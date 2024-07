Test des Nothing ear : L’Innovation audio sans compromis

Avant que vous ne posiez la question : non, Carl Pei n’est pas assis quelque part dans une usine en train de gratter le (2) sur des milliers de paires d’écouteurs sans fil. Les Nothing ear sont un tout nouveau modèle du spécialiste de la technologie transparente, un modèle qui renonce aux chiffres et dit « c’est le meilleur que l’on puisse trouver ici ».

Sous un style désormais familier se cachent un nouveau haut-parleur dynamique, des algorithmes de réduction du bruit améliorés et une autonomie de batterie bien supérieure à celle du Nothing ear (2). Les appels vocaux sont plus clairs et les codecs Bluetooth à haute résolution sont également améliorés. Il s’agit d’un véritable package, étant donné son prix de vente de 129 euros, mais ce n’est plus le choix le plus évident pour les mélomanes soucieux de leur budget.

Nothing vient également de lever le voile sur les ear (a), encore plus abordable. Il n’offre pas autant de fonctionnalités, mais il égale son grand frère en termes de capacité ANC, et ne vous coûtera que 99 euros.

Dans la boîte, on retrouve :

Une paire d’écouteurs

Embouts en tailles S, M et L

Boîtier de charge

Câble USB Type-C

Informations de sécurité et de garantie

Guide de l’utilisateur

Nothing ear : design

Il faudra être très attentif pour remarquer que vous prenez les Nothing ear et non les ear (2), ni même les ear (1). Nothing n’a pas changé de style, avec des écouteurs à tige transparente logés dans un étui à clapet. Ils sont disponibles en noir ou en blanc — pour une touche de couleur, vous devrez choisir les ear (a) dans leur teinte jaune distinctive.

L’étui conserve le dessus et le dessous plats introduits avec les ear (2). Il est composé du même mélange de plastiques opaques et transparents, qui sont plus résistants aux rayures que ceux utilisés pour les ear (1) ; ce dernier s’éraflait beaucoup trop facilement, mais celui-ci a bien résisté tout au long de mes tests. La taille est parfaitement adaptée à la poche, mais j’ai trouvé que l’étui plus rectangulaire des ear (a) était meilleur — même si ses plastiques ne sont pas aussi agréables au toucher.

Nothing a rendu l’étui résistant à l’eau IP55, ce qui est une amélioration par rapport à l’indice IP54 des écouteurs. Les deux peuvent désormais résister à une brève averse, ce qui rassurera les amateurs de fitness en plein air. Des aimants maintiennent le couvercle verrouillé et d’autres maintiennent les écouteurs en place contre leurs broches de charge.

Je n’ai pas remarqué de changements majeurs au niveau des composants internes des écouteurs, les capteurs de contrôle du pincement et de détection intra-auriculaire se trouvant pratiquement au même endroit que sur les ear (2).

Un ajustement parfait dans vos oreilles

Les éléments qui maintiennent les haut-parleurs sont tout aussi volumineux et s’insèrent tout aussi confortablement dans mes oreilles. Le poids est également à peu près le même. Si vous vous entendez bien avec les AirPods Pro d’Apple ou tout autre écouteur à tige, vous vous sentirez à l’aise avec cette nouvelle paire.

La boîte contient les habituels embouts en silicone de différentes tailles. Une fois qu’ils sont bien ajustés, ils offrent une bonne isolation passive du bruit et permettent de maintenir les écouteurs en place lors des déplacements. J’ai légèrement senti un peu de mouvement lors de mon jogging, mais pas assez pour qu’ils tombent.

Nothing ear : logiciel

L’application compagnon X de Nothing n’a pas été remaniée pour ces derniers écouteurs, avec la plupart des paramètres et des fonctions que j’ai trouvées précédemment avec les ear (2). Cela inclut des commandes par pincement entièrement personnalisables, un choix de modes ANC et des chiffres sur l’autonomie de la batterie de l’étui et de chaque écouteur, directement sur l’écran d’accueil.

La double connectivité des appareils, la détection intra-auriculaire et le mode de faible latence sont tous cachés dans l’écran des paramètres, tout comme les mises à jour du micrologiciel, les codecs Bluetooth de meilleure qualité et un test d’ajustement des embouts qui est pratique pour s’assurer que vous utilisez la bonne taille d’embout. L’application Localiser mes écouteurs peut également émettre une tonalité à travers chaque écouteur si vous les égarez.

Un test auditif permet de personnaliser l’audio en fonction des fréquences sonores que vous êtes capable d’entendre. C’est l’égaliseur personnalisable qui peut faire la différence : le mode simple est de retour, avec des curseurs pour les basses, les moyennes et les aigus, mais un mode avancé offre un égaliseur à 8 bandes. Vous pouvez créer plusieurs profils avec des signatures audio radicalement différentes, et importer ceux créés par d’autres à l’aide de QR codes.

