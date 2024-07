Découvrez ce qui se cache derrière le terme GPT dans ChatGPT

L’intelligence artificielle (IA) est de plus en plus présente dans notre quotidien. Des applications capables de générer des images aux assistants virtuels produisant des textes variés, la technologie progresse rapidement.

Parmi les entreprises pionnières dans le développement de l’IA, OpenAI se distingue particulièrement grâce à son assistant virtuel, ChatGPT. Cependant, beaucoup ignorent encore ce que signifie le terme GPT dans ChatGPT.

Que signifie GPT dans ChatGPT ?

GPT signifie Generative Pre-Trained Transformers (Transformeur génératif pré-entraîné), un élément clé dans le processus de génération d’IA. Les GPT sont des Large Language Model, fonctionnant comme un réseau de neurones artificiels basé sur l’architecture des transformateurs.

Cette technologie permet aux applications d’IA de générer des images, des textes, de la musique et bien plus encore de manière similaire à celle des humains. Depuis l’introduction des GPT par OpenAI en 2018, la société a considérablement amélioré leur efficacité et la qualité de leurs productions. OpenAI n’est pas la seule entreprise à utiliser cette technologie, plusieurs autres ont suivi le même chemin.

Les GPT : un standard dans le domaine de l’IA

Les GPT sont devenus un standard pour les entreprises explorant l’IA. Même des entreprises en dehors du domaine de l’IA, comme Duolingo, ont intégré cette technologie dans leurs produits. Duolingo Max utilise ainsi GPT-4 pour améliorer l’expérience d’apprentissage des langues.

Les défis liés à l’utilisation du terme GPT

Bien que cette technologie soit bénéfique pour les entreprises et les utilisateurs, OpenAI n’est pas satisfaite que d’autres utilisent le terme GPT. Depuis 2023, OpenAI a exprimé son mécontentement à ce sujet et a même menacé de prendre des mesures si les autres entreprises continuaient à utiliser cette dénomination. OpenAI a tenté de déposer une marque pour GPT auprès de l’Office américain des brevets et des marques, mais cette tentative a échoué, le terme étant jugé trop général pour être validé.

Avec l’intérêt croissant des marques et des individus technologiquement compétents, il est évident que les Generative Pre-Trained Transformers continueront à se développer et à s’améliorer dans les années à venir. Espérons simplement que les scénarios catastrophes potentiels liés à l’IA actuelle ne se concrétiseront pas dans ce processus.