Google veut acquérir Wiz pour 23 milliards : Une nouvelle ère pour la cybersécurité

Google serait proche d’une acquisition monumentale de la startup de cybersécurité Wiz pour environ 23 milliards de dollars, ce qui constituerait son achat le plus important.

Cette potentielle transaction dépasse son précédent record de 12,5 milliards de dollars payés pour Motorola Mobility en 2012. Wiz, originaire d’Israël et actuellement basée à New York, se distingue comme l’une des startups logicielles en pleine expansion dans le monde. Elle est spécialisée dans les services de cybersécurité basés sur le cloud, qui comprennent l’identification et l’atténuation des menaces en temps réel, grâce à une technologie avancée d’intelligence artificielle.

En 2023, Wiz a déclaré un chiffre d’affaires d’environ 350 millions de dollars et a travaillé avec 40 % des entreprises du classement Fortune 100, selon son site web. L’entreprise a récemment obtenu un financement privé d’un milliard de dollars, ce qui porte son évaluation à 12 milliards de dollars.

Google, qui cherche à développer ses offres en matière d’informatique dématérialisée, a déjà acquis plusieurs entreprises, dont Mandiant, une société de cybersécurité, achetée pour 5,4 milliards de dollars en 2022, et Siemplify, une autre entité spécialisée dans la cybersécurité. Wiz s’est associé à des acteurs technologiques majeurs tels qu’Amazon, Microsoft et Oracle, et compte parmi ses clients des entreprises de premier plan telles que Morgan Stanley et DocuSign.

L’acquisition de Wiz par Google pourrait-elle poser des problèmes ?

Si Alphabet, la société mère de Google, va de l’avant avec l’acquisition de Wiz, il s’agirait d’une méga-opération majeure, bien que rare, au sein de l’industrie technologique, sous l’œil attentif de l’administration du président américain Joe Biden en matière de réglementation. Cette période a été marquée par un resserrement notable de l’attitude réglementaire à l’égard de l’expansion des grandes entités technologiques par le biais de fusions et d’acquisitions.

Le ministère américain de la Justice a activement poursuivi Google dans le cadre de deux grands procès antitrust, l’un remettant en cause sa domination sur les moteurs de recherche et l’autre visant à démanteler son secteur de la technologie de la publicité numérique. Une décision sur le procès concernant les moteurs de recherche est attendue d’ici l’été.

Selon le New York Times, l’initiative d’acquérir Wiz a été lancée par Thomas Kurian, PDG de Google Cloud. Kurian souhaite renforcer les liens de sa division avec la cybersécurité, ce que l’acquisition de Wiz pourrait permettre de faire de manière substantielle. La startup, qui compte parmi ses clients des entreprises de premier plan telles que BMW et Slack, se concentre sur l’atténuation des risques de sécurité pour les entreprises qui utilisent des services d’informatique sur le cloud.