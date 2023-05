La Google I/O 2023 est terminée, et le géant de la recherche a fait le plein d’annonces. Si l’événement a fait la part belle à l’IA, Google ne laisse pas Android de côté.

Le réseau « Localiser » (« Find My ») d’Apple est l’un des principaux arguments de vente de ses appareils. Il permet de retrouver des objets perdus grâce à un réseau Bluetooth maillé à l’échelle mondiale. Google construit enfin sa propre version de cette fonctionnalité « Localiser » pour les smartphones et les trackers Android.

Cette nouveauté est importante, car les utilisateurs d’Android pourront enfin tirer parti de l’omniprésence absolue des appareils Android pour localiser d’autres appareils à proximité, même si ces appareils perdus sont eux-mêmes hors ligne.

Google a annoncé hier, lors de la conférence Google I/O, une version améliorée de Find My Device, qui prendra en charge les trackers basés sur Bluetooth, et non plus seulement les smartphones et les tablettes. Elle affichera tous vos appareils sur une carte, avec la possibilité de trouver des objets à proximité grâce à une fonction de type radar sur votre smartphone — remarquablement analogue à Find My Service d’Apple.

Plus importants encore, les smartphones et tablettes Android serviront de nœuds pour le réseau de suivi de Google, ce qui pourrait en faire le réseau de suivi Bluetooth le plus étendu au monde — il y a des milliards d’appareils Android en utilisation active. Google travaille également avec Tile et Chipolo pour intégrer ses appareils dans le réseau.

En comparaison, le réseau Localiser d’Apple ne fonctionne qu’avec les appareils Apple tels que les iPhone et les AirTags.

Se protéger contre le harcèlement

Google ajoutera également ces fonctionnalités de proximité de localisation Bluetooth à ses Pixel Buds. D’autres écouteurs de Sony et JBL rejoindront également l’écosystème Find My Device prochainement.

Avec cette introduction, Google est également consciente des défis de confidentialité qu’elle introduit dans l’écosystème. C’est pourquoi vous recevrez également des alertes si un tracker inconnu est détecté sur vous, afin de vous protéger contre le harcèlement. Google et Apple ont déjà annoncé qu’ils travaillaient ensemble sur cette fonctionnalité. Ainsi, si vous utilisez un appareil Android, vous serez toujours averti si un AirTag d’Apple vous suit. Vous pourrez visualiser les appareils inconnus sur une carte lorsqu’ils sont vus en train de voyager avec vous et émettre un son sur le traceur pour aider à le localiser.

Google affichera également des instructions pour désactiver physiquement le tracker et l’empêcher de mettre à jour sa position. L’entreprise intègre également l’analyse manuelle, afin que les utilisateurs puissent rechercher de manière proactive les trackers inconnus près de chez eux. Et ce n’est pas tout, puisque les alertes de trackers inconnus fonctionneront également avec les AirTags d’Apple. Les données de localisation provenant du réseau Find My Device sont également chiffrées de bout en bout.

Pas avant l’été

Toutes ces nouvelles fonctionnalités seront disponibles cet été, il vous faudra donc patienter un peu. Mais quand on sait l’impact qu’elles auront sur l’écosystème, on ne peut qu’être impatient.

L’actuel réseau Find My Device d’Android est principalement utilisé pour localiser les appareils connectés à Internet et dotés de fonctions de localisation. Cette mise à jour ouvre le réseau aux appareils dépourvus de ces capacités en s’appuyant sur la générosité d’autres appareils situés à proximité.