La taille des écrans des futurs smartphones pliables de Xiaomi et Vivo a été révélée

Nous sommes presque arrivés à la fin de l’année 2021, et les smartphones pliables commencent à apparaître comme des Pokémon sauvages dans un jeu vidéo de Nintendo. Le OPPO Find N a récemment été dévoilé, se révélant être un concurrent digne de ce nom sur le marché des smartphone pliables, notamment le Galaxy Z Fold 3. C’est le premier smartphone pliable de OPPO, et malgré cela, il est assez convaincant, c’est le moins que l’on puisse dire.

Qui plus est, Huawei a annoncé qu’il sortirait le P50 Pocket le 23 décembre, dont la rumeur dit qu’il s’agit d’un smartphone à clapet, de la même approche que le Galaxy Z Flip 3 de Samsung.

Maintenant, grâce à un rapport du célèbre analyste des écrans, Ross Young, nous savons que la tendance du smartphone pliable se poursuivra en 2022, même dès le premier trimestre. Le rapport indique que Xiaomi et Vivo se préparent à sortir leurs propres smartphones pliables et donne des détails sur la taille de leurs écrans.

You can see that we called the Oppo Find N size correct way back in July. Thus, you can expect next Xiaomi size to be what we showed below as well, 8.1″, although the upcoming Vivo size is now 8.03″. pic.twitter.com/lT7IA2MSnw

— Ross Young (@DSCCRoss) December 15, 2021