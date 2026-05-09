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OpenAI donne à Codex une extension Chrome : l’agent IA sort du code pour agir dans le web

OpenAI donne à Codex une extension Chrome : l’agent IA sort du code pour agir dans le web

OpenAI élargit le rôle de Codex. Avec sa nouvelle extension Chrome, l’agent peut désormais utiliser une session web authentifiée pour travailler dans des services comme Gmail, Salesforce, LinkedIn ou des outils internes.

Codex accède enfin aux apps où le travail se passe

Jusqu’ici, Codex brillait surtout dans le développement : lire du code, corriger des bugs, tester une interface. L’extension Chrome lui permet maintenant d’agir dans des sites nécessitant une connexion, là où le navigateur intégré de Codex ne suffisait pas. OpenAI recommande d’utiliser Chrome pour les pages connectées, et le navigateur intégré pour les pages publiques ou les serveurs locaux.

Concrètement, Codex peut aider à consulter un tableau de bord, remplir un formulaire, vérifier une information dans un CRM ou naviguer dans un outil métier avec le contexte de l’utilisateur.

Une puissance utile, mais plus sensible

C’est précisément là que l’annonce devient stratégique. Un agent qui accède à des sites connectés n’est plus un simple assistant : il entre dans l’espace opérationnel de l’entreprise.

OpenAI encadre cette extension avec des approbations de sites, des listes d’autorisation et de blocage, ainsi qu’une gestion des permissions dans les réglages de Codex.

Le vrai test : la confiance

Codex dans Chrome peut devenir un accélérateur puissant pour la recherche, le support, les ventes ou le debugging web. Mais, l’utilisateur devra garder des habitudes strictes : limiter les sites autorisés, éviter les comptes trop sensibles au départ, et relire les actions avant validation.

Avec cette extension, OpenAI montre surtout où vont les agents IA : moins de chat, plus d’exécution. La question n’est plus seulement ce que Codex comprend, mais ce qu’on accepte de le laisser faire.