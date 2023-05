IO 2023 : La version bêta 2 d’Android 14 est désormais disponible pour plusieurs smartphones

Google a publié la preview pour développeurs d’Android 14, la prochaine version majeure d’Android, en février et a publié la version bêta 1 le mois dernier. Lors de la conférence Google I/O, la version bêta 2 d’Android 14 a été présentée.

Google a parlé de certaines des fonctionnalités d’Android 14. Il s’agit notamment de la gamme dynamique élevée de 10 bits appelée Ultra HDR pour des couleurs plus vives et un meilleur contraste. Les extensions de la caméra ont été améliorées et permettent d’accéder à des fonctionnalités telles que le zoom dans le capteur, Postview, et bien plus encore.

Avec Android 14, Health Connect deviendra une fonctionnalité par défaut et proposera de nouvelles fonctions comme les itinéraires d’exercice, une meilleure capacité à enregistrer les cycles menstruels, et bien plus encore. La prise en charge des formats audio sans perte, un bouton de retour prédictif ainsi que d’autres améliorations de l’interface utilisateur, et plus encore.

La société a également annoncé que la mise à jour bêta sera également disponible pour plus de marques, notamment iQOO, Lenovo, Nothing, OnePlus, OPPO, Realme, Tecno, vivo et Xiaomi. Cette fois-ci, Nokia, ASUS, SHARP et ZTE ne font pas partie de la liste.

Vous pouvez vous rendre sur les liens des pages respectives pour télécharger les ROM Android 13 Beta et les flasher sur les appareils. La plupart d’entre elles disposent d’une ROM roll back qui permet de revenir à la précédente version.

Google a déclaré que chaque partenaire s’occupera de ses propres inscriptions et de son assistance, et fournira directement les mises à jour de la version bêta aux utilisateurs.

Android 14 est encore en phase bêta et devrait devenir stable dans le courant du mois d’août.