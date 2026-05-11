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MacBook Neo : le succès du modèle à 699 euros pourrait faire grimper son prix

MacBook Neo : le succès du modèle à 699 euros pourrait faire grimper son prix

Le MacBook Neo semble avoir trouvé son public plus vite que prévu. Lancé à 699 euros, ce portable compact et abordable d’Apple afficherait déjà des délais de livraison de deux à trois semaines sur le site officiel, signe d’une demande particulièrement soutenue.

Selon l’analyste Tim Culpan, Apple aurait demandé à ses partenaires Quanta et Foxconn d’augmenter fortement la cadence, avec un objectif porté à 10 millions d’unités. Soit presque le double des prévisions initiales.

Mais, ce succès pourrait avoir un effet secondaire inattendu : une hausse du coût de production, et donc potentiellement du prix final.

Le secret du prix bas : des puces A18 Pro recyclées

Pour maintenir le MacBook Neo à un tarif aussi agressif, Apple aurait utilisé une stratégie bien connue dans l’industrie des semi-conducteurs : le binning.

Concrètement, la marque aurait réemployé des puces A18 Pro initialement destinées à l’iPhone 16 Pro, mais dont l’un des six cœurs GPU n’était pas fonctionnel. Ces puces restent parfaitement exploitables, à condition de désactiver le cœur graphique défectueux.

Résultat : Apple pouvait les intégrer dans le MacBook Neo à moindre coût, sans commander une nouvelle série de processeurs. Une manœuvre intelligente, presque typique d’Apple : transformer une contrainte industrielle en avantage commercial.

Le problème : le stock de puces binned serait épuisé

La difficulté vient désormais de la chaîne d’approvisionnement. L’iPhone 16 Pro n’étant plus en production, la puce A18 Pro ne le serait plus non plus. Apple aurait donc déjà consommé l’essentiel de son stock de puces imparfaites mais utilisables.

Pour continuer à répondre à la demande, la firme devrait commander de nouvelles puces A18 Pro directement auprès de TSMC. Et cette fois, il ne s’agirait plus de composants récupérés à bas coût, mais de puces produites spécifiquement — donc plus chères.

Dans un contexte de forte tension sur les puces 3 nm et de crise persistante autour de la DRAM, le coût du MacBook Neo pourrait grimper rapidement.

Apple pourrait supprimer le modèle à 699 euros

Plutôt que d’augmenter tous les prix, Apple pourrait choisir une autre voie : faire disparaître la version d’entrée de gamme à 256 Go. Le modèle à 699 euros — ou 599 euros via l’offre éducation — semble difficile à maintenir si les coûts de production augmentent. Apple pourrait alors repositionner la gamme autour d’un MacBook Neo 512 Go à 799 euros, proposé à 699 euros pour les étudiants.

Ce scénario rappellerait la stratégie déjà observée sur certains Mac mini, où Apple a préféré ajuster la gamme plutôt que de simplement relever les prix.

Une version avec puce A19 Pro est-elle possible ?

Une autre hypothèse circule : Apple pourrait basculer vers des puces A19 Pro. Si la production de l’iPhone nouvelle génération génère déjà suffisamment de puces imparfaites, Apple pourrait les réutiliser dans une nouvelle vague de MacBook Neo. Cela permettrait d’améliorer les performances tout en conservant une logique de coût maîtrisée.

Un MacBook Neo avec A19 Pro, 512 Go de stockage et un prix de départ à 799 euros aurait alors une certaine cohérence stratégique.

Apple préserverait l’image d’un produit accessible, tout en évitant de rogner trop fortement ses marges.

Un succès qui met Apple face à ses propres limites

Le MacBook Neo illustre parfaitement la nouvelle équation d’Apple : proposer un produit plus abordable sans compromettre son modèle économique premium.

Mais son succès rapide montre aussi les limites d’une stratégie fondée sur des composants recyclés ou issus du binning. Tant que les stocks existent, le prix paraît presque imbattable. Une fois la demande installée, l’équilibre devient plus fragile.

Apple a peut-être créé son Mac le plus populaire depuis des années. Reste à savoir si elle pourra préserver ce qui le rend si séduisant : son prix.