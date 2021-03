Xiaomi lance son Mi MIX FOLD, son premier smartphone pliable

Comme attendu depuis de longs mois, Xiaomi vient de lever le voile sur son premier smartphone pliable lors de la seconde journée de son événement Xiaomi Mega Launch. Après avoir lancé son Mi 11 Ultra ainsi qu’une variante plus abordable, le Mi 11 Lite, la firme chinoise vient de révéler aux yeux de tout ce que nous avions aperçu jusqu’ici à travers des clichés : le Mi MIX FOLD.

Comme on peut le voir dans la vidéo d’introduction du smartphone, le Mi MIX FOLD a un design analogue à celui de la série Galaxy Fold de Samsung.

This is the moment you’ve been waiting for. We’re proud to present our first foldable smartphone: #MiMIXFOLD. #XiaomiMegaLaunch pic.twitter.com/JzFP9olVnH — Xiaomi (@Xiaomi) March 30, 2021

Du côté des spécifications, l’appareil est doté d’un écran AMOLED pliable vers l’intérieur de 8,01 pouces. Il a une résolution de pixels de 2 480 x 1 860 pixels (387 ppp), une luminosité de 600 nits, et prend en charge les technologies d’affichage Dolby Vision et HDR10+. En outre, il dispose d’un écran AMOLED secondaire de 6,52 pouces à l’arrière avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz.

Xiaomi fait de grandes déclarations sur les capacités audio du Mi MIX FOLD, avec quatre haut-parleurs accordés par Harman Kardon et ce que la société décrit comme un son panoramique 3D.

Outre l’écran, il y a une caméra phare à l’arrière qui comprend un capteur principal de 108 mégapixels. Il y a également un objectif liquide de 8 mégapixels – le premier smartphone à utiliser la technologie – qui peut basculer entre les modes téléobjectif 30x et macro. En effet, Xiaomi indique que cela permet d’obtenir un téléobjectif avec une distance de mise au point rapprochée de 3 cm et un zoom optique de 3x, ou un zoom hybride de 30x. En outre, on retrouve un capteur photo ultra-large séparé de 13 mégapixels. Il n’y a pas de caméra sur l’écran central.

Sous le capot, le smartphone contient une batterie d’une capacité de 5 020mAh compatible avec la charge rapide – Xiaomi affirme que le système de charge rapide de 67 W devrait vous permettre d’obtenir une charge complète en 37 minutes. Et, les appareils fonctionnent avec le processeur Snapdragon 888 de Qualcomm associé à 12 ou 16 Go de RAM et 256 ou 512 Go de stockage.

Une charnière brevetée

Le Mi MIX FOLD a une conception de charnière propriétaire qui a été testée pour durer 200 000 fois. Cependant, Xiaomi affirme qu’il pourra toujours s’ouvrir facilement après 1 million d’utilisations.

Le Mi MIX FOLD est en passe d’être mis en vente – les personnes en Chine peuvent le précommander dès aujourd’hui, et il sera expédié le 16 avril. Les prix commencent à 9 999 yuans (environ 1 300 euros) pour un modèle avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage, et vont jusqu’à 12 999 yuans (environ 1 685 euros) pour une édition spéciale en céramique de 16 Go de RAM et 512 Go de stockage. On ne sait pas encore s’il sortira en dehors du marché chinois.