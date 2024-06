Test de la Withings ScanWatch 2 : La smartwatch hybride qui élève la barre

J’ai adoré la Withings ScanWatch originale. C’était une smartwatch hybride raffinée, élégante, axée sur la santé et le fitness, avec une endurance impressionnante.

La ScanWatch 2 conserve tout ce qui a rendu l’originale si convaincante et y ajoute quelques améliorations subtiles, notamment le suivi de la température, mais cela s’accompagne d’une hausse de prix.

Contrairement à une smartwatch classique, la Withings ScanWatch 2 se contente d’un écran minuscule, offre des notifications limitées et suit discrètement votre activité, votre santé et votre sommeil. Elle peut passer pour une montre normale, avec de vraies aiguilles, et dure jusqu’à 1 mois entre deux charges. Elle a été un compagnon facile et confortable au cours des 2 derniers mois.

Vendue au prix de 350 euros, cette montre connectée a tout pour vous plaire ! Détaillons-là.

Dans la boîte, on retrouve :

ScanWatch 2 42 mm Noire

Bracelet FKM (fluoroélastomère) avec boucle en acier inoxydable

Socle de chargement (compatible USB-C)

Câble USB-C vers USB-A inclus

Guide d’installation

Guide produit

Withings ScanWatch 2 : design

Le design élégant de la Withings ScanWatch 2 est l’un de ses principaux arguments de vente. Cette smartwatch hybride combine des aiguilles physiques et un cadran de montre traditionnel avec des cornes ciselées ou biseautées. La couronne rotative unique sert également de bouton pour donner vie au petit écran OLED.

Le verre saphir et l’acier inoxydable garantissent la durabilité, et l’étanchéité est de 5 ATM, de sorte que vous pouvez porter la ScanWatch 2 sous la douche ou à la piscine.

J’ai testé la version 42 mm, plus grande, avec un cadran gris et un bracelet en fluoroélastomère gris. Vous pouvez opter pour un cadran blanc et un bracelet en cuir ou en métal, si vous préférez. Le modèle plus petit de 38 mm est disponible dans plus de variétés, y compris le bleu foncé ou le beige avec un boîtier teinté d’or. Le bracelet en élastomère fluoré est très confortable et la ScanWatch 2 est plus légère que l’originale, si bien que je l’ai portée 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il m’a fallu quelques jours pour m’habituer à la porter pendant la nuit.

Le cercle situé sur la moitié supérieure du cadran de la montre loge le minuscule écran OLED en niveaux de gris, qui mesure un peu plus d’un 0,5 pouce et apparaît toujours net et lisible. Vous pouvez l’allumer en appuyant sur la couronne ou basculer le paramètre de réveil dans l’application compagnon. Il affiche l’heure et la date par défaut, mais vous pouvez tourner la couronne pour faire défiler la fréquence cardiaque, la température de la peau, les pas effectués et la distance parcourue, ou pour enregistrer des séances d’entraînement, prendre un ECG ou une mesure de SpO2, déclencher un exercice de respiration ou accéder aux paramètres.

Lorsque vous recevez des notifications de votre smartphone, elles vous parviennent sous la forme d’un téléscripteur, de sorte que la lecture d’un long message peut prendre un certain temps, mais c’est suffisant pour vous permettre de décider si vous devez sortir votre smartphone de votre poche. Il n’y a pas de prise en charge des applications, des paiements, des appels, des commandes musicales ou d’autres fonctions que l’on trouve généralement sur les smartwatches.

Withings ScanWatch 2 : performances

La nouvelle fonctionnalité phare est le module de température. Il peut suivre votre température corporelle de base et vous alerter en cas de changement. Des pics de température inhabituels peuvent indiquer une maladie imminente, et des avertissements concernant une température trop élevée peuvent vous aider à éviter l’épuisement dû à la chaleur si vous vivez dans un climat plus chaud. Les variantes de température pourraient également améliorer la précision du suivi du sommeil et de l’activité.

J’étais enthousiaste à l’idée d’essayer le suivi de la température et particulièrement intéressée par l’idée d’avertissements préventifs en cas de maladie. Il m’a averti à deux reprises d’une température élevée et m’a suggéré de vérifier les symptômes, mais à chaque fois, je ne me sentais déjà pas bien. Une fois que vous l’avez porté pendant un certain temps, la ScanWatch 2 établit votre base de référence et vous pouvez voir les variations de votre température au-dessus et en dessous sur un graphique.

Le suivi du sommeil est un autre domaine dans lequel la ScanWatch 2 constitue une avancée par rapport à sa prédécesseure. Elle mesure votre respiration et la qualité de votre sommeil, vous donne un score global pour chaque nuit et affiche des données sur les phases, la durée, les interruptions et la régularité du sommeil. Il n’est pas tout à fait à la hauteur des meilleurs trackers de sommeil, mais les résultats vous donneront une bonne vue d’ensemble de votre nuit. Là où le ScanWatch 2 a rencontré quelques difficultés, c’est sur l’identification précise du moment où j’étais allongé dans mon lit, éveillé, et de celui où j’avais un sommeil léger.

Le capteur PPG (photopléthysmogramme) actualisé de la ScanWatch 2 mesure également votre fréquence respiratoire, mais le reste des fonctionnalités est disponible avec la ScanWatch originale. Cela inclut les notifications de santé cardiaque, la détection de la fibrillation auriculaire et les niveaux d’oxygène dans le sang. Pour prendre des mesures d’ECG ou de SpO2, vous devez rester parfaitement immobile, la main opposée reposant sur le boîtier de la montre.

