IO 2023 : Google Bard, le concurrent de ChatGPT, est sur le point de devenir encore plus impressionnant

Google Bard est apparu en début d’année comme la réponse de l’entreprise à ChatGPT, Bing Chat et autres assistants IA. Lors de son événement I/O de 2023, Google a fait part de son intention de rendre l’IA plus utile que jamais. Il semble que l’IA alimentera la plupart de ses services et applications à l’avenir. Et dans le cadre de cette promesse, Google rend Bard plus largement disponible.

PaLM 2 est le dernier modèle d’intelligence artificielle de Google. Bard y est directement intégré. Oh, et Bard est le nom de l’IA de Google. Bard a été lancé à titre expérimental il y a quelque temps, mais grâce aux tests effectués par les utilisateurs, il semble s’être beaucoup développé depuis.

Google est encore unique dans ce domaine, car ChatGPT, Bing et la plupart des autres chatbots IA utilisent actuellement une variante de GPT 3.5 ou GPT 4 d’OpenAI. Je n’ai pas été impressionné par la version initiale de Bard, mais Google affirme que les dernières séries d’améliorations devraient permettre d’obtenir de meilleures réponses.

Dans l’ensemble, ces nouvelles constituent un coup de fouet pour Bard, qui a été lancé il y a deux mois pour une sélection d’utilisateurs aux États-Unis et au Royaume-Uni.

De multiples cas d’utilisation

Lors de la conférence I/O, Google a annoncé que Bard parlait désormais couramment 20 langues… des langages de programmation ! Lors de la présentation, l’IA a été invitée à créer du code à partir d’une description très courte et elle y est parvenue sans problème. C’est impressionnant, mais que peut-elle faire pour les utilisateurs ?

Eh bien, Bard peut être invité à rédiger un e-mail pour vous. C’est d’ailleurs l’un des messages que les utilisateurs ont le plus demandé lors des tests. Google a donc eu la gentillesse d’ajouter des boutons permettant d’exporter ces brouillons directement dans Gmail ou Docs.

Bard est également en mesure d’afficher des images aux utilisateurs lorsqu’ils sont invités à le faire. Il les recherchera dans Google Recherche et affichera tout ce qui est en rapport avec la demande. Oh, et cela fonctionne aussi dans l’autre sens : vous pouvez lui donner une image et le laisser trouver des images connexes en ligne. Génial !

Bard peut également rédiger des légendes pour vos photos, au cas où vous vous demanderiez quoi écrire sur votre dernière publication sur les réseaux sociaux. Vous pouvez fournir une photo à l’IA et lui demander de vous donner quelques idées. Si vous avez de la chance, elle pourra aussi vous faire une blague !

Vous pouvez également demander à Bard de vous donner des idées pour faire avancer votre carrière. Lors de la keynote, Bard a présenté une série d’études basées sur les centres d’intérêt des utilisateurs. Il pourrait également montrer les universités qui soutiennent ces disciplines, ainsi que leur emplacement dans Maps. Et si vous aimez Sheets, Bard peut vous les préparer en une seule fois.

Les arts visuels créés par l’IA font fureur de nos jours et, à ce titre, Bard s’associe également à Adobe Firefly. Il s’agit de la dernière plateforme d’Adobe, destinée à créer des images impressionnantes générées par l’IA. Pour l’instant, elle n’est accessible qu’à un nombre limité de personnes, il faudra donc attendre un peu avant de pouvoir l’essayer.

La barrière levée, mais pas encore en France

Enfin, Google a annoncé qu’elle levait la barrière et rendait Bard disponible en anglais dans plus de 180 pays et territoires. Qu’en est-il des autres langues ? Google a indiqué que cela prend du temps, mais elle a promis de donner bientôt des informations sur 40 autres langues, dont le Français.

En définitive, Bard a beaucoup appris en très peu de temps. Il est bon de voir que Google s’efforce de gérer l’IA de manière responsable, ce qui deviendra de plus en plus important à l’avenir. Après tout, Bard est sur le point de rencontrer beaucoup plus de gens, ce qui signifie beaucoup plus d’occasions d’apprendre.

Enfin, Google a révélé qu’elle ajoutait des « outils » à Bard, à l’instar des plugins en cours de développement pour ChatGPT et Bing Chat. Comme indiqué ci-dessus, Google a dévoilé un outil permettant de générer des images IA à partir d’Adobe Firefly, analogue à la fonction de génération d’images de Bing Chat. Des outils pour Spotify, Instacart, Walmart, YouTube, Google Calendar, Tripadvisor, Redfin et d’autres sont en cours de développement.

J’ai hâte de voir où cela va le mener !