES 2700

Compatibilité avec Android 8.0 ou version ultérieure

Plus de 100 modes d’entraînement, détection automatique des entraînements, synchronisation Google Health Connect et Strava

Suivi du sommeil avec analyse complète

Résistance à l’eau (5ATM / 50 mètres + IP68)

Bluetooth 5.3, GPS, Galileo, GLONASS, QZSS

Stockage de 32 Go pour lecture musicale autonome

Microphone et haut-parleurs pour appels Bluetooth

Dimensions : 47×46,6×12,1 mm ; Poids : 37 g (sans bracelet) / 59 g (avec bracelet)

Batterie de 500 mAh avec une autonomie allant jusqu’à 100 heures en mode intelligent, 48 heures en utilisation intensive, et 12 jours en mode économie d’énergie

Prix et disponibilité

La OnePlus Watch 2R est disponible en couleurs Forest Green et Gunmetal Gray au prix de 279 euros. Une offre de lancement à 249 euros est actuellement en cours.