Toutefois, il semble un peu artificiel de limiter cette personnalisation aux ear, alors que les ear (a), moins cher, doivent se contenter des curseurs de base. Les utilisateurs des ear (2) bénéficient également de cette personnalisation depuis près d’un an.

Nothing ear : qualité sonore

Si les ear (2) « sonnent bien… pour le prix », les ear, eux, sonnent bien, tout simplement. Nothing introduit de nouveaux haut-parleurs dynamiques de 11 mm qui utilise un diaphragme en céramique, ce qui permet d’obtenir des aigus plus nets qu’auparavant, et a ajouté des évents supplémentaires qui laissent passer plus d’air à travers le haut-parleur et contribuent à réduire la distorsion sur l’ensemble du système.

Les accords sont toujours aussi énergiques et engageants, mais avec beaucoup de nuances. Les basses sont également mieux contrôlées que sur les ear (2). Cela est dû en partie au nouveau mode Renforcement des basses, qui est activé par défaut et qui ajoute un peu plus de dynamisme dans les basses fréquences pour ceux qui le souhaitent, sans pour autant tomber dans le domaine du « boom boom ». Personnellement, j’ai été heureux de le désactiver, car la présence des basses était tout à fait satisfaisante sans ce traitement supplémentaire.

Avec l’égaliseur réglé sur Moyen, ces écouteurs sont très bruyants, à tel point que je n’écouterais pas au-delà de 70 % avec mon smartphone. Le passage à l’égaliseur avancé réduit également le volume de manière significative, ce qui laisse une grande marge de manœuvre pour pousser les fréquences individuelles. Même après ces ajustements, ces écouteurs ne vont pas surpasser des rivaux deux fois plus chers en termes de clarté ou de précision, mais la différence est bien moindre que ce à quoi on pourrait s’attendre.

Une excellente réduction active du bruit

Les algorithmes de réduction active du bruit mis à jour par Nothing peuvent éliminer jusqu’à 45 dB de bruits de fond, contre 40 dB pour le modèle de la précédente génération. Les niveaux de bruit étant exponentiels, il s’agit d’une amélioration significative sur le papier. En pratique, j’ai été impressionné par sa capacité à réduire au silence mon trajet, le réglage adaptatif augmentant rapidement en réaction aux bruits forts et soudains, et diminuant dans les moments plus calmes.

Nothing ear : connectivité

La plupart des fonctionnalités des ear ont été reprises en gros des ear (2), y compris la connectivité multipoint et un mode à faible décalage qui fonctionne très bien pour les jeux ou le streaming vidéo sur un smartphone.

Nothing a amélioré la prise en charge du Bluetooth de haute qualité pour 2024, en ajoutant le LDAC et le LHDC ; les ear (2) ne disposaient que de ce dernier, qui n’est pas aussi bien pris en charge que le LDAC. Les deux offrent un débit plus élevé que le SBC ou l’AAC, dont les utilisateurs Apple doivent se contenter.

Les commandes par pincement sont tout aussi faciles à utiliser que sur le précédent modèle. Je n’ai jamais mis accidentellement ma musique en pause ou sauté une piste en ajustant la position d’un écouteur dans mon oreille.

Nothing ear : autonomie

Pour moi, la plus grande amélioration concerne l’autonomie de la batterie. Officiellement, les Nothing ear peuvent tenir 8 heures avec l’annulation active du bruit désactivée, soit 2 heures de plus que les ear (2).

En activant l’ANC, j’ai tout de même obtenu un peu plus de 5 heures d’écoute, soit au moins 1 heure de plus que la précédente génération. L’étui de charge permet d’augmenter respectivement ces chiffres à 24 heures et 40 heures, ce qui place ces écouteurs au même niveau que leurs rivaux de prix analogue.

Si vous voulez des écouteurs Nothing avec recharge sans fil, ear est votre seul choix ; les ear (a) n’ont pas cette possibilité. Je pense personnellement que c’est une bonne chose à ce prix, et que cela n’est utile que si votre smartphone prend en charge la recharge sans fil. L’USB-C reste le meilleur choix pour des recharges plus rapides.

Nothing ear : verdict

Avec seulement la moitié du temps de développement entre les générations que son prédécesseur a eu, je ne pense pas que les Nothing ear soient un bond en avant aussi important que les ear (2) l’étaient. Mais les améliorations sont évidentes. L’annulation du bruit est efficace dans les environnements plus bruyants qu’auparavant, même si ce n’est que légèrement, et le nouveau pilote offre un son audio percutant pour le prix. Plus important encore, l’autonomie de la batterie est bien plus compétitive que celle de ses concurrents.

Si vous possédez des ear (2) et que vous êtes régulièrement à court de batteries lors de longues sessions d’écoute, cela pourrait suffire à vous convaincre de les mettre à niveau.

Si vous êtes satisfait des réglages de Nothing et que vous n’avez pas besoin de fonctionnalités comme la recharge sans fil, les ear (a) peuvent être une alternative très tentante qui vous laissera un peu plus d’argent dans votre portefeuille.