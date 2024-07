Accueil » Révélation du Google Pixel 9 Pro Fold : Photos, batteries et vitesse de charge

Dans une fuite significative, de nouvelles photos, tailles de batterie et vitesses de charge de toute la série Google Pixel 9 ont été révélées par l’agence de régulation NCC, l’équivalent taïwanais de la FCC. Cela inclut les premières images claires du très attendu Pixel 9 Pro Fold, montrant son pli et confirmant le déplacement de la caméra frontale intérieure vers le coin de l’écran.

Le nouvel agencement carré de la caméra, remplaçant la barre de caméra emblématique de la série Pixel, est également validé.

Pixel 9 Pro Fold : Un regard plus approfondi

La révélation la plus notable est le Pixel 9 Pro Fold, qui semble avoir un design plus fin que le Pixel Fold original, avec des bords réduits et un pli moins visible. La caméra selfie intérieure a également été déplacée vers le coin de l’écran. Une des images divulguées montre le smartphone complètement à plat, suggérant qu’il peut s’ouvrir entièrement, contrairement à la première génération de Fold.

Les rapports de la NCC révèlent également de nouvelles vitesses de charge pour la série Pixel 9. Le Pixel 9 Pro XL est listé avec une vitesse de charge de 32,67 W, suggérant qu’il supportera au moins une charge de 35 W. Cela représenterait une amélioration significative par rapport au Pixel 8 Pro, qui ne supporte que jusqu’à 30 W de charge. Un nouveau chargeur Google de 45 W a également été révélé.

Capacités de batterie et support radio

Les rapports de la NCC listent également les tailles de batterie pour les quatre modèles de Pixel 9 et détaillent le support radio de la série Google Pixel 9. Tous les modèles sont certifiés pour Thread, tandis que le Pixel 9 de base ne dispose pas d’un support pour la technologie UWB (Ultra Wide Band), contrairement aux autres variantes.

Pixel 9 : 4 270 mAh

: 4 270 mAh Pixel 9 Pro : 4 955 mAh

: 4 955 mAh Pixel 9 Pro XL : 5 100 mAh

: 5 100 mAh Pixel 9 Pro Fold : 4 500 mAh

Les autres modèles Pixel

Cependant, les fuites ne s’arrêtent pas là, car des images de prototypes de toute la série Google Pixel 9 ont également été révélées. Vous pouvez les voir dans les galeries ci-dessous.

Pixel 9 – NCC

Pixel 9 Pro – NCC

Pixel 9 Pro XL – NCC

Cette fuite massive offre un aperçu complet de la série Google Pixel 9 avant son lancement officiel. Bien que ces détails soient non officiels et susceptibles de changer, ils offrent un aperçu alléchant de ce que Google prépare pour sa prochaine génération d’appareils Pixel. L’événement Made by Google est très attendu !