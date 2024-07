Google Pixel 9 Pro : Des caméras révolutionnaires attendent d’éblouir

Après l’événement Galaxy Unpacked de Samsung, l’attention se tourne vers Google qui dévoilera sa série Pixel 9 le 13 août. Que pouvons-nous attendre des nouveaux smartphones Pixel ? Android Authority annonce une amélioration significative de la caméra sur l’ensemble de la gamme.

Les smartphones Google Pixel ont toujours été bien notés pour leurs caméras. Avec la sortie imminente des Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL et Pixel 9 Pro Fold, la domination de la société dans ce domaine semble assurée.

Google devrait changer la plupart des capteurs de la gamme de smartphones Pixel de cette année. Pour le Pixel 9 standard, cela signifie remplacer le capteur ultra-large Sony IMX386 du Pixel 8 par le tout nouveau Sony IMX858, un capteur plus grand et plus polyvalent, surtout en basse lumière. Le capteur principal (Samsung GNK) et la caméra frontale (Samsung 3J1) restent inchangés, mais une nouveauté est à prévoir : le Pixel 9 standard sera équipé pour la première fois d’une caméra frontale avec autofocus, analogue à celle du Pixel 8 Pro de l’année dernière.

Des images du Pixel 9, Pixel 9 Pro et Pixel 9 Pro XL ont été divulguées par Rozetked. Les Pixel 9 Pro et Pixel 9 Pro XL utiliseront également le capteur Sony IMX858 pour l’objectif ultra-large. Bien que peu de changements soient attendus pour les caméras ultra-large et téléobjectif, ce capteur devrait améliorer considérablement la caméra frontale. Selon Android Authority, la caméra frontale du Pixel 9 Pro sera « une bête absolue par rapport à la plupart des autres appareils », car le nouveau capteur Sony est principalement conçu pour les caméras arrière, le rendant bien plus grand que les caméras frontales des autres téléphones.

Configuration des caméras de la série Pixel 9

Voici un résumé des configurations des caméras pour le Pixel 9, Pixel 9 Pro et Pixel 9 Pro XL :

Pixel 9 : Principal : Samsung GNK 1/1.31 pouces 50 mégapixels OIS, identique au Pixel 8 Ultra-large : Sony IMX858 1/2.51 pouces 50 mégapixels, nouveau Frontal : Samsung 3J1 1/3 pouces 10.5 mégapixels, maintenant avec autofocus

: Pixel 9 Pro et Pixel 9 Pro XL : Principal : Samsung GNK 1/1.31 pouces, 50 mégapixels OIS, identique au Pixel 8 Pro Ultra-large : Sony IMX858 1/2.51 pouces, 50 mégapixels, nouveau Téléobjectif : Sony IMX858 1/2.51 pouces, 50 mégapixels OIS, nouveau Frontal : Sony IMX858 1/2.51 pouces, 50 mégapixels avec autofocus, nouveau

:

Pixel 9 Pro Fold

Android Authority fournit également des informations sur la caméra du Pixel 9 Pro Fold, qui devrait remplacer le premier Pixel Fold. Fait intéressant, certains changements sont des rétrogradations. L’appareil devrait être équipé d’un Samsung 3LU (1/3.2 pouces) pour la caméra ultra-large, ce qui représente une amélioration par rapport au Sony IMX386 du Pixel Fold. Cependant, les caméras selfie du Pixel 9 Pro Fold Pro passent à un Samsung 3K1 (2/3.94 pouces) au lieu du Sony IMX355 et du Samsung 3J1 des anciens modèles.

Pourquoi ces changements ?

Android Authority explique que des compromis sont nécessaires, car le prochain Pixel pliable devrait être presque 2 mm plus mince. « Espérons que les nouveaux capteurs n’affecteront pas trop la qualité des caméras », précise le rapport. De plus, une version mise à jour de l’application Pixel Camera permettra d’enregistrer en 8K à 30 images par seconde sur au moins l’un des nouveaux Pixel.

Il y a beaucoup de choses à extraire ici, mais c’est en grande partie positif. Nous devrions en savoir plus bientôt, car le 13 août est dans moins d’un mois.