IO 2023 : voici l’IA du futur de Google Recherche

L’intelligence artificielle va constituer l’épine dorsale des moteurs de recherche dans les temps à venir, et Google a montré comment il entendait ajouter l’IA à sa fonction éponyme. Après que Microsoft a redonné vie à Bing grâce à l’IA générative, il était clair que Google allait prendre les devants. Et il semble que la nouvelle recherche Google Generative AI Search soit prête à ouvrir une nouvelle ère dans la manière dont nous utilisons la recherche et les types de questions que nous pouvons poser.

Lors de la conférence I/O 2023, la vice-présidente de l’ingénierie de Google, Cathy Edwards, a montré comment l’intégration de l’IA générative allait rendre « la recherche plus intelligente et la recherche plus simple ». Elle affirme que la fonction sera particulièrement utile « lorsque vous devez donner un sens à quelque chose de complexe avec plusieurs angles à explorer ».

Avec l’IA générative dans Google Recherche, vous obtiendrez un aperçu de vos requêtes alimenté par l’IA. Elle peut comprendre intelligemment la question et son contexte à l’aide du dernier modèle PaLM 2 de Google et afficher des informations clés en haut des résultats de recherche. Vous pouvez choisir de poser une question complémentaire, ce qui ouvre le mode conversation où vous pouvez poursuivre la discussion et obtenir plus d’informations sans perdre le contexte. Ce panneau contiendra la contribution de l’IA à la recherche et, dans certains cas, il s’agira essentiellement d’une explication rédigée dans un style conversationnel. Toutefois, l’IA peut présenter l’information d’autres manières.

Lorsque le sujet de la recherche concernait l’achat d’un vélo, l’IA a présenté quelques puces indiquant à l’utilisateur les éléments à prendre en compte lors du choix de sa nouvelle monture. Elle contient également des liens vers des produits accompagnés de photos, de brèves descriptions des avantages de chaque vélo et de leur prix. L’IA utilise la plateforme d’achat de Google pour générer les suggestions.

Les utilisateurs peuvent également exploiter ces recherches grâce au « mode conversationnel ». Ce mode contient une barre de texte dans laquelle l’utilisateur peut poser des questions complémentaires, auxquelles l’IA répondra en fonction des données saisies, des questions précédemment posées et des informations affichées sur la page. Si les fonctions de recherche sont au cœur des nouveaux outils, il existe également quelques fonctionnalités que l’on pourrait reconnaître ailleurs.

Il s’agit essentiellement de Google Bard dans la boîte de recherche

Au cours de la démonstration, Edwards a montré comment la fonction de recherche a été étendue en mettant en œuvre des fonctionnalités plus étroitement associées à des outils tels que Bard ou ChatGPT. Il s’agit par exemple de trouver des noms pour un club cycliste ou d’écrire un message sur les réseaux sociaux à propos du vélo électrique à 4 000 dollars que Google vient de vous vendre.

Si vous souhaitez vous tester, l’application peut générer un bref questionnaire à choix multiples et vous indiquer le nombre de questions correctes une fois que vous avez soumis les réponses. Il peut également présenter les résultats de manière amusante, par exemple sous la forme d’un haïku.

Au-delà du shopping, l’application est également utile pour découvrir des faits et d’autres éléments d’information. Lors d’une démonstration en direct, on a demandé pourquoi les baleines aimaient chanter : il s’en est suivi une série de points expliquant certaines des raisons pour lesquelles les mammifères aquatiques chantent, suivis de quelques liens Internet utiles. Une autre question a été posée, et l’IA a indiqué quelques sites californiens où l’on peut observer les baleines.

Les utilisateurs peuvent apparemment s’écarter du sujet et faire défiler les réponses précédentes pour poursuivre la conversation. Malheureusement, aucune date n’a été fixée pour le lancement complet des améliorations apportées à la recherche par l’IA.

Google adopte une approche très prudente et délibérée de la nouvelle expérience de recherche générative. L’entreprise lance une nouvelle expérience dans Search Labs et seuls les utilisateurs américains peuvent accéder à la nouvelle interface de recherche alimentée par l’IA pour le moment. En outre, les utilisateurs de smartphones Android aux États-Unis doivent utiliser la dernière version de l’application Google (Android ou iOS). Quant aux utilisateurs d’ordinateurs de bureau aux États-Unis, ils doivent utiliser le navigateur Chrome.

L’imprécision reste un problème pour Google

Lors de la démonstration, un avertissement subtil, mais clair apparaissait sur les sections des résultats de recherche générés par l’IA. On pouvait y lire « Generative AI is experimental » (l’IA générative est expérimentale). Ce message n’est pas nouveau : Google affiche un avertissement analogue dans les conversations de l’IA de Bard et propose même un bouton permettant de vérifier ce que l’IA a dit en le recherchant séparément sur Google.

Bien qu’il faille se méfier de tout ce qu’on lit sur l’Internet, l’exactitude est un problème spécifique aux IA génératives basées sur le LLM, et ce pour un certain nombre de raisons. Non seulement l’outil peut présenter des informations inexactes à un utilisateur, mais il peut aussi présenter ces informations de manière à ce qu’elles semblent vraies.

En bref, l’IA est un menteur très convaincant. Bien que cet outil puisse être utile à bien des égards et que la précision s’améliore sans aucun doute, on peut se demander si c’est le bon moment pour pousser cette fonction. Google semble avoir mis le paquet en réponse à la collaboration de Microsoft avec OpenAI et à la publication ultérieure du chatbot « Bing AI ».

Alors que Google travaille sur de nombreux projets d’IA depuis des années, la menace soudaine qui pèse sur son produit principal a conduit l’entreprise à se précipiter sur Bard en réponse, et à exposer publiquement les limites du modèle Bard presque immédiatement. Ainsi, bien que la nouvelle fonction de recherche alimentée par l’IA puisse être très utile, il y a toujours une bonne raison de continuer à faire défiler les pages et d’utiliser les résultats de recherche traditionnels de l’entreprise à la place.