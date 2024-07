Le marché des PC redémarre : Croissance de 3 % au 2e trimestre 2024

De nouvelles données d’analystes affirment que le marché des PC est en train de retrouver l’élan dont il a besoin pour recommencer à croître. Le marché traditionnel des PC a enregistré une croissance de 3 % au deuxième trimestre de 2024, mettant fin à une série de sept trimestres consécutifs de déclin.

Cette bonne progression peut être attribuée à la fois à l’approche de la fin de vie de Windows 10 et à l’intérêt croissant pour les futurs PC capables d’intelligence artificielle, ainsi qu’à la montée en puissance des appareils Mac d’Apple.

Selon les résultats préliminaires du Worldwide Quarterly Personal Computing Device Tracker de l’IDC, les expéditions mondiales ont atteint 64,9 millions d’unités au deuxième trimestre 2024. En excluant la Chine, où les performances restent faibles, les expéditions mondiales ont augmenté de plus de 5 %.

Récemment, les acteurs de l’industrie ont dévoilé des stratégies pour les PC dotés d’IA, ciblant principalement les composants et le marché commercial. IDC estime que le secteur commercial offre le plus grand potentiel immédiat pour l’intégration de l’IA dans les PC.

Cependant, le potentiel de l’IA dans le marché grand public est encore en émergence. Apple devrait jouer un rôle significatif dans ce domaine avec ses prochains lancements de produits. De plus, Qualcomm, Intel et AMD sont également attendus pour faire des mouvements significatifs dans les PC dotés d’IA, tant pour les consommateurs que pour les entreprises.

Activités promotionnelles et tendances des prix

Les efforts promotionnels des marques et des canaux axés sur les consommateurs ont soutenu le marché des PC.

Selon Jitesh Ubrani, responsable de recherche chez IDC, le marché s’est remis des prix bas causés par l’excès d’inventaire de l’année dernière. Les prix de vente moyens ont augmenté grâce à des configurations plus riches et à une réduction des remises.

Les 5 premières entreprises par expéditions et parts de marché (Q2 2024)

Les résultats préliminaires de IDC pour le deuxième trimestre 2024 montrent les données suivantes sur les expéditions et les parts de marché :

Lenovo : 14,7 millions d’unités (22,7 % de part de marché)

HP : 13,7 millions d’unités (21,1 % de part de marché)

Dell : 10,1 millions d’unités (15,5 % de part de marché)

Apple : 5,7 millions d’unités (8,8 % de part de marché)

Acer: 4,4 millions d’unités (6,8 % de part de marché)

Autres : 16,3 millions d’unités (25,1 % de part de marché)

Ryan Reith, vice-président du groupe IDC’s Worldwide Device Trackers, note que le marché des PC fait face à des défis dus à la maturité et aux vents contraires du marché.

Cependant, deux trimestres consécutifs de croissance et l’anticipation autour des PC dotés d’IA suggèrent une perspective positive. Le cycle de renouvellement commercial et les achats de PC non dotés d’IA contribuent également à cette vue optimiste.