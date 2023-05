Wear OS 3 n’a techniquement pas encore fini d’être déployé, mais Google n’attend pas pour annoncer Wear OS 4. En effet, Wear OS reçoit une mise à jour majeure avec Wear OS 4, et avec elle, Google promet une grande amélioration de l’expérience globale de la smartwatch.

Il est logique que Wear OS reçoive un peu d’attention maintenant que la Pixel Watch est là. Le passage à Wear OS 4 est toutefois un peu surprenant. Certes, cela fait deux ans que Google a annoncé que la plateforme Wear OS, souvent négligée, allait être totalement remaniée dans le cadre d’un partenariat avec Samsung. Mais la transition a été difficile, et Wear OS 3 n’a vraiment commencé à décoller qu’au cours de la seconde moitié de l’année 2022.

Annoncé hier lors de la conférence Google I/O 2023, Wear OS 4 ajoute un grand nombre de nouvelles fonctionnalités au niveau du système et des applications individuelles, ce qui signifie que les propriétaires de smartwatches pourront bénéficier d’une expérience plus rationalisée et plus productive lors de l’utilisation de leurs appareils.

Wear OS 4, qui sera lancé dans le courant de l’année, améliorera l’autonomie de la batterie de tous les appareils qui l’utilisent. Wear OS n’a jamais été réputé pour sa grande autonomie, les améliorations sont donc plus que bienvenues. En outre, la mise à jour de l’OS ajoutera des « fonctionnalités d’accessibilité nouvelles et améliorées », notamment un moteur de synthèse vocale nettement amélioré qui fonctionnera plus rapidement et sera plus fiable, ce qui permettra une lecture mains libres plus claire.

Bien qu’il ne soit peut-être pas immédiatement excitant pour les propriétaires de smartwatch non développeurs, Wear OS 4 introduit « Format du cadran de la montre », un outil qui permet aux développeurs de créer facilement des cadrans de montre personnalisés sans avoir à se soucier de l’optimisation de la batterie. Même si cela ne changera pas grand-chose pour les utilisateurs occasionnels de smartwatches lorsque Wear OS 4 sera lancé, cela permettra d’offrir des cadrans de montres plus intéressants depuis le Google Play plus tard dans l’année.

Des applications populaires mises à jour

Au-delà de Wear OS 4, Google a également annoncé de nombreuses mises à jour des applications Wear OS les plus populaires, y compris des modifications apportées aux applications Google d’origine telles que Google Home, Gmail et Calendar. Les serrures connectées et autres appareils pourront désormais être contrôlés entièrement à partir des montres, les courriels pourront être gérés et envoyés à l’aide des fonctions améliorées de synthèse vocale, et toutes les fonctions de l’agenda seront disponibles sans qu’il soit nécessaire de déverrouiller un smartphone appairé.

En plus des optimisations des applications de première partie, la nouvelle application WhatsApp pour Wear OS permet aux propriétaires d’envoyer des messages et de passer des appels directement à partir de leur poignet. De nouvelles mises à jour et améliorations pour Spotify et Peloton seront également bientôt disponibles pour permettre une expérience plus transparente des applications.

En ce qui concerne la date de sortie de Wear OS 4, nous ne savons pas grand-chose sur sa date de lancement, si ce n’est qu’elle devrait intervenir « plus tard dans l’année ». Lorsqu’elle sera lancée, la mise à jour devrait être disponible sur la Pixel Watch, la Galaxy Watch 4, la Galaxy Watch 5 et la Galaxy Watch 5 Pro, ainsi que sur tous les autres appareils Wear OS.

Il est logique que Google veuille poursuivre sur sa lancée dans le domaine des wearables. 2022 a été une année charnière pour Wear OS 3. Non seulement Google a finalement sorti la Pixel Watch, mais Samsung a également présenté sa gamme Galaxy Watch 5, Montblanc a lancé la Summit 3 et Fossil a commencé à déployer des mises à jour pour ses montres Wear OS 2. Qualcomm a également annoncé une nouvelle puce plus puissante avec la plateforme Snapdragon W5 Plus.

Cela dit, il reste encore beaucoup de questions auxquelles il faudra répondre dans les mois à venir. Mais la question la plus pressante est peut-être de savoir si Google gérera cette transition plus facilement que le passage à Wear OS 3. Il est probable que nous aurons plus de détails dans les semaines et les mois à venir. Pour l’heure, espérons que Wear OS 4 contribuera à réduire la fragmentation de la plateforme, et non à l’accroître.