IO 2023 : le Google Pixel Fold est un élégant smartphone pliable (et cher)

Google a révélé le Pixel Fold la semaine dernière, après des mois de fuites et de rumeurs, mais il n’y avait toujours pas beaucoup de détails sur le smartphone. Hier, lors de la conférence Google I/O, l’entreprise en a révélé davantage sur son premier smartphone pliable.

Le Pixel Fold est un smartphone pliable de type livre, dans le même facteur de forme que le Galaxy Z Fold. Il y a un petit écran à l’extérieur, avec un écran plus grand de 7,6 pouces visible lorsque le téléphone est complètement ouvert. Google affirme qu’il s’agit du smartphone pliable le plus fin du marché, et qu’il est équipé du même chipset Tensor G2 que le Pixel 7 et le nouveau Pixel 7a.

Cette puce fonctionne aux côtés de 12 Go de RAM et jusqu’à 256 Go de stockage embarqué, mais une variante de stockage de 128 Go est également prévue. La société a intégré une batterie de 4 821 mAh à l’intérieur du Pixel Fold, qui, selon elle, peut durer 24 heures avec une seule charge. La capacité de charge rapide filaire du smartphone est plafonnée à 30 W, ce qui est assez standard pour les smartphones pliables, et il y a également un support pour la charge sans fil. Android 13 s’occupe de la partie logicielle, avec quelques ajouts intéressants comme le VPN Google One gratuit et un minimum de 5 ans de mises à jour logicielles assurées.

Le Pixel Fold est disponible dans les couleurs Obsidian et Porcelain, et utilise des matériaux haut de gamme comme le verre Gorilla Victus sur l’écran de couverture ainsi que sur le panneau arrière, tandis que le cadre environnant est fait d’aluminium poli. Les charnières de ce téléphone certifié IPX8 sont en acier inoxydable, tandis que le capteur d’empreintes digitales est intégré au bouton d’alimentation. Il est à noter que la fonction de reconnaissance faciale n’est disponible que pour la caméra de l’écran de couverture, et non pour celle qui est nichée entre les deux moitiés de l’écran flexible interne.

En ce qui concerne l’écran, le panneau OLED extérieur (2092 x 1080 pixels) mesure 5,8 pouces, avec un rapport d’aspect plutôt large de 17.4:9 et une luminosité maximale de 1200 nits. Le panneau intérieur pliable est un écran OLED de 7,6 pouces (2208 x 1840 pixels) avec des bords importants en haut et en bas, capable de délivrer une luminosité maximale de 1450 nits. Les deux panneaux offrent un taux de rafraîchissement de 120 Hz pour un défilement fluide et une expérience de visualisation du contenu.

La photo n’est pas en reste

Le matériel d’imagerie est constitué d’un capteur photo de 48 mégapixels à stabilisation optique, avec un capteur d’un demi-pouce en dessous. Il côtoie un capteur photo ultra grand-angle de 10,8 mégapixels et un téléobjectif de 10,8 mégapixels qui offre un impressionnant zoom optique 5x et une plage de zoom SuperRes 20x.

La caméra selfie extérieure repose sur un capteur de 9,5 mégapixels, tandis que celle qui se trouve entre l’écran pliable est dotée d’un capteur de 8 mégapixels légèrement plus petit, mais d’un champ de vision identique de 84 degrés.

Contrairement à Samsung, Google ne fait aucune promesse spécifique sur le nombre de plis auxquels le smartphone peut survivre, à part annoncer fièrement que le système de charnière du Pixel Fold utilise une « construction en acier multi-alliage » aux côtés d’un « mécanisme personnalisé à deux axes, synchronisé à quatre caméras » pour permettre une dextérité de positionnement à 180 degrés.

Pas encore disponible en France

Google travaille également sur des fonctionnalités logicielles dans ses applications pour ce facteur de forme unique, dont certaines ont été initialement construites pour les smartphones pliables de Samsung et d’autres entreprises. Il existe un « mode table » dans YouTube, avec la vidéo d’un côté du pliage et d’autres informations de l’autre côté de l’écran. Google a également présenté un mode de traduction en direct dans Google Traduction, où chaque écran est utilisé pour les conversations de l’autre personne.

Si de l’autre côté de l’Atlantique on peut dès à présent précommander le Pixel Fold sur le Google Store au prix de 1 799 dollars, pour le moment il n’est pas annoncé pour la France. Les précommandes incluent également une montre Pixel Watch.