Withings ScanWatch 2 : entraînement

La ScanWatch 2 offre un suivi de l’entraînement pour près de 50 activités, mais vous devez généralement déclencher le suivi manuellement. Cela signifie qu’il faut appuyer sur la couronne, tourner pour atteindre l’entraînement, appuyer à nouveau, tourner pour choisir le bon type d’entraînement et appuyer à nouveau pour commencer. C’est une procédure fastidieuse et, à la fin d’une séance d’entraînement, vous devez appuyer longuement pour mettre en pause, puis tourner pour arrêter et appuyer à nouveau longuement.

Le suivi automatique se déclenche parfois, mais seulement pour certaines activités (marche, course, vélo, natation). Je l’ai trouvée irrégulière et elle suggère parfois la mauvaise activité, ce qui signifie que vous devez aller modifier les enregistrements. J’ai été gêné par le fait qu’elle créait souvent deux enregistrements identiques pour une même séance d’entraînement. Un autre problème mineur était que je mettais accidentellement la ScanWatch 2 en pause en appuyant involontairement sur la couronne.

En ce qui concerne les données d’entraînement, l’appareil enregistre votre fréquence cardiaque et la divise en zones (légère, modérée et intense), et il fait de même avec la température corporelle. Elle mesure votre récupération et estime votre niveau de forme physique sur la base de la VO2 max, mais les informations sont rassemblées en arrière-plan et présentées sous la forme d’un simple score de forme physique. La ScanWatch 2 enregistre également les pas, les calories brûlées et les minutes d’activité.

Pas de GPS embarqué

Les coureurs peuvent être contrariés par le fait que la ScanWatch 2 n’offre pas de GPS embarqué. Vous devez être connecté à votre téléphone via Bluetooth pour les activités de plein air si vous voulez qu’elle suive votre itinéraire et votre distance.

Si vous souscrivez à l’abonnement Withings+ à partir de 9,95 euros par mois, vous obtiendrez un score d’amélioration de la santé qui tient compte de votre activité, de votre corps, de votre cœur, de votre sommeil et de votre santé menstruelle (le cas échéant). Vous pouvez également vous fixer des objectifs de santé et vous inscrire à des programmes d’entraînement comprenant des conseils sur l’alimentation et la santé ainsi que des vidéos d’entraînement.

Si vous souhaitez partager vos données, Withings vous permet de le faire avec Apple Health, Google Health Connect et Google Fit.

Withings ScanWatch 2 : autonomie

L’offre de la ScanWatch 2 est simplifiée par rapport à la plupart des trackers de fitness, vous donnant une vue d’ensemble superficielle plutôt qu’une plongée en profondeur, mais cela conviendra parfaitement à certaines personnes. Elle est également limitée en tant que smartwatch, ne prenant pas en charge les applications et n’offrant que des notifications de base, mais là encore, cela conviendra à certaines personnes.

L’un des principaux avantages est l’autonomie de la batterie. Vous pouvez espérer jusqu’à 30 jours avec une utilisation légère. La mienne a tenu 22 jours avant d’avoir besoin d’être rechargée. Après avoir ajusté certains paramètres (l’écran reste allumé pendant les séances d’entraînement et s’allume lorsque je lève le poignet, et la ScanWatch 2 surveille la saturation en oxygène pendant le sommeil), la batterie s’est vidée plus rapidement, mais elle est toujours en bonne voie pour dépasser les deux semaines.

Withings a redessiné le chargeur propriétaire, de sorte que le chargeur original de la ScanWatch n’est pas compatible. Un câble USB-C vers USB-A est fourni dans la boîte, mais vous devez fournir votre propre adaptateur d’alimentation. Le nouveau design de la pince est un peu compliqué, mais il garantit que vous ne pouvez pas mettre votre ScanWatch 2 dans le mauvais sens, et il n’y a aucun risque qu’elle bascule du chargeur pendant la nuit, ce qui était un peu trop facile à faire avec l’ancien design. Il faut environ 2 heures pour recharger complètement la ScanWatch 2.

Withings ScanWatch 2 : verdict

La Withings ScanWatch 2 est une smartwatch destinée aux personnes qui veulent quelque chose de plus qu’une montre traditionnelle, mais sans l’esthétique numérique utilisée par les wearables d’Apple et de Samsung.

Withings sait comment faire de très belles smartwatches hybrides et cela n’a jamais été mis en doute. L’étape suivante consistait à ajouter des fonctionnalités plus utiles sans compromettre le design, ce qui a été fait avec l’ajout du suivi de la température.

Malheureusement, certains aspects ne sont pas à la hauteur et les améliorations promises en matière de précision de la fréquence cardiaque ne se sont pas concrétisées. Il est peut-être temps de repenser l’affichage pour que les aspects les plus intelligents de la série ScanWatch, comme les notifications et les informations sur l’entraînement, fonctionnent mieux à l’avenir.

La niche hybride occupée par la Withings ScanWatch 2 est rare. Son principal concurrent est la Withings ScanWatch originale, et si vous en possédez déjà une, je ne pense pas que la ScanWatch 2 en fasse assez pour justifier la dépense d’une mise à niveau. Il y a aussi la ScanWatch Light, plus petite et plus dépouillée, qui perd l’ECG, les alertes de rythme cardiaque irrégulier et le suivi de l’oxygène et de la température du sang, mais qui coûte 100 euros de moins.

En fin de compte, la Withings ScanWatch 2 est un bon compromis pour les personnes qui souhaitent un look classique et qui ne veulent pas ajouter encore plus de temps d’écran à leur vie. Les données discrètes de suivi de la santé, de la forme et du sommeil sont suffisantes pour vous aider à rester en forme, et c’est peut-être tout ce dont vous avez besoin.